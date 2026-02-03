Новак назвал причину замедления роста экономики России в прошлом году
В 2026 году уровень инфляции в РФ выйдет на целевую отметку 4,5 процента. Ее пришлось таргетировать, из-за чего ВВП страны вырос в прошлом году всего лишь на один процент.
Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе своего выступления в Совете Федерации назвал такую причину замедления роста экономики России в прошлом году.
Он сказал:
Новак заявил, что в прошлом году правительству пришлось проводить жесткую кредитно-денежную и бюджетную политику, что и привело к замедлению темпов экономического роста. В частности, в течение 2025 года Банк России последовательно снижал ключевую ставку с 21 до 16 процентов. По словам вице-премьера, этот показатель все еще слишком высокий. Ее величина пока не позволяет бизнесу, производителям и населению брать относительно дешевые кредиты, что в итоге несколько притормаживает рост экономики страны.
Кроме того, по словам Новака, замедление темпов роста ВВП обусловил более низкий уровень государственных расходов в 2025 году в сравнении с предыдущими периодами. Да и нефть отечественной марки Urals продавалась на внешнем рынке слишком дешево.
В текущем и будущем году также не стоит ожидать существенного ускорения экономики. Эксперты предполагают, что рост ВВП останется в диапазоне 0,8-1,5 процента. Для сравнения, в 2023 и 2024 году он был на уровне примерно 4 процентов.
Впрочем, Новак прогнозирует в 2026 году небольшое ускорение роста ВВП – с 1 до 1,5 процента.
