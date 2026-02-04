Крылатая ракета ERAM: слухи и реальные успехи
Ранний концепт ракеты ERAM от Пентагона
Несколько лет назад по инициативе Пентагона началась разработка перспективной крылатой ракеты воздушного базирования ERAM. От этого боеприпаса требовались максимальные технические и боевые характеристики при минимальной стоимости. По известным данным, проект продвинулся достаточно далеко, однако пока не дал всех желаемых результатов. Более того, сроки его успешного завершения теперь вызывают вопросы.
На стадии разработки
В начале 2024 г. в открытых публикациях и заявлениях военного ведомства США впервые появился шифр ERAM (Extended Range Attack Munition — «Ударный боеприпас повышенной дальности»). Тогда стало известно, что Пентагон собирается разработать и принять на вооружение новую крылатую ракету воздушного базирования для тактической авиации.
К январю 2024-го профильные организации министерства выработали техническое задание на новый боеприпас, а также подготовили «запрос информации» для промышленности. Как стало известно позже, на этом этапе Пентагон получил 16 заявок и технических предложений от разных компаний, желавших поучаствовать в программе.
Новые сведения о ходе программы ERAM появились только в начале 2025 г. Американской прессе удалось добыть некоторые документы официальных структур, описывающие ход работ и последние успехи. На тот момент сообщалось, что в течение 2024 г. организации Пентагона и подрядчики занимались уточнением тактико-технических требований к проекту, прорабатывали облик ракет для конкурса и проводили иные мероприятия.
В дальнейшем американские СМИ неоднократно вновь вспоминали о проекте ERAM, однако не могли раскрыть новую информацию о его разработке. Предполагалось, что компании-конкурсанты продолжают работать над своими версиями будущей ракеты, а также готовят их к испытаниям.
Согласно информации 2024 г., первые стадии программы ERAM планировалось провести в минимальные сроки. Не позднее 2025 г. Пентагон должен был выбрать наиболее удачный проект из предложенных и поддержать его дальнейшее развитие. Впрочем, в дальнейшем эти сведения не получили подтверждения — как на уровне официальных заявлений, так и в виде реального результата.
Испытания изделия ERAM / Rusty Dagger от компании Zone 5
В ходе испытаний
Несмотря на отсутствие новостей в течение длительного времени, программа ERAM демонстрирует определённые успехи. Так, некоторые из конкурсных образцов уже дошли до стадии полигонных испытаний. Об этом стало известно в начале февраля. Примечательно, что речь идёт о мероприятиях, состоявшихся более года назад.
Одним из участников программы является компания Zone 5 Technologies из г. Сан-Луис-Обиспо (шт. Калифорния). Её вариант ракеты ERAM носит рабочее название Rusty Dagger («Ржавый кинжал»). Разработка этого проекта стартовала осенью 2023 г., ещё до первых открытых сообщений о новой программе. Основные работы были проведены в течение 2024 г., что позволило переходить на следующий этап.
21 января 2025 г. на полигоне Эглин (шт. Флорида) состоялись первые лётные испытания новой ракеты. Опытное изделие стартовало с неназванной платформы, выполнило полёт по заданному маршруту и поразило наземную цель. Тест признан успешным. В подтверждение этого Пентагон и «Зоун-5» опубликовали фотографии с полигона, показывающие момент поражения мишени.
Любопытно, что заказчик и разработчик не раскрывают наиболее интересные подробности проекта и прошлогодних испытаний. Более того, официально не назван даже тип использованной ракеты. Вероятно, это связано с обычной для таких проектов секретностью либо с некими дополнительными факторами.
Первый испытательный пуск ракеты от Zone 5 состоялся около года назад. О новых мероприятиях такого рода не сообщается. Также неизвестно, какие события имели место в течение последнего года и как далеко за это время продвинулся проект Rusty Dagger.
Следует отметить, что программа ERAM в целом разрабатывается со всей необходимой секретностью. На данный момент неизвестен даже полный список конкурсантов. Также не раскрываются особенности их разработок и другая информация, представляющая наибольший интерес.
