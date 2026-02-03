Намёк США: иранское агентство без комментариев опубликовало снимки базы в ОАЭ

На фоне агрессивных заявлений Трампа в адрес Тегерана, подкрепляемых переброской в регион значительных сил армии США, Иран недвусмысленно намекает Вашингтону, что в случае нападения на Иран под угрозой окажутся американские военные базы на Ближнем Востоке.Иранское информационное агентство Fars News, связанное с Корпусом стражей исламской революции, опубликовало на своей своей странице в одной из западных соцсетей снимок авиабазы ​​Аль-Дафра в ОАЭ, где в настоящее время дислоцируются тысячи американских военнослужащих. Примечательно, что публикация фото не сопровождается какими-либо подписями или комментариями.Между тем, по словам советника верховного лидера Ирана Али Шамхани, Тегеран продолжает получать от США предложения по переговорам. При этом Иран готов вести переговоры по ядерному досье только с США, так как Европа уже неоднократно продемонстрировала свою недоговороспособность. При определенных условиях Тегеран готов снизить уровень обогащения урана с 60% до 20% и пока не извлекать из-под завалов уже обогащенный уран. Шамхани также подчеркивает, что в случае американской агрессии территория Израиля станет законной целью для Ирана, поскольку еврейское государство является «одним целым» с США.Стоит отметить, что в ситуации с Ираном очевидно, что гораздо больше, чем обогащение урана, Трампа волнуют иранские поставки нефти Китаю, главному стратегическому сопернику США.

