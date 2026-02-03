ООН: система контроля над ядерным оружием нуждается в изменениях

Система контроля над ядерным оружием нуждается в изменениях. Ведь срок действий Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает уже 5 февраля, что является мрачным моментом для человечества и его безопасности.

Такое заявление сделал журналистам газеты «Известия» заместитель главы пресс-службы генсека ООН Фархан Хак.



Он сказал:

Риск применения ядерного оружия сейчас самый высокий за последние десятилетия.

По словам Хака, необходимо сформировать новый режим контроля за ядерными вооружениями, который соответствовал бы быстро меняющейся обстановке в мире. Сейчас мировое сообщество переживает период неопределенности, но даже в подобных условиях у человечества сохранился шанс изменить подходы и создать обновленную систему контроля ядерных арсеналов.

Чиновник отметил, что российское и американское руководство понимают, что ядерная гонка станет дестабилизирующим фактором. Исходя из этого, он надеется, что Россия и США не допустят неконтролируемого распространения оружия массового поражения. И теперь, по словам представителя ООН, весь мир ждет от Москвы и Вашингтона определенных практических действий в данном направлении.


Профессор РАНХиГС Наталья Харитонова не разделяет позитивных надежд Фархана Хака о создании новой системы безопасности по истечении срока действия ДСНВ. Она заявила журналистам «Известий»:

Вашингтон не считает этот договор полезным для себя.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 12:27
    Да Вашингтон положил и отнюдь не болт на это ООН ,а Россия в одностороннем порядке чего то там новое соблюдать и подписывать не будет,а так как авторитет этой организации ниже плинтуса им бы вообще помалкивать и денежки свои не за что получать.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +2
      Сегодня, 13:04
      Слабого видно по поступкам. Начинать эти сопли надо с США, который клал на эту организацию и мило распространяет ЯО по союзникам.
      Иран доиграется в мир без ядерного статуса.
    2. g_ae Звание
      g_ae
      +2
      Сегодня, 13:25
      Чего это не будет? Все время в одностороннем порядке подписывала, брала обязательства, вводила самомаратории и, а тут вдруг не будет? Партнёры могут не понять. Мировая общественность возмутится.)))
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 13:28

      Ропот 55
      Сегодня, 12:27

      hi Почему в последнее время возбудились все главные чинуши ООН и прочих международных площадок, когда главный донор в лице рыжего нарцисса из Фашингтона подписал указание о выходе из более чем 50 международных организаций.
      Реформирование ато и распад ООН неизбежны, что сулит неопределённостью, потерей тёплых мест, увольнением вплоть до предложения выхода на панель.
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 12:28
    Наталье надо было сказать - Россия не считает этот договор полезным для себя. Надо почаще пользоваться теми-же доводами что и запад.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:40
      Уарабей hi ,и брать на вооружение их методы отстаивания своих интересов.
  3. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +7
    Сегодня, 12:30
    ООН вообще лесом слать нужно после слов Гуттериша о том, что в праве на самоопределение одни народы предпочтительнее других.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:41
    Вот не зря тут немцы озаботились своим ядерным оружием. В мире начинается хаос
  5. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 12:46
    Что то вООН сегодня засуетились(уже несколько постов с названием ООН),видимо почуяли что плохо дело,можно и кормушки окончательно лишиться,вот и обозначают свою нужность и авторитет...
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 13:16
      Цитата: HAM
      и обозначают свою нужность и авторитет...

      Скорее как и Гутерриш отрабатывают позицию "гегемона" - лукавый всегда в деталях - Трамп то же говорит об изменениях, только настаивая на обязательном подключении Китая, как-то "забывает" о других.... Да и для Трампа отсутствие нового СНВ может стать проблемой на выборах, тот же дед-автоперо одним из первых дел по вступлении в должность продлил СНВ-3... он просто отрабатывает тему для папочки - русские должны согласиться на новые изменения, хотя Лавров и говорил, что пока украинский "конфликт" не урегулирован возвращать к СНВ не стоит
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:52
    Прочитал: Чайник отметил ,что российское и американское руководство ... laughing
  7. arhitroll Звание
    arhitroll
    0
    Сегодня, 12:53
    Само ООН нужно реформировать - ОНО не работает. Надеюсь это будет без ПМВ (последняя мировая война).
    1. Havoc Звание
      Havoc
      0
      Сегодня, 13:27
      Цитата: arhitroll
      Само ООН нужно реформировать - ОНО не работает. Надеюсь это будет без ПМВ (последняя мировая война).

      Этого и добиваются, цель реформ отобрать у России право ветто, да и у Китая тоже, ввести в совет безопасности новых членов, надо понимать лояльных США, и принимать решения простым большинством. Всё.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:59
    ООН: система контроля над ядерным оружием нуждается в изменениях

    Если США передаёт ЯО Британии, то это в порядке вещей...
    А, если РФ передаст ТЯО Ирану, что это будет?
    stop И в чём выразится контроль этой организации под руководством продажных чиновников?
    «Ужо мы вам!!!»
  9. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Сегодня, 13:12
    Пока рыжего психа врачи не спеленали, мир и вправду в опасности!
  10. Suserzh Звание
    Suserzh
    0
    Сегодня, 14:01
    Любой договор по распространению ЯО подписанное двумя странами и не подписанное всеми остальными не имеет смысла.