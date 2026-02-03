Маск согласился с утверждением, что в США началась «гражданская война 2.0»

Илон Маск считает, что США не просто стоят на пороге гражданской войны, а она уже началась. Об этом он написал в своей соцсети, комментируя столкновения в Миннеаполисе.

Маск согласился с утверждением портала Zero Hedge, что столкновения в штате Миннесота, которые идут уже довольно продолжительное время, напоминают новую гражданскую войну. Под публикацией со словами «Пришло время принять, что гражданская война 2.0 уже началась» он оставил свой комментарий: «Кажется, это так».



Напомним, что в Миннесоте идут столкновения мигрантов с сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Все началось после того, как один из силовиков при задержании застрелил некую активистку. Вторая волна протестов началась после второго задержания со стрельбой в Миннеаполисе, также приведшего к открытию огня на поражение. Как утверждают полицейские, задержанный мужчина попытался оказать сопротивление и был нейтрализован на месте.

Все это подогревается демократами, критикующими Трампа. Сам президент США считает, что Демократическая партия «защищает преступников», которых он хочет посадить за решетку. Между тем столкновения идут весьма жесткие, власти ввели в город силы Национальной гвардии штата, но Трамп намерен ввести в Миннеаполис подразделения армии США. Если это произойдет, то о гражданской войне в США можно будет говорить открыто.
39 комментариев
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +8
    Сегодня, 12:04
    Вот когда реально начнется тогда пусть и пишет,а пока очередные громкие пуки и не более.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +9
      Сегодня, 12:26
      Цитата: Ропот 55
      Вот когда реально начнется тогда пусть и пишет,а пока очередные громкие пуки и не более.

      Сами ждем - никак не дождёмся.
      Я буду болеть за латиносов и индейцев. am good
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 12:31
        Бородач hi , насчёт чиканос и прочих испано язычных согласен,потомки Чингачгука сильно вряд-ли ,черные вторые кандидаты,тоже имеют хорошую организацию,много кто из них служили и не только при штабах а главное есть идея и цель.
    2. bondov Звание
      bondov
      0
      Сегодня, 12:27
      громкие пуки у тех, кто не видит далее собственного носа - сильно изумляются, когда предсказания сбываются.., таких, конечно, большинство, но, однако, есть и более развитое меньшинство...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 12:43
        bondov hi ,ага, два ярких примера предсказаний, человечество может погибнуть в результате Ковидной эпидемии и по теме, движение BLM развалит США. Кстати фильм "Гибель Империи" снятый американцами про Америку можно считать предсказанием?
        1. bondov Звание
          bondov
          +1
          Сегодня, 13:00
          мы про Маска конкретно говорим, а это человек видящий будущее - продукция/изделия - суперсовременные - его фирм тому доказательством и пока еще нереализованные идеи...
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 12:42
      Ропот 55
      Сегодня, 12:04

      hi Совершенно не жаль лицемерных и тщеславных янки.
      Чем дольше будет у них внутренняя заварушка с установлением дерьмократии, тем спокойнее во всём мире, некогда станет воровать чужую нефть и президентов. am
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 12:55
        Цитата: ZovSailor
        Совершенно не жаль лицемерных и тщеславных янки.

        Этому миллиардеру сказали, как называется передача средств и вооружения частным лицом одной из сторон конфликта, вызванного национальной нетерпимостью?
    4. Правдодел Звание
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 12:44
      Вот когда реально начнется тогда пусть и пишет

      Очередное ВЛМ. Уже проходили, знаем!
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 12:46
        Правдодел hi ,ну если сейчас массово начнут "бомбить" магазины,бутики,и торговые центры то да один в один.
        1. Правдодел Звание
          Правдодел
          0
          Сегодня, 12:48
          если сейчас массово начнут "бомбить" магазины,бутики,и торговые центры то да один в один.

          Ждем когда начнут. Но точно должны начать бомбить. Не смогут демократы без этого жить, иначе им никак не повлиять на нашего Дональда Фредовича.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 12:52
            Правдодел,если начнут то значит политической составляющей протестов песец,и протесты пойдут на убыль, набьют свои карманы "протестуны" и свалят в закат,полиция сделает вид что ничего не было,страховые понесут фин.потери. А вот если демократы продолжат обострять то тут и возможно другие последствия.
            1. Правдодел Звание
              Правдодел
              +1
              Сегодня, 12:53
              и протесты пойдут на убыль

              Посмотрим, посмотрим. Ждать осталось не долго...
  2. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 12:09
    Маск точно не путает гражданскую войну с обычными беспорядками?
    1. ziqzaq Звание
      ziqzaq
      +2
      Сегодня, 12:16
      Маск точно не путает гражданскую войну с обычными беспорядками?

