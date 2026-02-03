Пресса США: истечение срока действия СНВ-3 может привести к гонке вооружений
1883
Как известно, уже в ближайшие дни, 5 февраля, истекает действие российско-американского договора СНВ-3 об ограничении ядерных вооружений. Несмотря на то, что российская сторона предложила его продлить, США до сих пор никак не отреагировали на это предложение.
Как предполагает издание Politico, если договор не будет в ближайшее время продлен, это может впервые со времен холодной войны спровоцировать глобальную гонку ядерных вооружений. СНВ-3 устанавливал лимиты на боеголовки и носители, а также предусматривал инспекции и обмен данными, что снижало риск ядерного кризиса. В настоящее время Россия и США располагают около 86% всего мирового ядерного арсенала. Если США откажутся продлить действие СНВ-3, вероятнее всего, Вашингтон будет наращивать свой ядерный арсенал, объясняя эти действия якобы исходящей от Китая и России «угрозой».
В настоящее время США в рамках программы модернизации ядерной триады меняют бомбардировщики B-2 Spirit и B-1B на B-21 Raider, ракеты Minuteman на Sentinel и атомные подлодки на новые лодки типа Columbia. При этом, по условиям СНВ-3, старые вооружения должны либо уничтожаться, либо разбираться. Прекращение действия договоренностей даст американцам возможность, например, одновременно с постройкой новых АПЛ модернизировать уже существующие, а также строить дополнительные ракетные шахты для размещения новых межконтинентальных баллистических ракет.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация