Воздушные силы ВСУ отчитались об «отражении» комбинированной ночной атаки ВС РФ
Воздушные силы ВСУ отчитались об очередном «отражении» ночной комбинированной атаки ВС РФ, причем, судя по отчету, сбить удалось чуть больше 50% запущенных ракет. А как утверждают некоторые украинские ресурсы, на самом деле процент перехвата еще меньше.
Украинские эксперты отмечают неготовность ПВО ВСУ к отражению массированных налетов, Киеву явно не хватает современных систем, а также зенитных ракет к ним. Даже в Генштабе признают, что в последнее время процент сбитых ракет стремительно пошел вниз. По последним данным, из 71 запущенной ракеты сегодня ночью удалось сбить 38, т.е. чуть больше половины. По беспилотникам ситуация у ВСУ гораздо лучше, заявляют о перехвате 412 дронов из 450 запущенных.
Как уже неоднократно до этого заявляли в Киеве, «удар своей цели не достиг». Согласно данным от Воздушных сил, было сбито 4 гиперзвуковых ракеты «Циркон» или противокорабельных «Оникс», точных данных нет. То есть в отчет их включили, а что именно «сбили» неизвестно. Также сообщается о перехвате 11 ракет «Искандер-М» или С-300, опять данных нет, трех крылатых ракет Х-22/Х-32,
20 крылатых ракет Х-101 или «Искандер-К» и 412 ударных БПЛА различных типов.
Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударного БПЛА на 27 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 17 локациях. Основные удары были нанесены по Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Винницкой и Одесской областям.
