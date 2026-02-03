«Военный ответ»: Украина и Запад согласовали «план поддержки» мирного соглашения

По информации британской прессы, Украина, США и страны Европы согласовали так называемый «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом.Как пишет издание Financial Times, в случае, если после заключения мира будут фиксироваться «постоянные нарушения Россией» условий этого соглашения, США и их европейские союзники будут готовы дать определенный «скоординированный военный ответ». Согласно плану, реакция должна будет последовать в течение 24 часов, и ее первым этапом будет дипломатическое предупреждение со стороны Запада и ответные действия украинской армии.В случае, если боевые действия продолжатся, согласно плану предусматривается переход ко второй фазе — с прямым вмешательством сил европейской «коалиции желающих». При этом могут быть задействованы силы различных стран Евросоюза, а также Британии, Турции, Норвегии и Исландии. Американские военные могут подключиться, если спустя три дня нарушение перемирия перерастет в более масштабный конфликт.При этом стоит отметить, что Вашингтон ни разу не подтверждал своего согласия на прямое участие в «миротворческой» миссии на Украине. Европейцы же, в свою очередь, опасаются задействовать свои войска без прямой поддержки со стороны США. Кроме того, в настоящее время еще не определены контуры возможных мирных соглашений, поскольку украинская сторона пока что наотрез отказывается выводить ВСУ из оккупированных районов Донбасса.

