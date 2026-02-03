Противник показал последствия ударов по одной из украинских ТЭЦ
Украинские ресурсы опубликовали фотографии, на которых можно увидеть последствия ударов по одной из ТЭЦ. Судя по показанным кадрам, вследствие ударов объект энергетической инфраструктуры, по крайней мере, на довольно продолжительное время полностью выведен из строя.
Как сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК, минувшей ночью был нанесен мощнейший с начала текущего года удар по энергетике бывшей УССР. Противник сетует, что, помимо прочих объектов, массированным атакам подверглись крупнейшие ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове, Днепропетровске и Одессе. При этом украинские власти утверждают, что харьковская ТЭЦ-5 и киевская ТЭЦ-4 пополнили список полностью уничтоженных и не подлежащих восстановлению объектов.
Кроме того, ключевой особенностью атаки является одновременное воздействие на высоковольтные подстанции классов 750, 330 и 110 кВ, тепловые электростанции и транспортную инфраструктуру, что, помимо краткосрочного эффекта, в перспективе формирует каскадный эффект разрушения украинской энергосистемы.
С учетом зимних морозов хотя бы частичное восстановление значительного числа поврежденных объектов займет не один месяц, а также поставок импортного оборудования и задействования временных схем питания. Таким образом, фактически реализуется стратегия, направленная на последовательную деградацию украинской энергетики, а не краткосрочных отключений электроэнергии.
