Намёк США: иранское агентство без комментариев опубликовало снимки базы в ОАЭ

На фоне агрессивных заявлений Трампа в адрес Тегерана, подкрепляемых переброской в регион значительных сил армии США, Иран недвусмысленно намекает Вашингтону, что в случае нападения на Иран под угрозой окажутся американские военные базы на Ближнем Востоке.

Иранское информационное агентство Fars News, связанное с Корпусом стражей исламской революции, опубликовало на своей своей странице в одной из западных соцсетей снимок авиабазы ​​Аль-Дафра в ОАЭ, где в настоящее время дислоцируются тысячи американских военнослужащих. Примечательно, что публикация фото не сопровождается какими-либо подписями или комментариями.



Между тем, по словам советника верховного лидера Ирана Али Шамхани, Тегеран продолжает получать от США предложения по переговорам. При этом Иран готов вести переговоры по ядерному досье только с США, так как Европа уже неоднократно продемонстрировала свою недоговороспособность. При определенных условиях Тегеран готов снизить уровень обогащения урана с 60% до 20% и пока не извлекать из-под завалов уже обогащенный уран. Шамхани также подчеркивает, что в случае американской агрессии территория Израиля станет законной целью для Ирана, поскольку еврейское государство является «одним целым» с США.

Стоит отметить, что в ситуации с Ираном очевидно, что гораздо больше, чем обогащение урана, Трампа волнуют иранские поставки нефти Китаю, главному стратегическому сопернику США.
    belovvladimir
    Сегодня, 13:40
    Если бы Иран уже имел ядерную бомбу то сша бы не рискнули, пример той Северной Кореи, а так да могут и цветные революции устроить, встать полосатой грудью на защиту демократии, в той как видят американцы, или другие надуманные поводы по той же Венисуелы , так что пока полосатые не получат по суслам они и дальше будут хозяйничать, и творить беспредел с продвижением очень выгодной демократии для сша.
    frruc
    Сегодня, 13:40
    иранское агентство без комментариев опубликовало снимки базы в ОАЭ

    В случае начала боевых действий вся эта авиация взлетит для передислокации на другие аэродромы, в этом даже не стоит сомневаться.
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 13:41
    ❝ Примечательно, что публикация фото не сопровождается какими-либо подписями или комментариями ❞ —

    — Вот если персы опубликуют снимки этой базы после ответного удара, тогда действительно комментарии будут излишни ...
    андрей мартов
    Сегодня, 13:47
    Фотография девять на двенадцать.С американской базою на память. . .у аятоллы наверное целый дембельский альбом с фотографиями таких баз. . . hi
    Бан Зай
    Сегодня, 13:53
    Так злобные амеры, вывели максимально возможное количество персонала, еще заранее, не?)))
    РМТ
    Сегодня, 14:01
    "Шамхани также подчеркивает, что в случае американской агрессии территория Израиля станет законной целью для Ирана, поскольку еврейское государство является «одним целым» с США."
    Это не новость для Израиля, и остальные в курсе.