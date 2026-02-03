Между Запорожьем и Днепропетровском прекращено движение поездов
Украинские ресурсы сообщают, что вследствие новых ударов ВС РФ по крайней мере на время прекращено движение поездов между Запорожьем и Днепропетровском. Вероятно, это связано с поражением железнодорожной инфраструктуры Днепропетровска и станции Синельниково.
После завершения весьма непродолжительного «энергетического перемирия» украинские объекты энергетической инфраструктуры в очередной раз подверглись массированным атакам. Помимо прочих объектов поражена подстанция 750 кВ, соединяющая Ровенскую АЭС с Киевом и центральными областями Украины. Кроме того, удары наносились по ключевой подстанции 750 кВ в Виннице.
Также предварительно известно о поражении ТЭЦ-5 в Харькове, Трипольской ТЭС, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 в Киеве, ПС 750 «Киевская» в Макарове Киевской области, Приднепровская ТЭС в Днепропетровске, ПС «Лосево» 330 кВ в Харькове, ПС 330 кВ в Одессе и ПС 110 кВ «Черноморка» в Ильичевске. В местах прилетов зафиксированы масштабные возгорания.
Цель ударов — разрушение ключевых узлов, которые напрямую связаны с боевыми возможностями Украины: подстанции 330–750 кВ, ТЭЦ, локомотивные депо, тренировочные базы ВСУ, а также производственные цеха по сборке и ремонту техники и БПЛА.
Наиболее интенсивные удары пришлись на восточные и центральные регионы страны: Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Киев, Одесская, Сумская и Черниговская области. Кампания имеет выраженный ритм — множественные серии ударов, включая баллистические ракеты «Искандер-М», Х-22/32, системы «Торнадо-С» с кассетными боеголовками и беспилотники-камикадзе семейства «Герань».
