Песков: состав делегации России на переговорах в Абу-Даби останется неизменным

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков рассказал, что состав российской рабочей группы на переговорах с Украиной в Абу-Даби останется без изменений. Переговорный процесс в ОАЭ планируется возобновить уже в среду, 4 февраля. Предполагается, что встречи делегаций продлятся два дня.

При этом стоит отметить, что, несмотря на то, что переговорный процесс все еще продолжается, и какого-либо прогресса в мирном урегулировании не наблюдается, на Западе уже рассуждают, что будут делать США и Европа в случае потенциального нарушения Россией условий еще не заключенного договора. При этом очевидно, что камнем преткновения в диалоге с украинской стороной является нежелание киевского режима принять предлагаемые Москвой довольно мягкие условия. Таким образом, какого-либо прорыва в запланированных на эту неделю переговорах в ОАЭ едва ли следует ожидать.

Касаясь других международных вопросов, в частности продления ограничений по ДСНВ, Песков подчеркнул, что в случае прекращения действия этих соглашений мир уже через несколько дней окажется в более опасном положении. При этом Китай против включения себя в новый возможный договор по СНВ, поскольку ядерный потенциал КНР несопоставим ни с потенциалом РФ, ни с потенциалом США. Однако в то же время без обсуждения ядерных потенциалов Британии и Франции работа по стратстабильности невозможна, о чем неоднократно говорил президент России Владимир Путин. При обсуждении будущей системы стратегической стабильности Москва не может абстрагироваться от ядерных потенциалов Британии и Франции.
  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    -1
    Сегодня, 14:31
    Опять попытка натянуть сову на глобус! Но трампу забавно и процесс возобновляется.... negative
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +10
    Сегодня, 14:33
    Отправлять нужно тех, кто ничего не решает, умет сидеть с умным видом и хмурить брови… но заслужил кратковременный отдых (тепло там, хорошо).
    Всё решают наши Воины на ЛБС.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 15:22
      сейчас только что переключая каналы.увидел забавный анедот.
      Футбол играют Динамо Москва и Зенит Санкт-Петербург. отгадайте место, где они играют. Много же в России денеХ. Матч прохожит в Эмиратах.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 15:39
      Охотовед 2
      Сегодня, 14:33
      Отправлять нужно тех, кто ничего не решает, умет сидеть с умным видом и хмурить брови… но заслужил кратковременный отдых (тепло там, хорошо).
      Всё решают наши Воины на ЛБС.

      hi Любые переговоры, как и их результаты следует оценивать с нескольких позиций:
      1. Устраняет ли Договор первопричины СВО, а также решение всех целей и задач, о которых нынче реже стали говорить?
      2. Надёжность и доверие, а также контроль ( или ино сс ранное слово верификация ) за соблюдением условий мирного договора.
      Лично у меня,как и большинства россиян, огромные сомнения в соблюдении бандеронацистами и наглосаксами совместно с гейропой основных статей договора.
      Выводы основываются на прошлых исторических событиях, а также стремление РФ в конце 2021 г. добиться соглашения о коллективной и двусторонней безопасности в гейропе с совместными гарантиями и обеспечительными мерами, на что получен отказ и начало СВО.
      А также всяческими вбросами в сми о вводе коалиции желающих на территорию бандерштата с момента заключения соглашения или остановки огня на ЛБС.
      В итоге прихожу к заключению - Только создание симметричных и ассиметричных угроз лженедоЗападу вместе с силой и жёсткими активными действиями до животного страха и неминуемого возмездия врагам, особенно мелко бритам и матрасникам, могут способствовать установлению мира на какой-то период. am
  3. VictorB Звание
    VictorB
    +1
    Сегодня, 14:35
    Непонятно о чем переговоры, зачем эти переговоры?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:00
      Цитата: VictorB
      о чем переговоры, зачем эти переговоры?

      какого-либо прогресса в мирном урегулировании не наблюдается

      ППР называется....
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:40
    Автор вы знаете весь ход переговоро и на сколько " мягкие" наши условия ?Я подозреваю что наши условия не на столько мягкие ,что были озвучены в 2025 году. laughing
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 14:44
    Песков: состав делегации России на переговорах в Абу-Даби останется неизменным...

    ...как и результаты переговоров...Дежавю какое-то...
    А в это время американская военщина проводит стрельбы в 80-ти километрах от Калининграда...
    Нам рисуют рейтинги под 70-80%, а пора задуматься о времени пребывания...
    Не засиделись ли вы на шее народа, господа?!
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 14:46
    . несмотря на то, что переговорный процесс все еще продолжается, и какого-либо прогресса в мирном урегулировании не наблюдается, на Западе уже рассуждают, что будут делать США и Европа в случае потенциального нарушения Россией условий еще не заключенного договора

    Слюнями уже обляпались... Испокон веку наше земля, недра спокойно жить не дает....
    слюни все пускают....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:13
      Цитата: Mouse
      слюни все пускают....

      Одно слово - шакалы.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 15:16
        Пусть выкусят...............
        ..
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 14:48
    С хохлотой договариваться, всё равно что против ветра писать.
  8. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 14:51
    «Жил-был царь, у царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало. Начинай сначала!». Выражение пришло из докучных сказок — особого жанра фольклора, в котором один и тот же сюжет повторяется по кругу.
  9. Tusv Звание
    Tusv
    0
    Сегодня, 14:53
    "Эй! Палача сюда!", "Кто нибудь послал за Палачом?" - цитаты из Богатырей. Без палача миловать невозможно
  10. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +1
    Сегодня, 15:04
    у Крылова в басне было уже: "А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь"
    Сколько не тасуй как колоду состав делегаций, результат будет околонулевой, все решается в данный момент в заснеженных боевых полях Новороссии