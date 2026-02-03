Зеленский обвинил РФ в нарушении энергетического перемирия, манипулируя датами

5 285 19
Зеленский обвинил РФ в нарушении энергетического перемирия, манипулируя датами

Глава киевского режима Зеленский в ходе встречи с Рютте пожаловался генсеку НАТО, что Россия якобы в нарушение «энергетического перемирия» минувшей ночью атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры.

При этом украинский диктатор сослался на слова Трампа, ранее заявившего, что, по его мнению, обеим сторонам следует на неделю приостановить взаимные удары по энергетическим объектам. Несмотря на то, что с Украиной никто ни о чем подобном не договаривался, а Москва четко объявила, что сроки «энергетического перемирия» истекают 1 февраля, Зеленский обвинил Россию в «нарушении договоренностей» и даже пригрозил некими «последствиями» за нарушение якобы данного Трампу обещания. По словам Зеленского, с даты начала перемирия «прошло 4 дня, а с американской стороны договаривались о неделе».



Зеленский:

Или в России неделя длится 4 дня, или она не хочет мира?

А когда бьёшь по Белгороду, Таганрогу, Старому Осколу, это так «хочешь мира»?.. И где вообще те договорённости о перемирии, под которыми стоит подпись Зеленского с конкретными датами?

Западная пресса пишет, что во время неофициального разговора с премьер-министром Бельгии де Вевером Зеленский посетовал, что в настоящее время ситуация на передовой является катастрофической для ВСУ. Глава киевского режима в очередной раз повторил уже изрядно надоевший даже западным «союзникам» тезис, что Украина является «щитом Европы», а также не преминул в очередной раз попросить у бельгийского премьера деньги и оружие, при этом пригрозив, что российские беспилотники уже в ближайшее время смогут проникать на территорию Бельгии. Зеленский пообещал де Веверу, что Украина будет защищать Европу от «российской угрозы», однако Киеву для этого необходимо больше ресурсов.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 18:20
    Жилетка для Зе найдется.... Приласкают, утешат.... Отслюнявят...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 18:40
      Mouse
      Сегодня, 18:20
      Жилетка для Зе найдется.... Приласкают, утешат.... Отслюнявят...

      hi Если залётные забугорные гости типа гея Рютте свободно шляются по Куеву и произносят спичи в ВР, это говорит о лжи жыдо наркофюрера с проблемами энерго и канализационного сектора, иначе где вся зарубежная свита справляет нужду и физиологические потребности с обедом, мытьём рук и проч.?
      Упущенные возможности от энергетического перемирия подлежат корректировке от ВС РФ в СВО-КТО в сторону ужесточения. am
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:57
      Цитата: Mouse
      Жилетка для Зе найдется.... Приласкают, утешат..

      Старая песня по новому, но слова одни - "Мы селюки, защищаем европу, гони доллари и еврики !"
    3. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 19:11
      Или в России неделя длится 4 дня,

      Мелькала инфа, что разговор Трампа и Путина состоялся 27-го (26?) января.
      А в войска пришла директива :
      "Исключить поражение объектов в пределах г. Киев и Киевской области, а на всей территории Украины объектов энергетикой инфраструктуры (электроподстанции, теплоэлектроцентралий, гидроэлектростанций, газовых хранилищ, нефтебаз и хранилищ ГСМ) с 28 января 2026 г. до особых указаний." Устно в командовании распространялась внутренняя информация, что ограничение якобы действует до 03.02.26, но официально нигде это не подтверждалось.
      Так что неделю ВВ обещал и выполнил.
    4. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 19:13
      Жилетка для Зе найдется
      Не в ту жилетку он "уткнулся", к Урсуле надобно. Перепутал наверно или мужской пол ему ближе..
    5. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 19:23
      Да ведь находятся и в карманы пихают. Это по факту. А так да, всё по тексту.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +6
    Сегодня, 18:21
    Генсек НАТО Рютте с трибуны Верховной Рады в Киеве заявил, что как только будет заключено перемирие на Украине сразу появятся войска НАТО.

    Значит перемирие заключено не будет. Любой сценарий с размещением войск НАТО на Украине после окончания войны делает окончание войны бессмысленным.
    Проще продолжать сейчас, чем ждать ее возобновления в худших для РФ условиях уже с войсками НАТО на Украине.
  3. Aktobe Звание
    Aktobe
    +2
    Сегодня, 18:22
    И что? А какая разница что обнюхавшийся там лепечет? Разве это имеет значение?
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 18:24
      Почитать можно и иногда нужно, а вот отвечать точно не стоит. Разе что в ироничном ключе.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 19:06
      Цитата: Aktobe
      И что? А какая разница что обнюхавшийся там лепечет? Разве это имеет значение?

      Для него имеет значение. Испытанный годами психологический накат с целью облегчить кошелёк объекта воздействия. В этой ключевой фразе только названия стран менять надо. yes
      .... а также не преминул в очередной раз попросить у бельгийского премьера деньги и оружие, при этом пригрозив, что российские беспилотники уже в ближайшее время смогут проникать на территорию Бельгии (Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и далее по списку.)
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 19:16
        Цитата: Монтесума
        не преминул в очередной раз попросить у бельгийского премьера деньги и оружие,

        Ничего нового! Старая пластинка на новый лад.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 19:18
          Цитата: ваш вср 66-67
          Старая пластинка на новый лад.

          Но ещё действует, оказалась долгоиграющей. smile
          1. ваш вср 66-67 Звание
            ваш вср 66-67
            0
            Сегодня, 19:20
            Цитата: Монтесума
            Цитата: ваш вср 66-67
            Старая пластинка на новый лад.

            Но ещё действует, оказалась долгоиграющей. smile

            Заигранная. Одно шипение от этого зе.
            Вот чес слово, уже надоело читать про этого недоростка!
      2. BrTurin Звание
        BrTurin
        +1
        Сегодня, 19:26
        Цитата: Монтесума
        Испытанный годами психологический накат с целью облегчить кошелёк объекта воздействия.

        психологический накат.... накаты всё чаще дают сбои, то в спорте, то в МАГАТЭ
        "Нет. Это было выхлопом эмоций. Нет никакой резолюции", - сказал он журналистам по итогам внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ответ на вопрос о наличии каких-либо конкретных итогов заседания.

        Из выступления постоянного представителя России при международных организациях в Вене М.И.Ульянова
        Как мы понимаем, Нидерланды инициировали нынешнюю сессию главным образом для того, чтобы попытаться затвердить, будто российские удары по энергетической инфраструктуре Украины чреваты авариями на подконтрольных Киеву атомных электростанциях. Сразу скажем, что это негодная попытка,... На действующих АЭС электроэнергия для собственных нужд может быть обеспечена за счет собственной генерации. Перебои на внешних линиях электропередач, включая подстанции, имеют значение только в контексте выдачи производимой энергии в общую систему. Какие-либо ядерные риски в результате таких перебоев исключены при условии грамотных действий их эксплуатирующей организации, которая и отвечает за ядерную безопасность. Наши оценки подкрепляются международной шкалой ядерных и радиологических событий (International Nuclear and Radiological Event Scale), разработанной МАГАТЭ и Агентством по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития. В соответствии с этим документом случаям потери внешнего энергоснабжения АЭС, как правило, присваивается нулевой уровень, что означает отсутствие значимости с точки зрения ядерной безопасности. Именно такой нулевой уровень был присвоен при потере внешнего энергоснабжения сразу на пяти АЭС в Испании, которое произошло 28 апреля 2025 года. Такой же уровень получили случаи с пожарами на французской АЭС «Шо» и в исследовательском центре «Фонтене-о-Роз» в 2025 году, а также при возгорании на главном трансформаторе испанской АЭС «Трильо» в 2021 году. Дополнительно напомню, что осенью 2025 года без внешнего электроснабжения в течение одного месяца оставалась Запорожская АЭС. Никакой катастрофы не произошло. Тем, кто пытается искусственно нагнетать обстановку и предрекать ядерные инциденты на украинских АЭС в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре, следовало бы не забывать эти неоспоримые факты. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_organizations/2076020/

        он говорит о "На действующих АЭС", "как правило, присваивается нулевой уровень" -, как правило, но Запорожская станция не действующая и для неё потеря внешнего энергоснабжения не нулевой уровень, оставшиеся украинские станции действующие, для них нулевой
  4. drags33 Звание
    drags33
    -1
    Сегодня, 18:31
    Скотина! Просто скотина этот Зе... Незавидная у него судьба - либо нацики с ним разберутся, либо пойдет под суд в России... Выбор так себе...
  5. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 18:38
    Реагировать на весь трёп Зе надо не в СМИ,а новыми "приветами" по энергетике--мёрзлыми губами Зе много не натрепится..
  6. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 18:42
    я вообще не понимаю о чем с этим человеком можно договариваться, он все равно обманет
    дать ему шелобан и отправить куда подальше
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 19:19
      Цитата: Михаил Нашарашев
      не понимаю о чем с этим человеком можно договариваться

      Не всякому гомо подходит определение сапиенс.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 19:18
    Глава киевского режима в очередной раз повторил уже изрядно надоевший даже западным «союзникам» тезис, что Украина является «щитом Европы»

    Не щитом ,а антироссийским тараном.