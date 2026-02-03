Школьник совершил нападение на гимназию в Уфе с пневматическим оружием
Ученик девятого класса открыл стрельбу по учителю и одноклассникам. Это случилось в гимназии №16 города Уфа.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Школьник совершил нападение на гимназию в Уфе с пневматическим оружием – пластиковым автоматом для страйкбола, а также взорвал петарду. Правоохранители его задержали. Ведется расследование инцидента.
Чиновник утверждает, что в результате инцидента никто не пострадал, а ситуация полностью контролируется.
Согласно другим источникам, учитель, преподававший историю, был ранен. Одноклассники нападавшего, с которыми поговорил журналист «Комсомольской правды» Ильдар Ахмадеев, утверждают, что нападавший давно испытывал к преподавателю ненависть и даже писал об этом в соцсетях.
В пресс-службе МВД республики сообщили, что атака в гимназии произошла около 11 часов (9.00 по московскому времени). В сообщении содержатся следующие подробности о действиях нападавшего:
Задержание подростка успешно провели росгвардейцы и сотрудники патрульно-постовой службы.
В Следственном комитете Башкирии сообщили о возбуждении нескольких уголовных дел, включая дело о халатности.
В беседе с журналистами РИА Новости заместитель директора гимназии рассказала, что семья стрелка была обычной, полной и вполне благополучной, а сам подросток не находился на профилактическом учете.
Информация