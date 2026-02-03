ООН: система контроля над ядерным оружием нуждается в изменениях
1 68516
Система контроля над ядерным оружием нуждается в изменениях. Ведь срок действий Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает уже 5 февраля, что является мрачным моментом для человечества и его безопасности.
Такое заявление сделал журналистам газеты «Известия» заместитель главы пресс-службы генсека ООН Фархан Хак.
Он сказал:
Риск применения ядерного оружия сейчас самый высокий за последние десятилетия.
По словам Хака, необходимо сформировать новый режим контроля за ядерными вооружениями, который соответствовал бы быстро меняющейся обстановке в мире. Сейчас мировое сообщество переживает период неопределенности, но даже в подобных условиях у человечества сохранился шанс изменить подходы и создать обновленную систему контроля ядерных арсеналов.
Чиновник отметил, что российское и американское руководство понимают, что ядерная гонка станет дестабилизирующим фактором. Исходя из этого, он надеется, что Россия и США не допустят неконтролируемого распространения оружия массового поражения. И теперь, по словам представителя ООН, весь мир ждет от Москвы и Вашингтона определенных практических действий в данном направлении.
Профессор РАНХиГС Наталья Харитонова не разделяет позитивных надежд Фархана Хака о создании новой системы безопасности по истечении срока действия ДСНВ. Она заявила журналистам «Известий»:
Вашингтон не считает этот договор полезным для себя.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация