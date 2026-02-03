Германия планирует создать на орбите «зашифрованную» спутниковую группировку

Германия намерена создать на орбите «зашифрованную» спутниковую группировку, которая будет отслеживать пуски ракет, бороться с ними и обеспечивать связь. Об этом заявил глава германского военно-космического командования Михаэль Траут.

Немцы планируют вывести на орбиту порядка 100 космических аппаратов для создания новой спутниковой группировки. По словам немецкого генерала, в своих планах Германия будет опираться на Агентство космического развития США (SDA), которое имеет опыт создания низкоорбитальной группировки, способной обеспечивать связь, отслеживать пуски ракет, естественно, российских, а также бороться с вражескими спутниками. В общем, немцы берут за основу американскую модель.



Как заявил Траут, на сборку космических аппаратов и их вывод на орбиту уйдет несколько лет, после чего Германия будет иметь возможность не только сбивать вражеские спутники, но и наносить удары по наземной инфраструктуре.

В течение следующих нескольких лет Германия создаст зашифрованную военную группировку из более чем 100 спутников, известную как SATCOM Stage 4.


При этом немцы не будут использовать на орбите кинетическое оружие, способное создавать обломки, а используют лазеры, системы создания помех и другие способы воздействия на космические аппараты, а также на наземные системы управления. Засорять орбиту Германия не хочет.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:19
    Космического мусора на орбите и так хватает....
  2. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 18:28
    Великая космическая держава грозит жалкой стране, проложившей дорогу в космос? Выводить спутники чем будут? Фалконами? А то что на НОО это хорошо, опыт запуска противоспутниковых ракет с МИГ-31К есть, думаю, пока будут развёртывать группировку, успеем на новой технической базе воссоздать
    1. Развед Звание
      Развед
      -3
      Сегодня, 18:59
      Выводить Фалконами. А почему бы и нет? Вас что-то смущает?

      Цитата: KCA
      опыт запуска противоспутниковых ракет с МИГ-31К есть


      А можно подробнее? Ссылочкой на официальные подтверждения боевых пусков именно противоспутниковых ракет не поделитесь? Про "Контакт' не надо, это ни о чем.
      1. KCA Звание
        KCA
        0
        Сегодня, 19:28
        Не 31К, на автомате, как-то, написал, а 31Д, боевых пусков не знаю, испытательные были, вы реально думаете что о таких вещах весь интернет кричит? Скорее всего чтоб просто на завязанную папку с результатами испытаний посмотреть, не открывая, а тем более с КД, надо иметь допуск секретности не ниже 2-го ур (совершенно секретно), а может и 1-го (особой важности), раньше всё связанное со спутниками(в плане военного применения) было 1-й ур
  3. helmi8 Звание
    helmi8
    0
    Сегодня, 18:58
    Как заявил Траут, на сборку космических аппаратов и их вывод на орбиту уйдет несколько лет, после чего Германия будет иметь возможность не только сбивать вражеские спутники, но и наносить удары по наземной инфраструктуре.

    Что-то не то покурил, или нанюхался вместе с Зе? request
  4. D O Звание
    D O
    0
    Сегодня, 19:38
    При этом немцы не будут использовать на орбите кинетическое оружие, способное создавать обломки, а используют лазеры (...)

    А разве поджаренный лазером, следовательно неуправляемый спутник, сам по себе не будет являться космическим мусором?
    Понятное дело что война не мать родна, здесь не до чистоплюйства. Но зачем столь глуповато врать, на словах представляясь святее папы римского?
  5. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 19:44
    У тебя космодром-то есть? А производство ракет?))) И спутников с соттветствующей системой управления и смены орбиты?
    ПиСи: следующей о развертывании такой системы Литва объявит