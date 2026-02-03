Маск согласился с утверждением, что в США началась «гражданская война 2.0»

Илон Маск считает, что США не просто стоят на пороге гражданской войны, а она уже началась. Об этом он написал в своей соцсети, комментируя столкновения в Миннеаполисе.Маск согласился с утверждением портала Zero Hedge, что столкновения в штате Миннесота, которые идут уже довольно продолжительное время, напоминают новую гражданскую войну. Под публикацией со словами «Пришло время принять, что гражданская война 2.0 уже началась» он оставил свой комментарий: «Кажется, это так».Напомним, что в Миннесоте идут столкновения мигрантов с сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Все началось после того, как один из силовиков при задержании застрелил некую активистку. Вторая волна протестов началась после второго задержания со стрельбой в Миннеаполисе, также приведшего к открытию огня на поражение. Как утверждают полицейские, задержанный мужчина попытался оказать сопротивление и был нейтрализован на месте.Все это подогревается демократами, критикующими Трампа. Сам президент США считает, что Демократическая партия «защищает преступников», которых он хочет посадить за решетку. Между тем столкновения идут весьма жесткие, власти ввели в город силы Национальной гвардии штата, но Трамп намерен ввести в Миннеаполис подразделения армии США. Если это произойдет, то о гражданской войне в США можно будет говорить открыто.

