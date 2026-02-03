«Военный ответ»: Украина и Запад согласовали «план поддержки» мирного соглашения

«Военный ответ»: Украина и Запад согласовали «план поддержки» мирного соглашения

По информации британской прессы, Украина, США и страны Европы согласовали так называемый «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Как пишет издание Financial Times, в случае, если после заключения мира будут фиксироваться «постоянные нарушения Россией» условий этого соглашения, США и их европейские союзники будут готовы дать определенный «скоординированный военный ответ». Согласно плану, реакция должна будет последовать в течение 24 часов, и ее первым этапом будет дипломатическое предупреждение со стороны Запада и ответные действия украинской армии.



В случае, если боевые действия продолжатся, согласно плану предусматривается переход ко второй фазе — с прямым вмешательством сил европейской «коалиции желающих». При этом могут быть задействованы силы различных стран Евросоюза, а также Британии, Турции, Норвегии и Исландии. Американские военные могут подключиться, если спустя три дня нарушение перемирия перерастет в более масштабный конфликт.

При этом стоит отметить, что Вашингтон ни разу не подтверждал своего согласия на прямое участие в «миротворческой» миссии на Украине. Европейцы же, в свою очередь, опасаются задействовать свои войска без прямой поддержки со стороны США. Кроме того, в настоящее время еще не определены контуры возможных мирных соглашений, поскольку украинская сторона пока что наотрез отказывается выводить ВСУ из оккупированных районов Донбасса.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +9
    Сегодня, 11:24
    Это Кайя Каллас консультировала ,смешно .Но не очень - мы ядерная держава .США в стороне в этом плане .
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +4
      Сегодня, 11:29
      Согласовать то согласовали, только выполнять его никто не будет)))
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +4
        Сегодня, 11:39
        Цитата: ТермиНахТер
        Согласовать то согласовали, только выполнять его никто не будет)))

        У меня ощущение, что Украина сама с собой этот "план" согласовывала. Если бы у них бздо так явно не лезло - давно бы уже официально на Украине были. А так - даже на Западную Украину боятся нос сунуть официально.
        А уж что касается США - да гори она синим пламенем, та Европа, вместе с Украиной. Им один Манхэттен дороже, чем пять Европ. Санкции из ада, визги в СМИ - это завсегда пожалуйста. А воевать за Европу и, тем более, за Украину - дурних немаэ...

        FT ляпает абы чо - лишь бы шум создать. Всё правильно - завтра-то про эту глупую статью никто не вспомнит. Можно что-то новое навыдумывать...
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 11:34
      Не успела книгу дочитать... Буквы вспоминает..... wink
    3. ANB Звание
      ANB
      +1
      Сегодня, 11:40
      . мы ядерная держава

      Однако, ничего не написано на случай, если Украина нарушит перемирие.
      Предлагаю вписать, что в этом случае наносится удар стратегическим ЯО по Парижу, Лондону и Гамбургу. И США в это не лезут.
      Ну и пусть думают. :)
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 11:46
        Согласно плану, реакция должна будет последовать в течение 24 часов, и ее первым этапом будет дипломатическое предупреждение со стороны Запада и ответные действия украинской армии.

        Гениально! ... разводят укров. Радуйтесь, хлопцы!
      2. фигвам Звание
        фигвам
        +1
        Сегодня, 11:47
        Да ведь они и провокацию могут потом сделать
      3. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        0
        Сегодня, 11:50
        Возможно будет устроена провокация , и виновного быстро найдут именно для того , что бы ввести войска .
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 11:24
    Согласно плану, реакция должна будет последовать в течение 24 часов, и ее первым этапом будет дипломатическое предупреждение со стороны Запада и ответные действия украинской армии.

    Орешник до Лиссабона летит 20 минут. До Парижа еще меньше.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 11:48
      переход ко второй фазе — с прямым вмешательством сил европейской «коалиции желающих»

      Ну, все, все... Испугали вы нас, коалиция желающих... Ложитесь спать.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:27
    ❝ При этом могут быть задействованы силы различных стран Евросоюза, а также Британии, Турции, Норвегии и Исландии ❞ —

    — Очень «пугает» присутствие в этом списке Исландии ...

    — ❝ Регулярных вооружённых сил Исландия не имеет. Из военизированных структур имеется береговая охрана (БОХР). Иные вооружённые формирования в мирное время отсутствуют ❞ ©
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:48
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Очень «пугает» присутствие в этом списке Исландии ..

      Эти - отморозки.
      Во времена "селедочных войн" только совместный belay наезд СССР и США остановил там "праздник души и тела!!" (с)
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 11:51
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ При этом могут быть задействованы силы различных стран Евросоюза, а также Британии, Турции, Норвегии и Исландии ❞ —

      — Очень «пугает» присутствие в этом списке Исландии ...

      — ❝ Регулярных вооружённых сил Исландия не имеет. Из военизированных структур имеется береговая охрана (БОХР). Иные вооружённые формирования в мирное время отсутствуют ❞ ©

      Лёд Исландии пригодится "коалиции желающих" прикладывать к своим ушибленным местам. Велком! Будем бить больно, но аккуратно!
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:28
    Как пишет издание Financial Times, в случае, если после заключения мира будут фиксироваться «постоянные нарушения Россией» условий этого соглашения

    Как на мове звучит слово "провокация"? Кто-нибудь сомневается в том, что «постоянные нарушения Россией» будут ОБЯЗЯТЕЛЬНО и доказательств оных "мировому сообществу" не потребуется?
    Вопрос: "мировое сообщество" перестало боятся российского ЯО? Сейчас-то, что его сдерживает от прямого вмешательством сил европейской «коалиции желающих»?
  5. Fachmann Звание
    Fachmann
    +4
    Сегодня, 11:29
    А что, официально этот "план" был российской стороне представлен?
    Или "британской прессы" достаточно?
    1. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 11:44
      Цитата: Fachmann
      А что, официально этот "план" был российской стороне представлен?
      Или "британской прессы" достаточно?

