ВСУ: крылатые ракеты РФ летят по баллистической траектории и не перехватываются

5 296 27
ВСУ: крылатые ракеты РФ летят по баллистической траектории и не перехватываются

Крылатые ракеты Вооруженных сил РФ зачастую летят по баллистической траектории, и поэтому практически не перехватываются украинскими расчетами ПВО. В частности, так себя ведут Х-22.

На это пожаловался в эфире одного из украинских телеканалов спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Что вообще означает его фраза «крылатая ракета летит по баллистической траектории», сложно сказать...



По его словам, российские ракеты Х-22, которые ведут себя нестандартно, способны сбивать только американские ЗРК Patriot, но у Киева недостаточно боеприпасов к ним.

По словам офицера, россияне все чаще применяют «нетипичные» ракеты, которые сложно перехватывать. К ним Игнат относит «Цирконы», «Ониксы», Х-22 и Х-32. По его словам, их способна перехватывать единственная система, стоящая на вооружении у ВСУ, то есть Patriot.

Также Игнат пожаловался на российскую авиацию. По его словам, иногда самолет ВКС России осуществляет одновременный пуск двух ракет, которые украинские радары принимают за один боеприпас, поэтому не получается их перехватывать.

Таким образом, представитель украинского командования признает недостаточную эффективность ПВО ВСУ и качественную работу российских средств поражения, успешно атакующих военные и инфраструктурные объекты на всей территории Украины.

И все же Игнат считает, что сегодня украинским военным удалось добиться больших успехов, перехватывая российские ракеты. Согласно его сегодняшнему отчету, ВСУ сбили три из семи запущенных российских крылатых Х-22 и 11 из 32 баллистических ракет.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 17:11
    Согласно его сегодняшнему отчету, ВСУ сбили три из семи запущенных российских крылатых Х-22 и 11 из 32 баллистических ракет.

    Что то этого Гната не понять, то у него ракеты не перехватываются, то они половину из запущенных сбили. Определись Гнат !
    1. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 17:15
      Цитата: carpenter
      Определись Гнат !

      Совмещает. В одном выступлении и поплакал (дайте денег) и похвалился ( мы почти все и так сбили) одним и тем же. Увлёкся немного... feel
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 17:50
      carpenter
      Сегодня, 17:11
      Что то этого Гната не понять, то у него ракеты не перехватываются, то они половину из запущенных сбили. Определись Гнат !

      hi Навеяло песню из счастливого советского прошлого-Пусть летят они, летят, и нигде не встречают преград ( песня выпускников советских школ "Прощайте, голуби" ).
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 17:53
      Юрий Игнат. Что вообще означает его фраза «крылатая ракета летит по баллистической траектории», сложно сказать...


      В каждом пидроздиле должно быть своё Кличко. lol
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:12
    А как-же бабульки с помидорами с балкона?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 17:24
      на улице мороз банки с помидорами все полопались
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 17:19
    Летите, ракеты, летите....
  4. Мячик Звание
    Мячик
    0
    Сегодня, 17:19
    Представитель укролюфтваффе Игнат сам не понял: то ли пожаловался, то ли похвастался... Зато сколько лапши из "умных слов" на уши зрителям "Телемарафона" навешал - пусть хоть этой "радостью" погреются :-D
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 17:22
      Цитата: Мячик
      то ли пожаловался, то ли похвастался...

      не знаю насчет похвастался, но полным дурнeм себя показал точно
  5. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 17:19
    ..верх "москальского" (с) коварства - баллистическая траектория и, как следствие, невозможность перехвата... wassat
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 17:21
    ВСУ: крылатые ракеты РФ летят по баллистической траектории и не перехватываются
    что за бредятину я сейчас прочитал?!!!
    у шароварников теперь и в армию из КВНа идут?!!!
    1. bk316 Звание
      bk316
      +1
      Сегодня, 17:41
      у шароварников теперь и в армию из КВНа идут?!!!

      В Армию? В армию это ерунда.
      Берите выше.
      В помощники президента.
      В председатели Верховной рады.
      В президенты!
  7. panzerfaust Звание
    panzerfaust
    0
    Сегодня, 17:23
    Счетверённая установка пулемётов "Максим" - вот чем они забивают баллистические ракеты.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 17:52
      Счетверённая установка пулемётов "Максим" - вот чем они забивают баллистические ракеты.
      У них уже кончились банки с огурцами?.. Не поставляют с запада?
  8. Tusv Звание
    Tusv
    +4
    Сегодня, 17:23
    Товарищ Прапорщик, А крокодилы летают? Не ну. С точки зрения ПВО. Все крылатые ракеты летят по настильной, с огибанием местности, но на конечном участке берут "горку", а это баллистика. То есть крокодилы як взмоют
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 17:29
      Цитата: Tusv
      но на конечном участке берут "горку", а это баллистика

