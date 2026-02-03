Воздушные силы ВСУ отчитались об «отражении» комбинированной ночной атаки ВС РФ

Воздушные силы ВСУ отчитались об «отражении» комбинированной ночной атаки ВС РФ

Воздушные силы ВСУ отчитались об очередном «отражении» ночной комбинированной атаки ВС РФ, причем, судя по отчету, сбить удалось чуть больше 50% запущенных ракет. А как утверждают некоторые украинские ресурсы, на самом деле процент перехвата еще меньше.

Украинские эксперты отмечают неготовность ПВО ВСУ к отражению массированных налетов, Киеву явно не хватает современных систем, а также зенитных ракет к ним. Даже в Генштабе признают, что в последнее время процент сбитых ракет стремительно пошел вниз. По последним данным, из 71 запущенной ракеты сегодня ночью удалось сбить 38, т.е. чуть больше половины. По беспилотникам ситуация у ВСУ гораздо лучше, заявляют о перехвате 412 дронов из 450 запущенных.



В ночь на 03 февраля противник совершил комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Всего радиотехническими войсками воздушных Сил зафиксировано 521 средство воздушного нападения.


Как уже неоднократно до этого заявляли в Киеве, «удар своей цели не достиг». Согласно данным от Воздушных сил, было сбито 4 гиперзвуковых ракеты «Циркон» или противокорабельных «Оникс», точных данных нет. То есть в отчет их включили, а что именно «сбили» неизвестно. Также сообщается о перехвате 11 ракет «Искандер-М» или С-300, опять данных нет, трех крылатых ракет Х-22/Х-32,
20 крылатых ракет Х-101 или «Искандер-К» и 412 ударных БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударного БПЛА на 27 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 17 локациях. Основные удары были нанесены по Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Винницкой и Одесской областям.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:27
    Отчитаться можно по всякому но результаты, разрушение важных объектов, говорят сами за себя...
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 13:35
      Это мы ещё орешками не стреляли
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 13:27
    Ну кто то и поверит, особенно те кто в далеко от пролетов.
  3. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 13:27
    Киеву явно не хватает современных систем, а также зенитных ракет к ним.

    И даже палку пучеглазой небритой обезьяне нельзя давать в руки.
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 13:29
    "Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки"
  5. Tooks Звание
    Tooks
    0
    Сегодня, 13:31
    Умудрились сбить даже то, что не запускалось. Потрясающая эффективность ПВО.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 13:46
    Ну раз отчитались - всем премию! Наполнители для кошачьих лотков.
  7. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 14:03
    Специально для составителей отчета ВСУ: