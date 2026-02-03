Между Запорожьем и Днепропетровском прекращено движение поездов

Украинские ресурсы сообщают, что вследствие новых ударов ВС РФ по крайней мере на время прекращено движение поездов между Запорожьем и Днепропетровском. Вероятно, это связано с поражением железнодорожной инфраструктуры Днепропетровска и станции Синельниково.

После завершения весьма непродолжительного «энергетического перемирия» украинские объекты энергетической инфраструктуры в очередной раз подверглись массированным атакам. Помимо прочих объектов поражена подстанция 750 кВ, соединяющая Ровенскую АЭС с Киевом и центральными областями Украины. Кроме того, удары наносились по ключевой подстанции 750 кВ в Виннице.



Также предварительно известно о поражении ТЭЦ-5 в Харькове, Трипольской ТЭС, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 в Киеве, ПС 750 «Киевская» в Макарове Киевской области, Приднепровская ТЭС в Днепропетровске, ПС «Лосево» 330 кВ в Харькове, ПС 330 кВ в Одессе и ПС 110 кВ «Черноморка» в Ильичевске. В местах прилетов зафиксированы масштабные возгорания.

Цель ударов — разрушение ключевых узлов, которые напрямую связаны с боевыми возможностями Украины: подстанции 330–750 кВ, ТЭЦ, локомотивные депо, тренировочные базы ВСУ, а также производственные цеха по сборке и ремонту техники и БПЛА.

Наиболее интенсивные удары пришлись на восточные и центральные регионы страны: Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Киев, Одесская, Сумская и Черниговская области. Кампания имеет выраженный ритм — множественные серии ударов, включая баллистические ракеты «Искандер-М», Х-22/32, системы «Торнадо-С» с кассетными боеголовками и беспилотники-камикадзе семейства «Герань».
  1. Правдодел Звание
    Правдодел
    +10
    Сегодня, 12:47
    Наиболее интенсивные удары пришлись на восточные и центральные регионы страны: Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Киев, Одесская, Сумская и Черниговская области.

    Нужно также не забывать бить по западенщине, которая все это заварила на Украине, а сейчас отсиживается и жирует на военных поставках.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +7
      Сегодня, 13:04
      Повозки с волами были основой перевозок хуторян, пора возвращать селюков к своим истокам бытия..... Назад в будущее их смысл существования, надо помочь! laughing
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        +2
        Сегодня, 13:05
        Повозки с волами были основой перевозок хуторян, пора возвращать селюков к своим истокам бытия.....

        Хорошая информация. Полностью присоединяюсь.
        Дрова они там у себя дорубливают. Чем, интересно, потом топить свои мазанки будут!?
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 13:20
        майор Юрик
        пора возвращать селюков к своим истокам бытия.....

        Валить им надо на запад, пока не поздно, дальше будет только хуже.
      3. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 14:03
        Цитата: майор Юрик
        Повозки с волами были основой перевозок хуторян

        Чумаки - их название...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 13:16
      Правдодел
      Сегодня, 12:47
      Нужно также не забывать бить по западенщине, которая все это заварила на Украине, а сейчас отсиживается и жирует на военных поставках.

      hi Те, кто всё это заварил с кружевными труселями и печенюжками ведьмы Нудельман, радостно потирают руки за проливами, Атлантической лужей и в гейропе, пока ВС РФ в СВО- КТО защищают Русский мир от порабощения.
      Было бы справедливее достать и наказать наглосаксов за кровь, смерть, страдания и горе людей.
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +1
        Сегодня, 13:45
        "Было бы справедливее достать и наказать наглосаксов за кровь, смерть, страдания и горе людей"...этого запад только и ждет, чтобы ВСЕ силами неслабого Нато бросатся на Россию....и тогда 3.мировая am
  2. ian Звание
    ian
    +9
    Сегодня, 12:48
    На 4 году СВО ГШ почитал архивы Топвар за 22 год и решил, что мнение о системном выносе силовых подстанций и железнодорожной инфраструктуры не лишено смысла. Так глядишь года через 2 и Бескидский тоннель закопают. hi
    Но лучше поздно,чем никогда...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 12:48
    У украинской переговорной делегации я так понимаю сильная переговорная позиция .Тренируются отодвинув ногу попадать в лоток . wassat
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +7
    Сегодня, 12:50
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Помимо прочих объектов поражена подстанция 750 кВ, соединяющая Ровенскую АЭС с Киевом и центральными областями Украины. Кроме того, удары наносились по ключевой подстанции 750 кВ в Виннице.

    в 11:50 по этой подстанции пришло еще три КР ,видимо дочищали . До талого надо ушатывать ,особенно все ПС 750
  6. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:59
    Правильно, у них допуска к работам на 750 кВ нет, и на 330 тоже. Только на 12В, у кого автомобиль есть.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 12:59
    Перед встречей с Рютте ,нелегитимный добрался до " клавы". laughing Бессилие у обезьяны сквозит.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +12
      Сегодня, 13:08
      Занятный чувак - а что они делали с Крымом и Донецком вспомнить не хочет? Кто начал террор-то? Классическое - а нас-то за шо??
  8. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +4
    Сегодня, 13:10
    Пора уже демонтировать коммунистическую железную дорогу
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +2
      Сегодня, 13:48
      Давно пора!!!!!!!!! С этого и надо было начать, am а не с маршом на Киев!!!
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 13:53
        Да наверное, только задним числом легко быть умными, а правидцев, к сожаленью не существует.
  9. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 13:14
    Поезда- "грязное наследие коммунизма". На волах пусть ездят. "Увага, шановни пассажиры! Швидкий, пассажирский ВОЛ, сполуЧЭнем "Днипро-Запорижже" видправляеця с першой обочины."
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 13:24
      Укрзалізниця отдыхает в сторонке.
  10. Totor5 Звание
    Totor5
    +6
    Сегодня, 13:26
    А тем временем Зелибоба (ничего не боясь) ходит по центру Киева с НАТОвским убийцей и знает что им ничего не грозит!!!!!!
    А потом они еще и в Раде будут вещать - и всем им ничего и никогда не будет грозить...
  11. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +3
    Сегодня, 13:42
    Ну и што???? Между Киевом и западных границ Бандеростана ДО СИХ ПОР без проблем работают ж-д-коммуникации!!!!!!!!!!!!!
  12. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 14:04
    Похоже начинаем начинать. Максимально разорвать связи между частями страны.