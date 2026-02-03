Школьник совершил нападение на гимназию в Уфе с пневматическим оружием

Ученик девятого класса открыл стрельбу по учителю и одноклассникам. Это случилось в гимназии №16 города Уфа.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.



Школьник совершил нападение на гимназию в Уфе с пневматическим оружием – пластиковым автоматом для страйкбола, а также взорвал петарду. Правоохранители его задержали. Ведется расследование инцидента.


Чиновник утверждает, что в результате инцидента никто не пострадал, а ситуация полностью контролируется.

Согласно другим источникам, учитель, преподававший историю, был ранен. Одноклассники нападавшего, с которыми поговорил журналист «Комсомольской правды» Ильдар Ахмадеев, утверждают, что нападавший давно испытывал к преподавателю ненависть и даже писал об этом в соцсетях.

В пресс-службе МВД республики сообщили, что атака в гимназии произошла около 11 часов (9.00 по московскому времени). В сообщении содержатся следующие подробности о действиях нападавшего:

Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду.

Задержание подростка успешно провели росгвардейцы и сотрудники патрульно-постовой службы.

В Следственном комитете Башкирии сообщили о возбуждении нескольких уголовных дел, включая дело о халатности.

В беседе с журналистами РИА Новости заместитель директора гимназии рассказала, что семья стрелка была обычной, полной и вполне благополучной, а сам подросток не находился на профилактическом учете.
    Сегодня, 14:04
    А давайте детишкам ещё больше прав дадим,а учителей ещё ниже по положению опустим. В таких случаях будем щемить охрану а не тех кто должен по штату следить за псих состоянием подростков а потом будем удивляться что таких случаев всё больше и больше. Прошу прощения за жаргон.
    Сегодня, 14:05
    Пошалил....Теперь сядет...
    Пошалил....Теперь сядет...