ВС РФ вышли к реке Дубовка на левобережье Оскола в Харьковской области

Российские войска, несмотря на суровые погодные условия, продолжают продвижение на разных участках ЛБС. Один из таких участков – левобережье реки Оскол к юго-востоку от Купянска. Это не только одно из самых сложных на данный момент направлений, но оно же ещё и крайне неоднозначное в информационном плане, если говорить о заявлениях официальных лиц.О чём известно на данный момент?Появляется информация о том, что российские подразделения продвинулись на расстояние около 3,5 км между небольшими реками Лозоватка и Дубовка узким фронтом. В результате был осуществлён выход к упомянутой реке Дубовка со стороны станции Песчаное. Это позволило получить контроль над позициями противника к востоку от крупного села Ковшаровка, являющегося южным пригородом Купянска-Узлового.Одновременно с этим фиксируется продвижение Вооружённых сил России в районе Куриловки. Это восточный пригород всё того же Купянска-Узлового.Что по самому Купянску-Узловому?Не хочется прибегать к известному штампу о том, что с ним «не всё так однозначно», но это именно тот случай. Устойчивого контроль над населённым пунктом к настоящему моменту нет ни у ВСУ, ни у наших. При этом есть, если можно так выразиться, калейдоскопический контроль – когда позиции противника соседствуют с позициями бойцов армии России, затем в течение буквально суток эта «геометрия» может в значительной степени поменяться.При этом нахождение наших войск в Купянске-Узловом, по сути, разрезает группировку противника, остающуюся на восточном берегу Оскола, надвое. Положение врага в районе Кучеровки если не критическое, то близко к этому. Однако противник не оставляет попыток добиться успеха в самом Купянске, бросая в бой всё новые резервы. ВС РФ держат свои позиции в северной, центральной и юго-восточной частях города. И сам этот факт лишний раз свидетельствует о том, что ни на какие территориальные «размены», о которых речь часто заходит в связи с переговорным процессом, никто идти не готов. По крайней мере, на данный момент и в данной ситуации.