В Киеве встревожены обнаружением БПЛА «Гербера» с креплением под FPV-дрон

Российский разведывательный беспилотник «Гербера» стал носителем FPV-дронов, с таким утверждением выступил украинский эксперт и советник нового министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов.

На Украине зафиксировали первое применение российского беспилотника «Гербера» в качестве носителя FPV-дронов, что очень встревожило украинских военных. По данным противника, «Гербера» способна доставлять ударный дрон на дальность от 300 до 600 километров. Такой разброс в расстоянии объясняют тем, что реальных тактико-технических данных беспилотника в Киеве не знают. Сам беспилотник был обнаружен после одной из последних атак, при этом он был оборудован креплениями под FPV-дрон, но самого ударного БПЛА на месте не было.



Информирую всех о факте первого использования БПЛА «Гербера» в роли носителя FPV-дрона. К сожалению, сам дрон не найден. Может быть как ударным, так и разведывательным.



Как подчеркивают в Киеве, теперь российские FPV-дроны могут действовать в глубоком тылу ВСУ, поскольку не ограничены расстоянием. Беспилотник «Гербера» относительно дешевый, поскольку имеет корпус из пенопласта. Дрон используется в качестве разведывательного или фальшивой цели при атаках на Украину. Он похож на «Герань», но меньше размером.

Также, по данным от противника, ВС РФ используют в качестве носителя FPV-дронов беспилотники «Молния» и «Орлан». Они несут от одного до двух дронов квадрокоптерного типа. Кроме того, их специально оборудуют ретрансляторами.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 14:47
    Нам ваше беспокойство, как рыбке зонтик.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 14:52
      Пусть боятся...Где нить да всплывет... winked
    2. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 15:20
      Цитата: Ирек
      Нам ваше беспокойство, как рыбке зонтик
      .
      Но таки для рыбы зонтик существует ибо количество любителей подлёдной ловли ограничено точно так же, как зонт защищает от каплей дождя
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 14:57
    Меня беспокойство украинцев должно волновать? Если, то только радует.... yes
  3. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 15:07
    Как подчеркивают в Киеве, теперь российские FPV-дроны могут действовать в глубоком тылу ВСУ, поскольку не ограничены расстоянием.
    Это очень хорошая новость.
  4. Комментарий был удален.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 15:09
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В Киеве встревожены обнаружением БПЛА «Гербера» с креплением под FPV-дрон

    минусов не вижу, только плюсы- из дешевого БПЛА выжимают по максимуму, все как надо
  6. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 15:14
    Можно засеять до поры дронами в режиме ожидания тылы противника
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +2
      Сегодня, 15:24
      Цитата: 123_123
      в режиме ожидания

      Ага. А аккумуляторы им подзаряжать будут партизаны или местное население ненавидящее зеленского.
      1. 123_123 Звание
        123_123
        0
        Сегодня, 15:34
        Цитата: kventinasd
        Цитата: 123_123
        в режиме ожидания

        Ага. А аккумуляторы им подзаряжать.

        Ну ненадолго можно оставить, не разрядятся сильно
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:37
        Можно солнечные панели использовать, но это так, вольная фантазия... дороговастенько и не факт, что будет работать так, как надо... нюансов много и все они не в плюс.
  7. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 15:20
    неужели нельзя сделать так, чтобы это фпэш помер в дтп..или тцкашники забили "случайно"...так и с др активистами...устроить несчастный случай, но чтоб не подкапаться к естественности погибели
  8. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 15:31
    Больше Дронов хороших и разных. Русский ум заработал и бандеровцам теперь только молиться своей бандеровской Богоматери.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:44
    Дальнейшее развитие беспилотный техники, естественный процесс... то-ли ещё будет ой ой ой! soldier
  10. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 15:49
    Ну что ж...я дождался ! В комментах к предыдущим статьям я неоднократно высказывал предположение ,что дело дойдёт и до оснащения "Гераней"( "Гербер" , "Гарпий" ...) дронами (квадрокоптерами и не только ! )... И что этого дождусь ,в конце концов ! Дождался ! Минусовщики,что меня "парафинили" за дроны на "Геранях," Герберах" ! От меня вам длинный минус !