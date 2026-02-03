Советник духовного лидера Ирана обозначил «красные линии» Тегерана

2 033 14
Советник духовного лидера Ирана обозначил «красные линии» Тегерана

Если американские военные атакуют иранскую территорию, то ответный удар будет нанесен по Израилю. А обогащенный в Исламской Республике уран не покинет территорию страны.

Так в интервью арабскому изданию Al-Mayadeen старший советник духовного лидера Ирана Али Шамхани обозначил «красные линии» Тегерана.



В их число также входит отказ иранских властей вести переговоры с Соединенными Штатами по вопросам, не имеющим отношения к ядерной программе. Советник Али Хаменеи также заявил, что в ответ на нападение США на Иран будут атакованы американские цели в странах Персидского залива и в Азербайджане.

Предположительно заявление Шамхани связано с недавней публикацией в газете The New York Times. В ней сказано со ссылкой на источники, что для снижения напряженности Иран якобы готов прекратить или приостановить свою ядерную программу. Еще лучшим для него будто бы является возврат к американскому предложению о создании регионального консорциума по мирному использованию атомной энергии.

Помимо этого, в статье говорится о том, что секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани якобы передал президенту РФ Владимиру Путину предложение о передаче России иранского обогащенного урана.

Ранее представители официального Тегерана заявляли, что отказываются вести переговоры, находясь под угрозами и давлением. Они пообещали дать жесткий ответ на агрессивные действия Вашингтона в отношении Исламской Республики.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 10:53
    Появление ЯО в Израиле - соответствующее времени событие...А ЯО в Иране - вопиющая наглость... belay
    Гиперзвуковое оружие России не вызывает у Трампа изжогу?
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 11:11
      ROSS 42
      Сегодня, 10:53
      Появление ЯО в Израиле - соответствующее времени событие...А ЯО в Иране - вопиющая наглость... belay
      Гиперзвуковое оружие России не вызывает у Трампа изжогу?

      hi До тех пор, пока матрасы не будут получать жёстко по мордасам, как во Вьетнаме, Афганистане, будет проливаться кровь в бывшей Югославии 1999, Ираке, Ливии и других регионах, куда протянута рука наглосакской дерьмократии.
  2. ian Звание
    ian
    +2
    Сегодня, 10:54
    Понятие "красные линии" давно стало нарицательным. Этот "запрет" стал практически призывом к действию....
    Надеюсь у Ирана эти фломастеры более устойчивы к стиранию, чем в России.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 11:05
    Цитата: ian
    Понятие "красные линии" давно стало нарицательным
    Это смотря где! Аятоллы шутить не будут!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 11:09
      Schneeberg hi ,конечно не будут, только тут есть НО,казни зачинщиков и особо активных бунтарей отложили или отменили,удары по договоренности между Ираном и Израилем в ходе последнего витка конфликта даёт Трампу повод усомниться в жёсткости этого ответа
    2. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 11:15
      Цитата: Schneeberg
      Это смотря где! Аятоллы шутить не будут!

      С "революцией" они еле ускреблись и то обещали мировой общественности, что зачинщикам "ничего не будет".
      Почему в следующий раз не прокатит? request
      Один раз дали слабину- теперь наоборот шатать будут чаще и жестче.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 11:23
        ian hi , тем более был ещё не так давно один президент тоже обещал и грозил а теперь сидит в тюрягу как жирафа и страна как ни в чём не бывало живёт дальше а его похитители кровью не захлебнулись,а с учётом что израильские спецслужбы в Иране ведут себя вольготно (скольких ликвидировали) то и такой сценарий скидывать нельзя.
        1. ian Звание
          ian
          +1
          Сегодня, 11:28
          АЛЕКСАНДР hi не просто нельзя, а я бы даже сказал напрашивается с высокой вероятностью.
          Сценарий у всех "демократических революций" одинаков и там он уже запущен. И по преодолении "точки принятия решения" этот маховик уже будет не остановить. request
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 11:30
            ian,жаль что все против кого этот маховик запускают на чужых примерах не учатся и надеются ДОГОВОРИТЬСЯ с агрессором, и наивно полагают что договор будет соблюдаться.
      2. bondov Звание
        bondov
        0
        Сегодня, 11:35
        обещали мировой общественности, что зачинщикам "ничего не будет".
        это западные медиа обещали за Иран... а иранский министр юстиции говорил, что в Иране закон для всех один... и не меняется по требованию из-за границы...
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      -1
      Сегодня, 11:36
      Единственный человек, к чьим красным линиям относятся более чем серьёзно - это Ким. Ибо все знают - этот навернёт не задумываясь, человек крайне решительный. Его лучше послушать. Все остальные - превратили это понятие просто в посмешище. И увы - наше руководство внесло немалую долю...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 11:05
    ❝ Старший советник духовного лидера Ирана Али Шамхани обозначил «красные линии» Тегерана ❞ —

    — «Красные линии действуют тогда, когда они начерчены кровью врага» ...
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 11:18
    Если американские военные атакуют иранскую территорию, то ответный удар будет нанесен по Израилю
    сша опять не чего не будет ?
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:22
    Советник Али Хаменеи также заявил, что в ответ на нападение США на Иран будут атакованы американские цели в странах Персидского залива и в Азербайджане.

    Ну, на это США, в принципе, согласны.