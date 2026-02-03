Британцы утилизируют беспилотники Watchkeeper вместо передачи Киеву

Украина не получит британские разведывательные беспилотники Watchkeeper, Министерство обороны Соединенного королевства решило их утилизировать вместо того, чтобы передать украинской армии. Об этом пишет британская пресса.

Киевский режим остался без британских разведывательных дронов, хотя рассчитывал на них, поскольку разговоры об их передаче велись уже давно. Однако в Минобороны Британии приняли решение об утилизации всей серии БПЛА Watchkeeper. Объясняется это тем, что данные дроны были приняты на вооружение еще в 2010 году и уже устарели. Вместо этих дронов британцы обещают «более высокоэффективные». Вот только пока всё лишь на словах.



Великобритания вместе с партнерами и в дальнейшем будет поддерживать Киев, оснащая его «наилучшим образом, чтобы защитить суверенную территорию и обеспечить сильную позицию для любых мирных переговоров».


Также Киев останется без британских MQ-9 Reaper, их также утилизируют вместо передачи или продажи Украине.

Watchkeeper — британский тактический разведывательный беспилотник, разработанный совместно Thales UK и израильской Elbit Systems. Фактически это переделанный под требования британцев израильский Elbit Hermes 450. Беспилотник получился проблемным, очень дорогим в эксплуатации и ненадёжным, поэтому было принято решение о снятии его с вооружения, хотя изначально он должен был служить до 2042 года.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 14:14
    Интересно получается,у янки их Глобалы и прочие разведчики давно летают и не устаревают,до сих пор гоняют,а тут модель от 2010 и "устарело" честно признать создали проблемный дорогой и низко эффективный образец никто не может.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 14:20
      Это тактический беспилотник, в случае работы они будут на нашу территорию сыпатся, а те за нашими границами летают.
      1. KCA Звание
        KCA
        +3
        Сегодня, 14:23
        Видимо дронопада над нашей территорией бриты и боятся, а вдруг мы чего ценного с них наковыряем
    2. Tusv Звание
      Tusv
      +2
      Сегодня, 14:38
      Цитата: Ропот 55
      а тут модель от 2010 и "устарело"

      Буржуи, на удачные модели имя не меняют. Плюсуют только "blok" или "pac". Примеры. У Пэтриота паков 4, у Эгиды 6. У F 16 блоков ваще немеряно Есть конечно и с приставкой суппер, тихий, улучшенный
  2. Tusv Звание
    Tusv
    +2
    Сегодня, 14:14
    Утилизация = передача As Is
  3. stone Звание
    stone
    +2
    Сегодня, 14:21
    Очень странно. Hermes 450 очень популярный и эксплуатируется многими странами, да и в Израиле до сих пор летает
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 14:34
      Цитата: stone
      Израиле до сих пор летает

      Да, летает над Газой, где ему противодействия нет, а так огромная дорогущая "дура" с дорогой эксплуатацией с тактическими задачами, с которыми сейчас беспилотники в сто раз дешевле справляются, - кому она нужна. С реальным противником эту кучу денег в момент завалят.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 14:31
    Соединенного королевства решило их утилизировать вместо того, чтобы передать украинской армии. Об этом пишет британская пресса.

    Что- то верится с трудом.... Вернее вообще не верится, поди на краине уже ....
    Там утилизируют, мы посодействуем....
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 14:38
      Цитата: Mouse
      Вернее вообще не верится, поди на краине уже ....

      Если на краине то на нашу территорию посыпятся и мы увидим, бить такие дуры одно удовольствие.
  5. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Сегодня, 14:33
    Британцы утилизируют беспилотники Watchkeeper вместо передачи Киеву

    Бритты всегда были историческими скрягами. У них даже не выпрошишь прошлогоднего снега, не говоря уж про техники, даже с проблемными...
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 14:49
      Цитата: Joker62
      Бритты всегда были историческими скрягами. У них даже не выпрошишь прошлогоднего снега, не говоря уж про техники, даже с проблемными...

      Не скажите. Когда речь заходит о том, чтобы нагадить России, они вмиг становятся щедрыми и покладистыми...
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 14:50
    Бояться що хохлота эти беспилоты в Африку бармалеям продаст.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:03
    Британцы бояться перейти свою же красную черту которую сами себе и нарисовали .Почти все ВМС Англии бвзирутся в портах - доках.,
    С приливаии отливами у них как то не задалось ,Луна окоянная.
  8. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 15:28
    Имхо, раздули лицемеры перемогу из ничего.
    Даже по пиарному тексту понятно:
    Разведчик, небоевой, медленный ,тяжелый, реально устаревший. но с секретными комплектующими. - станет легкой добычей и быстро сдохнет. А начинка попадет в руки сами понимаете кого...

    Это как на БТ-3 воевать против Германии в 45 году. Вроде и не старый самолет, 10 летний, но уже не годится совсем для БД.
    1. Владимир_Тверь Звание
      Владимир_Тверь
      0
      Сегодня, 15:48
      начинка попадет

      Что там может попасть к нам при поражении. А если и что то попадет - как на ПО выйти?
      Все не так просто, как кажется.