Противник показал последствия ударов по одной из украинских ТЭЦ

5 539 37
Противник показал последствия ударов по одной из украинских ТЭЦ

Украинские ресурсы опубликовали фотографии, на которых можно увидеть последствия ударов по одной из ТЭЦ. Судя по показанным кадрам, вследствие ударов объект энергетической инфраструктуры, по крайней мере, на довольно продолжительное время полностью выведен из строя.

Как сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК, минувшей ночью был нанесен мощнейший с начала текущего года удар по энергетике бывшей УССР. Противник сетует, что, помимо прочих объектов, массированным атакам подверглись крупнейшие ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове, Днепропетровске и Одессе. При этом украинские власти утверждают, что харьковская ТЭЦ-5 и киевская ТЭЦ-4 пополнили список полностью уничтоженных и не подлежащих восстановлению объектов.





Кроме того, ключевой особенностью атаки является одновременное воздействие на высоковольтные подстанции классов 750, 330 и 110 кВ, тепловые электростанции и транспортную инфраструктуру, что, помимо краткосрочного эффекта, в перспективе формирует каскадный эффект разрушения украинской энергосистемы.

С учетом зимних морозов хотя бы частичное восстановление значительного числа поврежденных объектов займет не один месяц, а также поставок импортного оборудования и задействования временных схем питания. Таким образом, фактически реализуется стратегия, направленная на последовательную деградацию украинской энергетики, а не краткосрочных отключений электроэнергии.
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +8
    Сегодня, 16:59
    Киевляне,только скакать! А по нужде- в яму. Декоммунизация,однако.
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 17:06
      Цитата: Андрей Николаевич
      Киевляне,только скакать! А по нужде- в яму. Декоммунизация,однако.


      Можно и в тёплый кошачий лоток. МО РФ не против. laughing
      1. Roman_VH Звание
        Roman_VH
        +1
        Сегодня, 17:23
        А чем греть этот лоток, чтоб он стал теплым?
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 17:24
          Цитата: Roman_VH
          А чем греть этот лоток, чтоб он стал теплым?


          Я так думаю замерзшей попой, больше нечем. wink
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 17:43
        Валерий, можно и в лоток. Главное, не промахнуться, мимо лотка.)
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 17:52
          Цитата: Андрей Николаевич
          Валерий, можно и в лоток. Главное, не промахнуться, мимо лотка.)


          Заледенеет пахнуть не будет. Там в квартирах по любому как оттает "духан" будет. wink
    2. sergey4791 Звание
      sergey4791
      +1
      Сегодня, 17:12
      Если по нужде - в яму, то в слове "скакать" буква "с" лишняя
      1. Виктор Чужой Звание
        Виктор Чужой
        0
        Сегодня, 17:44
        Правильно будет - скакать в ямы...без выскакивания обратно...
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 17:43
      Андрей Николаевич
      Сегодня, 16:59
      Киевляне,только скакать! А по нужде- в яму. Декоммунизация,однако.

      hi О такой стратегии ведения боевых действий с нанесением ударов по ключевым энергетическим источникам ОРУ 750 КВ( около десятка шт ), 330 КВ, подстанциям ( ПС ), Узлам перетока и синхронизации электроэнергии с гейропы ( около 5 основных ) и логистическим центрам форумчане ВО высказывались в большинстве своём ещё после 2022-2023 гг., что воплощалось Генералом Армагеддоном ( Суровикиным ), но по настоящему нагибать недоговороспособный режим стали только в 2025 г.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 17:46
        ZovSailor, да это им еще повезло, что Суровикина, нет. Они бы у него в ямы не нужду справляли, а жили бы там... С этим сибиряком, шутки плохи...
  2. HAM Звание
    HAM
    +5
    Сегодня, 17:03
    Начинается давление на жалость....скоро сортиры возле девятиэтажек начнут показывать..
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +10
      Сегодня, 17:05
      Какое к чертям давление на жалость? Они буквально несколько дней назад ведь были непобедимыми альфа-самцами, которые Россию на прекращение ударов прогнули как нефиг делать.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 17:07
      Цитата: HAM
      Начинается давление на жалость....скоро сортиры возле девятиэтажек начнут показывать..

      Скорее траншею выроют, а поперёд доски положат.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 17:33
        На лоб всей кодле Зеленского надо приклеить заявление его паханов (пресс-секретаря НАТО Джейми Патрика Ши ) об ударах по гражданской инфраструктуре⁠⁠ Югославии от 25 мая 1999 года:

        «От электроэнергии зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его Милошевича проблемы. Водоснабжение и электричество мы «отключили» навсегда или на долгое время».
    3. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 17:09
      Цитата: HAM
      Начинается давление на жалость....скоро сортиры возле девятиэтажек начнут показывать..

