МИД Китая призвал «все миролюбивые страны» пресечь ремилитаризацию Японии

2 448 21
МИД Китая призвал «все миролюбивые страны» пресечь ремилитаризацию Японии

Китайские власти отреагировали на рост военных расходов в Японии, а также на курс Токио по созданию полноценных вооружённых сил. Как ранее сообщало «Военное обозрение», расходы на военные нужды в Японии на период с апреля 2026 по март 2027 запланированы на рекордном за все последние десятилетия уровне – около 58 млрд долларов. Рост в сравнении с текущим объёмом военного бюджета составит почти 10%.

В связи с этим официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь заявил о том, что Япония, вполне очевидно, взяла курс на ремилитаризацию.

Линь Цзянь:

Мы призываем все миролюбивые страны работать рука об руку, чтобы пресекать попытки находящихся у власти в Японии правых сил продвигать ремилитаризацию и чтобы совместно защищать плоды победы во Второй мировой войне.

Официальный представитель МИД КНР отметил, что послевоенный мир был добыт огромной ценой.

Напомним, что Китай и Советский Союз стали теми странами, которые понесли наибольшие людские потери.

Китайский чиновник:

Ускоренный курс Японии на новый милитаризм являет собой угрозу региональному миру и стабильности. Мы вместе с другими странами проявляем бдительность в связи с ростом такой угрозы.

Напомним, что ранее в Токио даже прозвучали заявления о намерении «подумать о возможном ядерном статусе». Это вызов для всего мира, и для Китая, пожалуй, в первую очередь.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 12:06
    Э вона как, Китай напрягает ТАКОЙ сосед,и Китай призывает рука об руку,что в одно лицо не хочется остаться?
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 12:53
      Ропот 55
      Сегодня, 12:06
      Э вона как, Китай напрягает ТАКОЙ сосед,и Китай призывает рука об руку,что в одно лицо не хочется остаться?

      hi К примеру, сосед и давний союзник уважаемый тов. Ким Чен Ын мог бы напомнить стране харакири о недостойном поведении, увеличив число испытаний БР.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 12:55
        ZovSailor hi , если Ким начнет наращивать количество испытаний там ВЕСЬ регион напряжется laughing а не только недосамураи.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 13:04
          Ропот 55
          Сегодня, 12:55
          ZovSailor hi , если Ким начнет наращивать количество испытаний там ВЕСЬ регион напряжется laughing а не только недосамураи.

          hi А это и будет положительным решением, чтобы рыжему нарциссу из Фашингтона донесли чёткий сигнал убирать своих военных миротворцев и военные базы с ЮК, самурайцев и с акватории АТР, тому как уважаемый тов. Ким - человек слова и действия.
  2. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +6
    Сегодня, 12:08
    а как же "миролюбивым-то" "пресечь"? так же, как и Китай, сидеть на берегу до появления "трупа"?
    1. Doccor18 Звание
      Doccor18
      +2
      Сегодня, 12:14
      Цитата: ПВВ22121922
      а как же "миролюбивым-то" "пресечь"? так же, как и Китай, сидеть на берегу до появления "трупа"?

      И тратя ежегодно на оборону в 6 раз больше японцев...
      1. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        +3
        Сегодня, 12:32
        Так и население КНР больше в десять раз, а территория больше в двадцать с лишним раз.
  3. sirGarry Звание
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 12:10
    А какие у нас сейчас страны - миролюбивые?
    1. Tusv Звание
      Tusv
      +6
      Сегодня, 12:18
      Целых две страны. Украина: "Весь Мир с нами". США: "Весь Мир наш"
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 13:31
        ...Польша: и мы с Хозяином рядом, и нам тоже надо! lol
        1. Tusv Звание
          Tusv
          0
          Сегодня, 13:47
          Не. Пшеки не катят. Разве что косвенно. Их лозунг от морды по морде (вольная транскрипция od morza do morza) лежит, через Украину
  4. Doccor18 Звание
    Doccor18
    +1
    Сегодня, 12:12
    а также на курс Токио по созданию полноценных вооружённых сил.

    А до сего "неполноценные" были... wassat
    около 58 млрд долларов.

    Всегда поражала японская практичность и эффективность. Например, Германия, Франция и Великобритания имеют военный бюджет больше, но в их гипотетической схватке, не задумываясь отдал бы пальму первенства островным самураям. Их ВМС и ВВС по зубам лишь мировым монстрам, типа США и КНР... И бронетехника у них разрабатвается, и КР, только с атомными технологиями пока никак, но и то из-за внешних ограничений...
    1. Володин Звание
      Володин
      +2
      Сегодня, 12:14
      Цитата: Doccor18
      А до сего "неполноценные" были...

      До сего они у них назывались Силы самообороны, что ограничивало по ряду вооружений, включая ударные. Теперь Токио восстанавливает армию - с полным спектром оружия и техники, чего и не скрывает и о чём пишет в своих Белых-Синих книгах.
      1. Doccor18 Звание
        Doccor18
        +3
        Сегодня, 12:15
        Цитата: Володин
        До сего момента они у них назывались Силы самообороны...

        Да это сарказм, если что...
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 12:15
    Тотальная зависимость Японии от импорта практически всего необходимого - по определению не позволяет считать её серьёзной военной угрозой. А если прибавить крайнюю уязвимость и скученность всей жизненно важной инфраструктуры...

    В ВМВ - и средств дальнего поражения не было, и перечень критичного импорта пожиже, да и ресурсы Кореи и Маньчжурии были в распоряжении. Сейчас же - ситуация кардинально иная.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 12:23
      paul3390 hi ,тогда с чего Пекин зашибуршал по этой теме,с его возможностями вообще не должен был на такое внимание обратить,и просить другие страны поддержку оказать,рявкнули да кулаком по столу.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 12:24
      Цитата: paul3390
      Тотальная зависимость Японии от импорта практически всего необходимого - по определению не позволяет считать её серьёзной военной угрозой. А если прибавить крайнюю уязвимость и скученность всей жизненно важной инфраструктуры...

      В ВМВ - и средств дальнего поражения не было, и перечень критичного импорта пожиже, да и ресурсы Кореи и Маньчжурии были в распоряжении. Сейчас же - ситуация кардинально иная.

      И 80 ядерных реакторов на территории Японии, которые можно подрихтовать Орешником.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 12:52
        Да ладно Орешником - представьте налёты тех же Гераней нонешней интенсивности на городские агломерации Японии. Там же через неделю всё встанет. А возможности Китая в этом плане - таки не чета нашим, увы..
  6. sirGarry Звание
    sirGarry
    +2
    Сегодня, 12:19
    Цитата: Tusv
    Целых две страны. Украина: "Весь Мир с нами". США: "Весь Мир наш"

    Ну да! Эти сейчас самые миролюбивые!
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:45
    Напомним, что ранее в Токио даже прозвучали заявления о намерении «подумать о возможном ядерном статусе»

    Япония не такая уже и большая страна ,много ректоров, заводов и институтов не спрячешь. Значит надо разнести базу ,ведь так теперь поступают супердержавы ?
  8. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    0
    Сегодня, 14:00
    Напомним, что ранее в Токио даже прозвучали заявления о намерении «подумать о возможном ядерном статусе». Это вызов для всего мира, и для Китая, пожалуй, в первую очередь.

    А мое мнение, что ядерный статус нужен условно, не думаю что японцы забыли кто их этим ядрен-батоном бомбил, ну и претензии к нам к России за спорные острова, а китай так для отвода глаз, это сугубо мое личное мнение