Планы производства
В начале 2024 г. стало известно, что ракета ERAM разрабатывается в интересах военно-воздушных и военно-морских сил США. Носителями этого боеприпаса в будущем должны были стать самолёты тактической авиации основных типов. При этом даже примерные сроки принятия на вооружение тогда назвать не могли.
AGM-158 JASSM — одна из основных ракет тактической авиации США
Тогда же в иностранной прессе появились предположения о принципиальной возможности поставки ракет ERAM Украине. Разные СМИ писали, что такое оружие может положительно сказаться на ударном потенциале украинских формирований и помочь им в атаках российских объектов в тылу. Впрочем, эта тема не получила развития.
О возможной отправке ERAM на Украину вспомнили только в августе 2025 г. Американская пресса утверждала, что Белый дом принял принципиальное решение о передаче новых авиационных ракет в рамках военно-технической помощи. На момент публикации якобы шло оформление необходимых документов и решение оставшихся бюрократических вопросов.
СМИ сообщали, что новый план США предусматривает отгрузку 3350 ракет нового типа. Общая стоимость этого оружия оценивалась в 850 млн долларов. Оплатить производство и поставку якобы должны были европейские страны. Отправка первой партии ожидалась в течение полутора месяцев — не позднее середины октября 2025 г.
Впрочем, уже в сентябре появился новый прогноз, неутешительный для украинской стороны. Оказалось, что первые партии новых ракет можно будет отгрузить только осенью 2026 г. или позже.
Ранее раскрывались планы по производству новых ракет. Так, в течение первых четырёх лет с момента старта собирались выпустить более 2 тыс. изделий. Для этого ежемесячно подрядчик должен будет собирать в среднем более 40 ракет.
Суровая реальность
Нетрудно заметить, что открытой информации о программе ERAM пока не слишком много. При этом доступные в СМИ сведения не дают полную картину, приводят к появлению новых вопросов, а иногда и противоречат друг другу. Тем не менее Пентагон не торопится разъяснять ситуацию и раскрывать все секретные сведения.
Запуск авиабомбы AGM-154 JSOW — аналога будущей ERAM
Так или иначе, программа ERAM пока даёт только ограниченные результаты. Как минимум один конкурсный проект доведён до полигонных испытаний, и, возможно, проводятся аналогичные мероприятия с другими опытными образцами. Однако ни одна из новых ракет не готова к серийному производству. Кроме того, Пентагон, по всей видимости, пока не выбрал победителя.
В целом похоже, что программа ERAM без спешки продвигается вперед и в обозримом будущем должна будет привести к желаемым результатам. При этом иностранная пресса по непонятным причинам ожидает некий прорыв и скорейшее завершение работ. Более того, запуск серии и начало поставок ожидали ещё в прошлом году.
Можно предположить, что «анонимные источники» СМИ, якобы знакомые с ситуацией, на самом деле не имели никакого отношения к Пентагону и программе ERAM. Соответственно, все новости об её прогрессе и скорых результатах были сознательной мистификацией или провокацией со стороны отдельных иностранных изданий.
Причины появления таких публикаций пока не ясны. Возможно, таким способом некие иностранные силы пытаются заверить Украину в намерении и возможности продолжения поддержки и помощи. Также «новости» могут быть направлены на Россию — нас хотят запугать новым американским оружием. Вероятно, их авторы считают, что обещание скорого начала поставок тысяч ракет сможет изменить существующую позицию и заставить Россию отказаться от имеющихся планов.
Новости и события
Таким образом, американская промышленность в интересах Пентагона продолжает разработку новой крылатой ракеты воздушного базирования. В обозримом будущем её хотят принять на вооружение своей тактической авиации, а также начать экспортные поставки. Предполагается, что за счёт специфического соотношения характеристик изделие ERAM заинтересует достаточно широкий круг заказчиков.
Любопытно, что программа привлекла излишнее внимание СМИ, и это привело к появлению нездоровых сенсаций. Без каких-либо подтверждений сообщалось о скором начале производства и о поставках нового оружия на Украину. Однако в обещанные сроки этого не произошло. Очевидно, что реальные поставки ракет ERAM не останутся незамеченными, но когда это может произойти в действительности — большой вопрос.
Информация