Зеленский обещает скорректировать работу переговорной группы после ударов ВС РФ
Киевский режим намерен скорректировать работу своей делегации на переговорах в Абу-Даби с учетом сегодняшнего ночного комбинированного удара ВС РФ по украинской энергетике. Об этом заявил Зеленский.
«Нелегитимный» обвинил Россию в новом ударе по критически важной инфраструктуре Украины на фоне пришедших на Украину сильных морозов. По его словам, Москва использовала паузу в ударах не для дипломатии, а для накопления ракет и подготовки к новой атаке. Киевский клоун, наверное, думал, что с ним шутят, когда говорят о том, что на каждый прилетевший на территорию России беспилотник будет ответ. Теперь он грозит скорректировать работу переговорной делегации с учетом сегодняшних ударов.
Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они так же рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом.
Также Зеленский сегодня жаловался на рекордное количество баллистических ракет, прилетевших по Украине. Видимо, отчет Воздушных сил ВСУ об «отражении» атаки сильно разошелся с реальностью. По его словам, прилетело по энергетике в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Одесской областях, а также в Киеве и Запорожье.