      Российской стороны он никак не касается. Это их собственный план... request
      Особенно вдохновляет первый этап- "выражение глубокой озабоченности" со стороны Европы и ответные действия ВСУ. Без согласования этого видимо могло и не случится.....
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 11:52
      Цитата: Fachmann
      А что, официально этот "план" был российской стороне представлен?
      Или "британской прессы" достаточно?

      Не более, как западная информационная пена интеллекта Каи Каллас.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 11:31
    возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    .Украина, США и страны Европы

    Что- то я в этом списке Москву не наблюдаю....
    Понимаю так.... Очередной междусобойчик, типа на что- то влияют....
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 11:53
      Цитата: Mouse
      возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом.

      .Украина, США и страны Европы

      Что- то я в этом списке Москву не наблюдаю....
      Понимаю так.... Очередной междусобойчик, типа на что- то влияют....

      У них, как всегда важна грозная информационная движуха.

      Привет hi
  8. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 11:32
    Европейцы же, в свою очередь, опасаются задействовать свои войска без прямой поддержки со стороны США.

    Евроболваны так ничего и не поняли. Может стоит повторить, только в более грубой форме?
  9. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 11:34
    До этого не должно дойти никак. Тут только один вариант, чтобы им помогать было некому.
  10. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -5
    Сегодня, 11:35
    Если армия РФ 4 года не может разгромить ВСУ, то против прямого вмешательства сил европейской «коалиции желающих» не сможет выстоять без применения атомного оружия, решится ли на такой шаг
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 11:40
      Цитата: Jacques Sekavar
      Если армия РФ 4 года не может разгромить ВСУ, то против прямого вмешательства сил европейской «коалиции желающих» не сможет выстоять без применения атомного оружия

      Эта коалиция 20 лет в Афганистане тусовалась, в результате бородатые мужики надрали задницу всей их банде, которая с позором бежала, роняя свои фекалии и вооружение. Так что против России у Нато нет шансов выжить вообще.
      1. Чужой...
        Чужой...
        0
        Сегодня, 11:45
        За эти 20 лет они потеряли там меньше 3 000 человек...
        1. kventinasd Звание
          kventinasd
          0
          Сегодня, 11:48
          Цитата: Чужой...
          За эти 20 лет они потеряли там меньше 3 000 человек..

          Это вам по ВВС и лжекипедии сказали?
          На афганскую кампанию только США потратили в общей сложности более $2 трлн. И вы думаете их человеческие потери исчисляются всего тремя тысячами?
    2. russ71 Звание
      russ71
      +3
      Сегодня, 11:44
      Ну тут чуть не так... На х0хлятскую армию сейчас работает почти пол мира!
      Поставки идут постоянно... Не говоря уже о разведданных... наши стратеги только движки прогревают, а там уже сирены звучат!

      Думаю, что без поддержки они бы сдулись достаточно бысто...
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 11:51
      Цитата: Jacques Sekavar
      Если армия РФ 4 года не может разгромить ВСУ

      Если бы воевали одни ВСУ, давно бы всё закончилось. Почему-то, некоторые комментаторы упорно не замечают, что руками украинцев с РФ воюет всё НАТО, снабжая вооружением, разведданными и финансами, плюс наёмники и консультанты из того же НАТО.
      Цитата: Jacques Sekavar
      решится ли на такой шаг

      А другого выхода не останется.
    4. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      0
      Сегодня, 11:52
      не хочет. только не армия, а те, у кого политической воли нет
    5. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 11:55
      Цитата: Jacques Sekavar
      Если армия РФ 4 года не может разгромить ВСУ

      Значит будет громить с большим временным горизонтом. В чем проблема?
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 11:42
    А где же за нас такие желающие? Которые дадут гарантии, что сбросят бомбу на ньюйоррк и Лондон, и Париж, если Украина, допустим, нарушит со своей стороны соглашение. Неужели ни одной такой страны нет? Почему?
  12. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 11:44
    Коалиции "желающих, но немогущих и немощных" стоит только в прессе народ свой пугать.
    Для поднятия рейтинга.
    Ну и свалить типа вот видите во всём виновата Россия.
    Орешника на них пока, что нет.
    Наше дело правое,
    Враг будет разбит,
    Победа будет за нами!
  13. Чужой...
    Чужой...
    -1
    Сегодня, 11:47
    Вот почему хо-хлы умнее и быстрее нас? Такой план должен был быть у нас в Минске-1. Такой план сейчас должны предлагать мы. И свои хотелки по территориям. Что ж Кремлём рулят все, кому не лень...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Чужой...
      Такой план должен был быть у нас в Минске-1.

      какой план?!
      что европа и матрасия станут гарантами независимости ДНР?!
  14. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 11:48
    хрень полная. и зачем с такими вводными РФ идти на какието там переговоры
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      0
      Сегодня, 11:51
      затем, что кое кому нужен договорняк
  15. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 11:51
    это означает, что мы потеряем русскую территория навсегда. военные базы, биолаборатории, грязный атом, ненавидящая нас вырусь, территория гуляй поля, с которой Запад продолжит политику развала РФ. Денацификации нет, демилитаризации нет, территорию русскую отдаём, сопли жуём, сговору рады.
  16. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 11:53
    у меня была одна знакомая, так сказать со странностями, она могла сама что-то придумать и после всем доказывала, что так и есть, то она решила, что кто то из друзей её временно с ребенком пропишет, при чем друзья были не в курсе, то что кто то поручителем в банке выступит и т.д.
    очень похоже на шароварию и европу