В Киеве встревожены обнаружением БПЛА «Гербера» с креплением под FPV-дрон
Российский разведывательный беспилотник «Гербера» стал носителем FPV-дронов, с таким утверждением выступил украинский эксперт и советник нового министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов.
На Украине зафиксировали первое применение российского беспилотника «Гербера» в качестве носителя FPV-дронов, что очень встревожило украинских военных. По данным противника, «Гербера» способна доставлять ударный дрон на дальность от 300 до 600 километров. Такой разброс в расстоянии объясняют тем, что реальных тактико-технических данных беспилотника в Киеве не знают. Сам беспилотник был обнаружен после одной из последних атак, при этом он был оборудован креплениями под FPV-дрон, но самого ударного БПЛА на месте не было.
Информирую всех о факте первого использования БПЛА «Гербера» в роли носителя FPV-дрона. К сожалению, сам дрон не найден. Может быть как ударным, так и разведывательным.
Как подчеркивают в Киеве, теперь российские FPV-дроны могут действовать в глубоком тылу ВСУ, поскольку не ограничены расстоянием. Беспилотник «Гербера» относительно дешевый, поскольку имеет корпус из пенопласта. Дрон используется в качестве разведывательного или фальшивой цели при атаках на Украину. Он похож на «Герань», но меньше размером.
Также, по данным от противника, ВС РФ используют в качестве носителя FPV-дронов беспилотники «Молния» и «Орлан». Они несут от одного до двух дронов квадрокоптерного типа. Кроме того, их специально оборудуют ретрансляторами.
