В Ватикане решили, как поступить с обнаруженным на фреске лицом премьера Италии
В римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, принадлежащей Святому Престолу, проводили реставрацию. По окончании работ оказалось, что изображение лица одного из ангелов на фреске слишком похоже на главу итальянского правительства Джорджу Мелони.
Как сообщает газета La Reppublica, в Ватикане решили, как поступить с обнаруженным на фреске лицом премьера Италии. Его придется рисовать заново, чтобы не было никакого сходства с кем-либо из высокопоставленных современников.
Изображение ангела расположено рядом с бюстом короля Умберто II Савойского. Фреска была создана относительно недавно – в 2000 году. Его рисовал волонтер Бруно Валентинетти. По его словам, он не добивался сходства, а лишь восстановил лицо, которое было изображено:
Впоследствии выяснилось, что у Валентинетти не было статуса профессионального реставратора.
Когда выяснилось, что лицо ангела – точная копия Джорджи Мелони, разразился скандал. Его урегулированием занялась Суперинтендатура по культурному наследию. Окончательное решение изменить изображение, устранив его схожесть с политиком, принял настоятель прихода Даниэле Микелетти.
Реставрация фрески была завершена в конце минувшего года. Но схожесть ангела с политиком заметили только на прошедших выходных. Христианская базилика, в которой находится изображение, является одной из самых старинных в Риме.
