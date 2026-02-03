Новак назвал причину замедления роста экономики России в прошлом году

285 3
Новак назвал причину замедления роста экономики России в прошлом году

В 2026 году уровень инфляции в РФ выйдет на целевую отметку 4,5 процента. Ее пришлось таргетировать, из-за чего ВВП страны вырос в прошлом году всего лишь на один процент.

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе своего выступления в Совете Федерации назвал такую причину замедления роста экономики России в прошлом году.

Он сказал:



По результатам 2025 года мы ожидаем 1%.

Новак заявил, что в прошлом году правительству пришлось проводить жесткую кредитно-денежную и бюджетную политику, что и привело к замедлению темпов экономического роста. В частности, в течение 2025 года Банк России последовательно снижал ключевую ставку с 21 до 16 процентов. По словам вице-премьера, этот показатель все еще слишком высокий. Ее величина пока не позволяет бизнесу, производителям и населению брать относительно дешевые кредиты, что в итоге несколько притормаживает рост экономики страны.

Кроме того, по словам Новака, замедление темпов роста ВВП обусловил более низкий уровень государственных расходов в 2025 году в сравнении с предыдущими периодами. Да и нефть отечественной марки Urals продавалась на внешнем рынке слишком дешево.

В текущем и будущем году также не стоит ожидать существенного ускорения экономики. Эксперты предполагают, что рост ВВП останется в диапазоне 0,8-1,5 процента. Для сравнения, в 2023 и 2024 году он был на уровне примерно 4 процентов.

Впрочем, Новак прогнозирует в 2026 году небольшое ускорение роста ВВП – с 1 до 1,5 процента.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 16:03
    Палка о двух концах с одной стороны снижение ставки приводит к инфляции с другой большая ставка тормозит бизнес - но вот лично для меня как для обывателя инфляция (рост цен) более неприятна чем тормоз в развитии бизнеса ... так что ХЗ...
  2. faridg7 Звание
    faridg7
    +1
    Сегодня, 16:05
    Я конечно не экономист, но рост ВВП в 1% при инфляции 4,5% означает спад 3, 5%, или что то не так?
  3. marchcat Звание
    marchcat
    0
    Сегодня, 16:07
    О каком росте экономики вообще идёт речь, если мы сами ни чего не выпускаем. Ну если и выпускаем. то продается это по бешеным ценам.