Во время заправки лунной ракеты SLS Artemis II в США произошла утечка водорода
NASA пока не может определиться с тем, в какое «временное окно» сможет начать полёт пилотируемая миссия «Артемида II» по облёту Луны. Ранее полёт пришлось отложить. Причём аргументация была следующей: «из-за сильного мороза в районе мыса Канаверал во Флориде». Под «сильным морозом», надо полагать, понималась ночная температура в «минус» три градуса Цельсия…
Теперь выявлены новые проблемы. Во время процедуры заправки ракеты произошла утечка жидкого водорода. Это ставит под вопрос возможность старта 8 февраля. Это второе «февральское окно». Если старт снова придётся отложить, то у НАСА в феврале останется только два дня – 10 и 11-е. Иначе придётся откладывать до марта.
Американская пресса:
Обратный отсчет старта начался в субботу вечером — с опозданием на два дня. Готовность всей команды к запуску обозначил Чарли Блэквэлл-Томпсон и дал инженерам отмашку на начало заправки «лунной» ракеты. Однако и в этом возникла заминка. Заправка началась примерно на 45 минут позднее запланированного.
Поначалу всё шло штатно: в баки первой ступени ракеты Space Launch System были закачаны жидкий кислород и водород. Вскоре после этого водород начал поступать в верхнюю ступень ракеты, как и планировалось.
Но после того как водородный бак первой ступени был заполнен примерно на 55%, была обнаружена утечка в соединительной пластине, где топливопровод от стартовой площадки соединяется с первой ступенью ракеты SLS. После небольшой паузы инженеры возобновили подачу топлива, но снова перекрыли его, когда бак был заполнен примерно на 77%.
После дальнейших обсуждений они решили продолжить работу, исходя из предположения, что утечка уменьшится, как только бак будет заполнен на 100%, и в режиме пополнения, когда расход будет снижен. Так и оказалось.
Однако пока не ясно, не приведёт ли проблема с этой пластиной к трудностям во время старта и дальнейшего отсоединения первой ступени после выработки топлива в полёте.