      Да вроде там беспорядки весьма не просты.
      Смотрел передачу с Хазиным, вроде там Трамп вскрыл коррупционную схему настолько обширную, что просто жуть. Все руководство штата, парламент штата, врачи, фиктивные госпиталя(на бумаге)...
      В общем посмотрите: https://khazin.ru/puchkov_27_01_2026
      Там на 20 миллиардов в год... Если все так, тогда это токмо начало... Если в одном штате такая фигня, то и в других не совсем чисто...
    2. Azim77 Звание
      Azim77
      0
      Сегодня, 12:36
      Цитата: Gomunkul
      Маск точно не путает гражданскую войну с обычными беспорядками?

      Он озвучивает вариант алиби, которое готовится Трампом и Ко для более жесткого применения силы.
    3. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 12:36
      Gomunkul hi , многие когда пыхнуло БлэкМатер тоже писали что это прилюдия новой войны Севера-Юга однако протестующие набили свои пещерки и норки хабаром и ништяками и всё устаканилось,так что если демократы не пойдут на обострение это тоже сойдёт на нет.
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +2
        Сегодня, 12:46
        Ропот 55
        Согласен с Вами, что вся эта "движуха" в США ради денег. hi
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 12:57
          Gomunkul,есть ещё одна цель,и она демократов, попытка свалить Трампа с должности досрочно чтоб вернуть все на круги своя.
          1. Gomunkul Звание
            Gomunkul
            0
            Сегодня, 13:07
            Трамп, он же не одиночка пришедший к власти? Достаточно посмотреть список тех лиц, кто финансировал его предвыборную компанию.
            Стремление Трампа вернуться в Белый дом поддерживает ряд богатейших американцев: на данный момент 26 его самых крупных спонсоров из числа миллиардеров, которым в общей сложности принадлежит около $143 млрд, вложили в его предвыборную кампанию $162 млн.
            т.е. люди которые вложили в него деньги, рассчитывали на то, что когда он станет президентом их усилия окупятся со сторицей.
            Предполагаю, что и демократов поддерживают также миллиардеры, и я сомневаюсь, что у американских миллиардеров противоречия между друг другом дошли до такой степени, что они готовы развязать гражданскую войну в стране в которой они прекрасно себя чувствуют.
  3. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 12:09
    дурацкая болтовня. вот-вот "развалятся". ждём-с
  4. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Сегодня, 12:10
    Хорошо бы началась но пока волнения не более.
  5. Mitka Звание
    Mitka
    +3
    Сегодня, 12:10
    Соответствующим спецслужбам нужно усиленно дуть на этот огонёк!
    1. sergey4791 Звание
      sergey4791
      +3
      Сегодня, 12:17
      Да не то что дуть - дровишки подбрасывать!
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 12:11
    идут столкновения мигрантов с сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США

    Поскольку мигранты не граждане - какая же это тогда гражданская война? what
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 12:38
      paul3390,так границу пересёк и всё гражданин laughing . Тем более что огромная поддержка от реальных граждан идёт так что ничего удивительного.
  7. Аскер Звание
    Аскер
    +2
    Сегодня, 12:15
    Собственно США поспособствовали гражданским войнам во многих странах, почему бы не вкусить самим этого удовольствия? Но пока это больше похоже на разминку(тренировку) между демократами и республиканцами, всё самое интересное впереди.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 12:20
    Илон Маск считает, что США не просто стоят на пороге гражданской войны, а она уже началась.


    Гражданская война - вооружённое противостояние разных групп граждан одной страны.
    Вооружённое противостояние правоохранительных органов против бесчинствующих мигрантов - наведение конституционного порядка силовыми методами.
  9. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 12:20
    Дональд Трамп и Илон Маск представляют: Гражданская Война 2.
  10. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:21
    Так.... Стенка на стенку, кто в детстве между районами отношения не выяснял?
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Сегодня, 13:40
      Многие, даже из здесь присутствующих.
  11. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 12:36
    Да здравствует беспощадная революция в зажравшихся штатах и в гейропе впридачу! Пусть займутся своими проблемами и оставят весь мир в покое.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:42
    Демократическая биомасса СЩА с ИИ от Джеффри Эпштейна - против республиканцев .Не мешаем наблюдаем.Нам украинской биомассы хватит за глаза..Демократы и либерасня с сомнительными ценностями зря время не теряли,после распада СССР. am
  14. Альберт 1975 Звание
    Альберт 1975
    +1
    Сегодня, 12:45
    надо ввести миротворческий контингент ООН из Ливии, Палестины, Сирии, Ирака, Афганистана, Сомали и пресечь жестокое обращение с мирными протестующими
  15. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:55
    Надо топить все лодки на Великих озерах, там наверняка незаконные мигранты, объединившиеся в банды с демократами-коррупционерами.
  16. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:59
    Гражданская война в Америке,как Гражданский брак в быту--вроде есть,а вроде нету!!
  17. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    +1
    Сегодня, 13:14
    Столкновения, в отдельно взятом городе, гражданской войной, никак назвать нельзя. Это локальный бунт и не более. В в 2015 орегонские фермеры, вообще с оружием выступили и даже одного из них грохнули, толку то?!
  18. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 13:22
    Чего же Кремль не поможет протестующим?
    А то демократия нарушается.