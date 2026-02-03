Зеленский обещает скорректировать работу переговорной группы после ударов ВС РФ

Киевский режим намерен скорректировать работу своей делегации на переговорах в Абу-Даби с учетом сегодняшнего ночного комбинированного удара ВС РФ по украинской энергетике. Об этом заявил Зеленский.

«Нелегитимный» обвинил Россию в новом ударе по критически важной инфраструктуре Украины на фоне пришедших на Украину сильных морозов. По его словам, Москва использовала паузу в ударах не для дипломатии, а для накопления ракет и подготовки к новой атаке. Киевский клоун, наверное, думал, что с ним шутят, когда говорят о том, что на каждый прилетевший на территорию России беспилотник будет ответ. Теперь он грозит скорректировать работу переговорной делегации с учетом сегодняшних ударов.



Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они так же рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом.


Также Зеленский сегодня жаловался на рекордное количество баллистических ракет, прилетевших по Украине. Видимо, отчет Воздушных сил ВСУ об «отражении» атаки сильно разошелся с реальностью. По его словам, прилетело по энергетике в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Одесской областях, а также в Киеве и Запорожье.
22 комментария
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 15:22
    Ну так отзывам своих прихвостней да и всё,напугал ежа голой 5-той точкой.
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 15:48
      Цитата: Ропот 55
      Ну так отзывам своих прихвостней да и всё,напугал ежа голой 5-той точкой.


      Зачем отзывать? Нужно просто открыть сезон охоты на Зеленского. Чтоб он из норы под землёй не вылезал. ))
    2. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +2
      Сегодня, 15:49
      Цитата: Ропот 55
      Ну так отзывам своих прихвостней да и всё,напугал ежа голой 5-той точкой.

      Да пусть ездят, кого вообще волнует их деятельность и мнение? Да и достали они уже абсолютно всех!
      Решения принимают те, кто одним глазом поглядывает на это шапито…
      Киевский режим намерен скорректировать работу своей делегации

      Вот бы кто скорректировал работу баллистической ракеты по этому самому режиму…
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 15:51
      Ропот 55
      Сегодня, 15:22
      Ну так отзывам своих прихвостней да и всё,напугал ежа голой 5-той точкой.

      hi Просроченный пианист постеснялся повторить слова Писториуса, сказанные двумя днями ранее - Грустной задницей радостно не пукнешь. wassat
    4. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 15:51
      Ему как американцы скажут, так он и будет корректировать , а пока это пустые заявления в медиапространстве ,он и сам все это знает . К слову сказать ,заявления уже не такие воинственные .немного подостепенили товарища -корректировщика.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 16:00
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        немного подостепенили товарища -корректировщика.

        Немного ему задницу сморщили.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 15:22
    А Зе что в своем нарко мозгу представлял? Что на попятную пойдем? Поблажек?
    Стабильность признак мастерства....
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 15:26
      Mouse hi , ну так объявленная приостановка ударов по энергетике дало ему обманчивую иллюзию,и если верить СМИ наши своё обещание сдержали,а этот начал ягодицами крутить ,перенес переговоры и начал тянуть время,а оно судя по информации с В.О. не сработало,вот он щёчки и надул.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +3
        Сегодня, 15:28
        . ,вот он щёчки и надул

        Попу наморщил.... wink
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +4
    Сегодня, 15:23
    Лучше вспомни, Зелёный, как прилетало в Донецке по рынкам вещевым и продуктовым, жилым домам и торговым центрам, да и вообще заткни свой клюв.
    1. ANB Звание
      ANB
      +2
      Сегодня, 15:48
      . Зелёный, как прилетало

      Только вчера прилетело по жилому массиву в Старом Осколе.
      2е погибших. Одна упала между многоквартирных домов. Выбило стекла. Хорошо, в дом не попали.
      Огребайте ответку, всуки.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:06
      Цитата: th.kuzmichev
      Лучше вспомни, Зелёный, как прилетало в Донецке по рынкам вещевым и продуктовым, жилым домам и торговым центрам, да и вообще заткни свой клюв.

      А ещё вспомним прогнозы "героев майдана" о том, как "через пять лет" (то есть в 2019 году) богатые как Крез (последний царь Лидии), украинцы разъезжают по всему миру, везде их любят за их выдающийся интеллект, склонность сорить деньгами и компанейский характер, а русские так и не изобрели ватерклозет, продолжают прозябать в нищете, рабстве и безнадёге?
  4. Обычный Звание
    Обычный
    +2
    Сегодня, 15:28
    Ну вполне себе рабочая группа.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:33
    ❝ Теперь он грозит скорректировать работу переговорной делегации с учётом сегодняшних ударов ❞ —

    — Погоди корректировать, удары ещё будут и сегодня, и завтра, и послезавтра ...
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 15:40
      Так он только на завтра скорректирует , а на послезавтра пока не замахивается , там может само собой все скорректируется . А если по хорошему , то главного корректировщика надо уже успокоить надолго ,если не навсегда.
  6. Tusv Звание
    Tusv
    +1
    Сегодня, 15:33
    "У волшебника Сулеймана, все по честному без обмана" Все по Донни Трампу. Перемирие ровно на одну неделю или в долгую, на семь дней. Тут еще медицина не рекомендует дольше применять назальные препараты. Склады затариваются, Гайморитом попахивает. А щирые решили отложить переговоры, если не бомбят. Ню, Ню
  7. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +1
    Сегодня, 15:35
    "Как посмели не оправдать надежд нарко-террориста?!"
    И на что такие "лидеры" расчитывают? Что с необучаемыми даунами все в поддавки должны играть вечно?
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 15:40
    Фото на стене золотого унитаза Зелёнского, повышает температуру на три градуса , хахлы , вешайте по пять штук и будет вам "Ташкент ".
  9. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +2
    Сегодня, 15:41
    никаких сговоров. только давить. укрогосударственность должна быть уничтожена.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:46
    использовала паузу в ударах не для дипломатии, а для накопления ракет и подготовки к новой атаке.
    А что не так то? Все было сказано, предупреждали изначально...
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 15:56
      Просто обязательно надо что то сказать или заявить ,отметиться так сказать . Хотел время потянуть ,не вышло , после оговоренного срока ( кстати в одностороннем порядке) ударили и хорошо ударили. И думаю это еще будет не раз. Ну вы были правы, все таки дотянулся до клавиатуры себя обозначить.
  11. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 15:47
    А еще лучше, было бы вообще никаких переговоров не вести, а вернуть обратно всю Украину в Россию (ну может кроме Галичины, этих как Троянского коня в состав Польши запихнуть).