В Ватикане решили, как поступить с обнаруженным на фреске лицом премьера Италии

4 235 28
В Ватикане решили, как поступить с обнаруженным на фреске лицом премьера Италии

В римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, принадлежащей Святому Престолу, проводили реставрацию. По окончании работ оказалось, что изображение лица одного из ангелов на фреске слишком похоже на главу итальянского правительства Джорджу Мелони.

Как сообщает газета La Reppublica, в Ватикане решили, как поступить с обнаруженным на фреске лицом премьера Италии. Его придется рисовать заново, чтобы не было никакого сходства с кем-либо из высокопоставленных современников.



Изображение ангела расположено рядом с бюстом короля Умберто II Савойского. Фреска была создана относительно недавно – в 2000 году. Его рисовал волонтер Бруно Валентинетти. По его словам, он не добивался сходства, а лишь восстановил лицо, которое было изображено:

Оригинал был таким же, каждый видит то, что хочет.

Впоследствии выяснилось, что у Валентинетти не было статуса профессионального реставратора.

Когда выяснилось, что лицо ангела – точная копия Джорджи Мелони, разразился скандал. Его урегулированием занялась Суперинтендатура по культурному наследию. Окончательное решение изменить изображение, устранив его схожесть с политиком, принял настоятель прихода Даниэле Микелетти.


Реставрация фрески была завершена в конце минувшего года. Но схожесть ангела с политиком заметили только на прошедших выходных. Христианская базилика, в которой находится изображение, является одной из самых старинных в Риме.
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Flashpoint Звание
    Flashpoint
    +8
    Сегодня, 18:31
    Его придется рисовать заново, чтобы не было никакого сходства с кем-либо из высокопоставленных современников.

    Во заняться нечем...
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +3
      Сегодня, 18:36
      Так отбейте нос у фигуры , ну или Мелони пусть операцию на своем носу пусть сделает :- ))))) .
      Проблемы однако .
    2. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 18:58
      Цитата: Flashpoint
      Во заняться нечем...

      То есть тетку нарисовали 26 лет назад.... Джорджа тогда я так понимаю больше на личинку себя была похожа.
      А если перерисованное лицо через 10 лет опять кого то напомнит? Ну мало ли кто там у них назначится... Опять перекрашивать? belay
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 19:20
        Цитата: ian
        А если перерисованное лицо через 10 лет опять кого то напомнит?

        Поляков помните? У них уже стало национальной забавой - закапывать, выкапывать останки Качиньского. yes
      2. Aken Звание
        Aken
        +3
        Сегодня, 19:27
        Надо сразу рисовать Трампа.
    3. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 19:00
      Цитата: Flashpoint
      Во заняться нечем...


      Всё правильно. Деньги нужно "осваивать" чтоб проверяющие ничего не заподозрили. laughing
  2. Цензор Звание
    Цензор
    +6
    Сегодня, 18:35
    Кто-то из художников-рестовраторов обладает изрядным чувством юмора. laughing
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 19:09
      Это кто ж такой наблюдательный в Ватикане, даже интересно lol
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 18:40
    Да замажте и делов.....
    1. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      +1
      Сегодня, 18:59
      Это вандализм! Пускай лучше эта Мелони пластику лица сделает
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 19:27
        Цитата: d.zacharith
        Это вандализм! Пускай лучше эта Мелони пластику лица сделает


        Слушай, я такого гениального пластического хирурга знаю, он на рынке овощами торгует, так вот он из неё конфетку 20-ти летнюю сделает.
  4. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +1
    Сегодня, 18:49
    Сходства - это конечно подозрительно :)
    1. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 18:55
      Цитата: ГолыйМужик
      Сходства - это конечно подозрительно :)

      Немедленно перерисовать!!!! angry
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 19:03
        Цитата: ian
        Немедленно перерисовать!!!!


        А Мелони расстрелять .... ибо нефиг! laughing
        1. Aken Звание
          Aken
          +4
          Сегодня, 19:28
          Не надо. Прикольная тётка, потешная. Мне нравится.
  5. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 18:58
    Да ты-ведьма!!(с).Пуская святая инквизицая разберется с этой мадам..Доди ты,в ангелы захотела. crying
  6. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 19:00
    Можно нос добавить - будет как Пиноккио. Так, вроде, проще будет и само собой, дешевле.
  7. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 19:01
    Вспомнился мне диалог из сериала "Сверхъестественное"(там персонаж пил, курил и совершал различные непотребства):
    — Ну так Вы же ангел?!
    — Да, но не лучший их представитель.
  8. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +2
    Сегодня, 19:05
    Врут реставраторы. Вероятность такого совпадения одинк миллиону. Просто думали прокатит, ан не прокатило. Пришлось горбатого лепить, типа так оно и было.
  9. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Сегодня, 19:10
    Уже как-то не смешно. Не верю что совсем крышка съехала, но выглядит именно так.
  10. Korsar4 Звание
    Korsar4
    +1
    Сегодня, 19:12
    Пошутил человек.
    Так сразу не заметили.
  11. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 19:16
    Вот жулье итальянское...явление Христа-Мелони народу.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      -1
      Сегодня, 19:25
      Хотела войти в историю, но опять вляпалась.
    2. faterdom Звание
      faterdom
      0
      Сегодня, 19:45
      Не надо Мелони. Меланья есть. И муж ееный.
  12. oldzek Звание
    oldzek
    -1
    Сегодня, 19:30
    и что дальше...появление святого изображения мадонны в кокаине в окружении святых гейропейцев?неужели вангую?
  13. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +2
    Сегодня, 19:34
    Фреска была создана относительно недавно – в 2000 году

    Это ещё что... Вот фреска 14 века, тоже Италия. Умеют же итальянцы фрески рисовать laughing
  14. Mraka Звание
    Mraka
    +1
    Сегодня, 19:41
    А как отреагировал сам премьер?
  15. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 19:41
    Сбрить усы и расстрелять))) Вот если б морду Трампа нарисовали - то по-бырому бы просто причислили хозяина к лику святых - и вся недолга. Да и вообще радоваться надо, что не какаю какалас вам намалевали - а то дети б заикаться стали