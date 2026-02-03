Зеленский обвинил РФ в нарушении энергетического перемирия, манипулируя датами
Глава киевского режима Зеленский в ходе встречи с Рютте пожаловался генсеку НАТО, что Россия якобы в нарушение «энергетического перемирия» минувшей ночью атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры.
При этом украинский диктатор сослался на слова Трампа, ранее заявившего, что, по его мнению, обеим сторонам следует на неделю приостановить взаимные удары по энергетическим объектам. Несмотря на то, что с Украиной никто ни о чем подобном не договаривался, а Москва четко объявила, что сроки «энергетического перемирия» истекают 1 февраля, Зеленский обвинил Россию в «нарушении договоренностей» и даже пригрозил некими «последствиями» за нарушение якобы данного Трампу обещания. По словам Зеленского, с даты начала перемирия «прошло 4 дня, а с американской стороны договаривались о неделе».
Зеленский:
А когда бьёшь по Белгороду, Таганрогу, Старому Осколу, это так «хочешь мира»?.. И где вообще те договорённости о перемирии, под которыми стоит подпись Зеленского с конкретными датами?
Западная пресса пишет, что во время неофициального разговора с премьер-министром Бельгии де Вевером Зеленский посетовал, что в настоящее время ситуация на передовой является катастрофической для ВСУ. Глава киевского режима в очередной раз повторил уже изрядно надоевший даже западным «союзникам» тезис, что Украина является «щитом Европы», а также не преминул в очередной раз попросить у бельгийского премьера деньги и оружие, при этом пригрозив, что российские беспилотники уже в ближайшее время смогут проникать на территорию Бельгии. Зеленский пообещал де Веверу, что Украина будет защищать Европу от «российской угрозы», однако Киеву для этого необходимо больше ресурсов.
