Рютте пообещал отправку на Украину войск НАТО сразу же после заключения мира

Приехавший в Киев генсек НАТО Марк Рютте, выступая с трибуны украинского парламента (Верховной рады), заявил, что сразу же после того, как будет заключено мирное соглашение, на территории Украины «появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море» от стран-членов альянса, которые согласятся сформировать «миротворческие» контингенты.По словам Рютте, остальные члены НАТО будут «другими способами» поддерживать Украину, параллельно с этим оказывая давление на Россию. Генсек НАТО также отметил, что армии стран альянса учатся у Украины применять инновации «уникальным и впечатляющим способом». Обращаясь к украинским парламентариям, Рютте подчеркнул, что грядущий мирный договор не должен стать очередными Минскими соглашениями или Будапештским меморандумом.Таким образом, Рютте фактически озвучил сценарий, предполагающий превращение Украины в антироссийский плацдарм, на котором будут постоянно присутствовать войска стран НАТО. Причем, осуществить этот проект планируется после заключения мирных соглашений.Стоит отметить, что, поскольку генсек НАТО не может не знать, что отсутствие на оставшихся под контролем Киева территориях иностранных «миротворцев» является одним из ключевых требований Москвы, на таких условиях мирное соглашение с Россией вряд ли возможно в принципе. При этом очевидно, что эти заявления Рютте являются очередным подтверждением того, что Запад вовсе не стремится к миру и намеревается продолжить противостояние с Россией.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»