      Уже начали. hi
      Централизованно копают, ибо био туалеты с нагрузкой не справились... feel
    4. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 17:28
      Вчера "наших" пожалеек много было а сегодня они без электричества уже
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +7
    Сегодня, 17:05
    харьковская ТЭЦ-5 и киевская ТЭЦ-4 пополнили список полностью уничтоженных и не подлежащих восстановлению объектов.
    Приятно читать такие сообщения.
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 17:08
      С учётом того что ТЭЦ-6 уже. wink
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 17:12
        Цитата: kromer
        С учётом того что ТЭЦ-6 уже.

        Скоро ещё добавится парочка.
        1. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 17:14
          Цитата: carpenter
          Скоро ещё добавится парочка.


          До лета такими темпами на Украине случится полная декоммунизация. wink
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:51
      Цитата: carpenter
      харьковская ТЭЦ-5 и киевская ТЭЦ-4 пополнили список полностью уничтоженных и не подлежащих восстановлению объектов.Приятно читать такие сообщения.

      Особенно на фоне некоторых комментов в предыдущих обсуждениях этой темы. Интересно, опять что-либо похожее напишут или скромно промолчат? smile
      Слово
      30 января 2026 14:48
      Очередной поклон, так и коленки могут не разогнуться, такие действия бодрость духа не вселяют.

      Gerome
      1 февраля 2026 10:20
      Завтра наши удары по энергетике Укры возобновятся? Вбомбим их в средневековье без света? А если нет? Найдёшь очередное оправдание поддавков Кремля, и будешь веровать в хениальный план Путина?

      Аль Манах
      1 февраля 2026 09:56
      видимо нас ждет очередной Минск...

      Это было понятно ещё в 22-м году, в Стамбуле

      Goldmitro
      1 февраля 2026 10:18
      видимо нас ждет очередной Минск...

      Признаки очередного минского лохотрона всё отчётливей и отчётливей!

      Matsur
      1 февраля 2026 11:44
      И я писал в одной из новостей ранее, что перемирие будет продлено и на вторую и на сколько Трампу угодно недель.

      Есаул
      1 февраля 2026 21:12
      Такое ощущение, что путинский режим постоянно оттягивает нашу победу и специально затягивает конфликт.
  4. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 17:05
    Кроме того, ключевой особенностью атаки является одновременное воздействие на высоковольтные подстанции классов 750, 330 и 110 кВ, тепловые электростанции и транспортную инфраструктуру, что, помимо краткосрочного эффекта, в перспективе формирует каскадный эффект разрушения украинской энергосистемы.


    Наши военные понимают в ЖКХ не хуже начальника ДТЭК. laughing
  5. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 17:06
    Да фиг с ними, с ТЭЦ. Главное - коммуникации уже заморожены, а это все. В неотапливаемых помещениях даже дрон не соберешь, замерзшими-то руками. Да и перекладывать все лопнувшие трубы... Это вам не сортир во дворе выкопать - тут никаких подачек ЕС не хватит
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 17:10
      Цитата: Foggy Dew
      Главное - коммуникации уже заморожены, а это все.


      Главные трубы коммуникаций находятся в земле, на глубине ниже точки промерзания. Их не достать.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 17:26
        тут вопрос спорный и неоднозначный
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 17:29
          Цитата: Василенко Владимир
          тут вопрос спорный и неоднозначный


          Это я Вам как бывший работник Водоканала говорю.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 17:31
            дело в том что далеко не все на глубине промерзания, а вот когда будет разрыв и в этом месте появится точка кристаллизации, то может быть очень интересно, не на всем промежутке трассы, но ...
      2. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        0
        Сегодня, 18:01
        Главные как раз переложить - пара пустяков. Вы вот отколупайте их в подвалах))) А потом в зданиях
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:13
    Сами за декоммунизацию скакали , получите и не плакайте.
  7. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 17:20
    Украинского там только шаровары с.ые.
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 17:26
    за то теперь можно не тратится на декорации к фильму апокалипсису
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:28
    Что сказать... избавляться от "страшного совкового прошлого" на словах и на деле, это большая разница, как оказалось...
  10. iommi Звание
    iommi
    -1
    Сегодня, 17:35
    разрушений такто не слишком много, возможно преувеличивают масштабы разрушений для дезинформации, как с орешником по львову было, мол сразу у газа упало давление, трубы остыли а как оказалось совсем не туда прилетело
  11. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 17:40
    Мда.
    "А как дышали, как дышали"
  12. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 17:42
    хорошая работа, но мало
  13. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 17:42
    Это должно было сделано сразу после атаки на Керченский мост..
  14. alovrov Звание
    alovrov
    0
    Сегодня, 17:51
    Всего в Киеве декоммунизировано не более 10% жилого фонда. Рассказы про эффективность ударов это на данный момент просто сказки со стороны противника. Многие верят.