      нуууу....
      это прям сильно за уши
      1. Tusv Звание
        Tusv
        +1
        Сегодня, 17:31
        Гранит и Оникс именно так работают. Подлетели не заметно. Горка и вертикально по палубам
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 17:36
          я и говорю, ну очень за уши, про баллистическую траекторию, если пользоваться определением оной
          если стоит головка наведения, это уже ни какая не баллистическая траектория
          1. Tusv Звание
            Tusv
            0
            Сегодня, 17:40
            Про Баллистическую траекторию. То Китайцы на С-400 всех сбили на удалении 230 км
        2. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 17:42
          Цитата: Tusv
          Гранит и Оникс именно так работают. Подлетели незаметно. Горка и вертикально по палубам

          Их бы в дело отдать (продать, подарить без-воз-мез-дно) — попробовать твёрдость палуб АУГ... Прямо руки чешутся, так хочется узреть воочию, как горят и тонут корабли врагов...
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 17:53
      Вы еще на вопрос ответьте, в если пушку на бок положить из за угла стрелять можно?
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:38
    Что вообще означает его фраза «крылатая ракета летит по баллистической траектории», сложно сказать...
    кстати да, чего такого необычного в баллестической траектории? Тем более, это квази баллистическая траектория считается более сложной для перехват.
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:48
    Общее количество запущенных ракет:

    34 баллистические ракеты «Искандер-М».
    20 крылатых ракет Х-101.
    18 крылатых ракет Х-22/32.
    12 крылатых ракет «Калибр».
    2 гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

    Всего -86 ракет.
    ===========================================
    Что-то моя бухгалтерия с Юркиной не сходится, надо дебет с кредитом свести. По некоторым объективным данным (вражеским, разумеется, которые наши Герани Шахедами зовут)

    Были поражены следующие объекты:

    Электрическая подстанция «Киев» 750 кВ, Киевская область (50.49441, 29.69235), поражена ~12 ракетами Х-32 и 2 ракетами «Циркон».

    ТЭЦ-5, теплоэлектроцентраль, Киевская область (50.39403, 30.56928) ~4 Iskander-Ms.

    ТЭЦ-4, Киевская область (50.44693, 30.64255) ~2 Iskander-Ms.

    Приднепровская электростанция, Днепропетровская область (48.40533, 35.11202), была поражена 18 ракетами «Искандер-М» (возможно, были поражены и другие цели в Днепре).

    Трипольская тепловая электростанция, Киевская область (50.1339, 30.74764), ~6 ракет Х-32 и ~6 ракет Х-101.

    Электрическая подстанция «Бар» 330 кВ, Винницкая область (49.08317, 27.74369), ~8 ракет Х-101 и ~6 «Калибров»

    Электрическая подстанция «С/С Винницкая» 330 кВ, Винницкая область (49.1598, 28.49138) от ~6 Kalibrs.

    Харьковская ТЭЦ-5, Харьковская область (49.9707, 36.11154) ~3 Iskander-Ms.

    Змиёвская электростанция, Харьковская область (49.58579, 36.52436), ~4 Iskander-Ms.

    Неизвестная цель в районе Павлограда Днепропетровской области, ~1 «Искандер-М».
  11. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 17:50
    "Если птице отрезать руки,
    Если ноги отрезать тоже,
    Эта птица умрет со скуки,
    Потому, что сидеть не сможет."©
    Именно эти строки приходят на ум после сообщения, что крылатые ракеты летят по баллистической траектории. Не, ну Кая Каллас точно поверит, думаю. А у меня просто мозг закипает, когда я пытаюсь переварить это сообщение...
    Непонятно мне, зачем крылатой ракете баллистическая траектория? Есть эксперты в области ракетостроения, которые на пальцах объяснят?!..
  12. faridg7 Звание
    faridg7
    0
    Сегодня, 17:52
    Странно, что необычного в профиле полëта Х22 они нашли? Насколько я помню, перед целью горка до высоты 40 тысяч метров с крутым пикированием на цель, у этой ракеты был обычный манëвр.
  13. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 17:55
    Это он еще "Посейдона" не перехватывал. У того вообще может быть любая доступная аэродинамически траектория и азимут прилета. Например, прилет в Киев со стороны Румынии.
  14. AKuzenka Звание
    AKuzenka
    0
    Сегодня, 17:59
    Крылатые ракеты Вооруженных сил РФ зачастую летят по баллистической траектории
    Здорово! Крылатая ракета, оказывается, летает по баллистической траектории. Новое слово в полётах крылатых ракет! Рекомендую ему сразу за докторскую диссертацию садится на эту тему. Как раз для 404. А там, глядишь и ещё пара наиновейших "открытий" подоспеет.