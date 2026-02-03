Во время заправки лунной ракеты SLS Artemis II в США произошла утечка водорода

2 265 12
Во время заправки лунной ракеты SLS Artemis II в США произошла утечка водорода

NASA пока не может определиться с тем, в какое «временное окно» сможет начать полёт пилотируемая миссия «Артемида II» по облёту Луны. Ранее полёт пришлось отложить. Причём аргументация была следующей: «из-за сильного мороза в районе мыса Канаверал во Флориде». Под «сильным морозом», надо полагать, понималась ночная температура в «минус» три градуса Цельсия…

Теперь выявлены новые проблемы. Во время процедуры заправки ракеты произошла утечка жидкого водорода. Это ставит под вопрос возможность старта 8 февраля. Это второе «февральское окно». Если старт снова придётся отложить, то у НАСА в феврале останется только два дня – 10 и 11-е. Иначе придётся откладывать до марта.



Американская пресса:

Учитывая, что в течение оставшейся части обратного отсчёта не возникло никаких других серьёзных проблем, казалось бы, у НАСА есть шанс провести воскресный запуск, но НАСА не сообщило, насколько серьёзной была утечка и может ли потребоваться какой-либо ремонт.

Обратный отсчет старта начался в субботу вечером — с опозданием на два дня. Готовность всей команды к запуску обозначил Чарли Блэквэлл-Томпсон и дал инженерам отмашку на начало заправки «лунной» ракеты. Однако и в этом возникла заминка. Заправка началась примерно на 45 минут позднее запланированного.

Поначалу всё шло штатно: в баки первой ступени ракеты Space Launch System были закачаны жидкий кислород и водород. Вскоре после этого водород начал поступать в верхнюю ступень ракеты, как и планировалось.

Но после того как водородный бак первой ступени был заполнен примерно на 55%, была обнаружена утечка в соединительной пластине, где топливопровод от стартовой площадки соединяется с первой ступенью ракеты SLS. После небольшой паузы инженеры возобновили подачу топлива, но снова перекрыли его, когда бак был заполнен примерно на 77%.

После дальнейших обсуждений они решили продолжить работу, исходя из предположения, что утечка уменьшится, как только бак будет заполнен на 100%, и в режиме пополнения, когда расход будет снижен. Так и оказалось.

Однако пока не ясно, не приведёт ли проблема с этой пластиной к трудностям во время старта и дальнейшего отсоединения первой ступени после выработки топлива в полёте.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:30
    А давайте без бум ,астронавтов жалко .
    1. Бесконечность Звание
      Бесконечность
      +3
      Сегодня, 10:38
      Это уже проблема SLS (которую Boeing делала). Точно такие же проблемы возникли при подготовке полёта «Артемида-1» в 2022 году. Старт несколько раз переносился, но все же состоялся и был успешным. Ракета SLS выполнила свою задачу, космический корабль «Орион» в беспилотном режиме облетел Луну и вернулся на Землю. Причём утечка водорода возникла даже перед тем успешным запуском, но была уменьшена до приемлемых значений.
      1. Бесконечность Звание
        Бесконечность
        +2
        Сегодня, 10:46
        Цитата: tralflot1832
        А давайте без бум ,астронавтов жалко .

        В прошлый раз бума не было, хотя, конечно, водород очень опасен. Но и американцы привыкли с ним работать за многие десятилетия (у них было много водородных РН, у нас же, для примера, только РН "Энергия", что давно в истории, и в планах водородная ступень для "Ангары").
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 11:39
          Кто бы рассказал здесь популярно, в чем принципиальная разница с нашими ракетами, у которых нет подобных ограничений по минусовой температуре близкой к нулю. Американцы не обладают технологией, в чём я очень сомневаюсь, или умышленно идут на такие ограничения, но ради чего? Какие элементы ракеты столь чувствительны к небольшому морозцу? Сомневаюсь, что дело в прокладках, как было с авариями челноков. С тех пор должны были устранить этот недостаток. Называют ли сами США такую причину и "больное место" у своих ракет?
      2. Развед Звание
        Развед
        +1
        Сегодня, 11:13
        Да, была похожая проблемка во время репетиции Artemis 1. Повышенная концентрация водорода у заправочно-дренажной мачты в хвостовой части РН. Интерфейс переработали, но проблемка, видимо, осталась.
        Ладно, есть остаток февраля, есть март, окна 6,7,8,9,11.
      3. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 11:45
        Цитата: Бесконечность
        Причём утечка водорода возникла даже перед тем успешным запуском, но была уменьшена до приемлемых значений.

        Предотвратить утечку водорода практически невозможно, особенно в соединениях трубопроводов.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 10:41
    Тетка с дрелью там мимо не пробегала?
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 11:07
      Цитата: Mouse
      Тетка с дрелью там мимо не пробегала?

      А ей не мимо надо пробегать, а прибежать, сделать своё дело и тихо уйти.
      И вообще, там и так есть утечки, без помощи сторонних.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 11:08
        Рецидивистка явно... wink .........
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 10:47
    Во время заправки лунной ракеты SLS Artemis II в США произошла утечка водорода

    Не только Ан-2 стал камнем преткновения...
    Полвека назад:
    Шесть раз — количество успешных высадок астронавтов США на Луну в ходе миссий программы «Аполлон»
    belay
  4. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    0
    Сегодня, 11:28
    Знакомо.
    Повреждение уплотнительного кольца правого твердотопливного ускорителя при старте стало причиной катастрофы шаттла «Челленджер», которая произошла 28 января 1986 года.
    Уплотнительное кольцо не сработало из-за низкой температуры, из-за чего потеряло эластичность и не смогло герметизировать соединение.
    Это привело к прогоранию отверстия в боку ускорителя, из которого в сторону внешнего топливного бака била реактивная струя. В результате разрушилось хвостовое крепление ускорителя и несущие структуры бака, что вызвало возгорание компонентов топлива.

    При этом "низкая температура", при которой взлетал "Челленджер" это не минус 20 и даже не минус 10. Минус 6. И уже не смогли элементы отработать штатно.

    Слишком маленькие рабочие диапазоны температур у них. Привыкли, что обычно тепло.
  5. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 11:41
    была обнаружена утечка в соединительной пластине, где топливопровод от стартовой площадки соединяется с первой ступенью ракеты SLS

    Это называется фланец или фланцевое соединение. По сути ничего страшного нет, после заправки соединение будет разорвано и проблема утечки решится само собой. Хотя при заправке потребуется усиленная вентиляция дабы водород не скопился в каком либо кармане.