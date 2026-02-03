Пресса США: истечение срока действия СНВ-3 может привести к гонке вооружений

188 3
Пресса США: истечение срока действия СНВ-3 может привести к гонке вооружений

Как известно, уже в ближайшие дни, 5 февраля, истекает действие российско-американского договора СНВ-3 об ограничении ядерных вооружений. Несмотря на то, что российская сторона предложила его продлить, США до сих пор никак не отреагировали на это предложение.

Как предполагает издание Politico, если договор не будет в ближайшее время продлен, это может впервые со времен холодной войны спровоцировать глобальную гонку ядерных вооружений. СНВ-3 устанавливал лимиты на боеголовки и носители, а также предусматривал инспекции и обмен данными, что снижало риск ядерного кризиса. В настоящее время Россия и США располагают около 86% всего мирового ядерного арсенала. Если США откажутся продлить действие СНВ-3, вероятнее всего, Вашингтон будет наращивать свой ядерный арсенал, объясняя эти действия якобы исходящей от Китая и России «угрозой».



В настоящее время США в рамках программы модернизации ядерной триады меняют бомбардировщики B-2 Spirit и B-1B на B-21 Raider, ракеты Minuteman на Sentinel и атомные подлодки на новые лодки типа Columbia. При этом, по условиям СНВ-3, старые вооружения должны либо уничтожаться, либо разбираться. Прекращение действия договоренностей даст американцам возможность, например, одновременно с постройкой новых АПЛ модернизировать уже существующие, а также строить дополнительные ракетные шахты для размещения новых межконтинентальных баллистических ракет.
3 комментария
Информация
  1. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 19:36
    Вашингтон будет наращивать свой ядерный арсенал,


    Россия надеюсь тоже. Особенно по БРМД и БРСД. которые так старательно уничтожали.
  2. esl462 Звание
    esl462
    0
    Сегодня, 19:39
    Ерунда.Никакой гонки не будет.Сейчас уже не те времена.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:45
    Кто то имеет слабую переговорную позицию и артачится .Точнее выпендривается .Даже хочет остров в Арктике окупировать,не от хорошей жизни . hi