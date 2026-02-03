Противник показал последствия ударов по одной из украинских ТЭЦ

Украинские ресурсы опубликовали фотографии, на которых можно увидеть последствия ударов по одной из ТЭЦ. Судя по показанным кадрам, вследствие ударов объект энергетической инфраструктуры, по крайней мере, на довольно продолжительное время полностью выведен из строя.Как сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК, минувшей ночью был нанесен мощнейший с начала текущего года удар по энергетике бывшей УССР. Противник сетует, что, помимо прочих объектов, массированным атакам подверглись крупнейшие ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове, Днепропетровске и Одессе. При этом украинские власти утверждают, что харьковская ТЭЦ-5 и киевская ТЭЦ-4 пополнили список полностью уничтоженных и не подлежащих восстановлению объектов.Кроме того, ключевой особенностью атаки является одновременное воздействие на высоковольтные подстанции классов 750, 330 и 110 кВ, тепловые электростанции и транспортную инфраструктуру, что, помимо краткосрочного эффекта, в перспективе формирует каскадный эффект разрушения украинской энергосистемы.С учетом зимних морозов хотя бы частичное восстановление значительного числа поврежденных объектов займет не один месяц, а также поставок импортного оборудования и задействования временных схем питания. Таким образом, фактически реализуется стратегия, направленная на последовательную деградацию украинской энергетики, а не краткосрочных отключений электроэнергии.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»