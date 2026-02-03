ВС РФ продвигаются на всех участках фронта, в то время как командование ВСУ не способно организовать оборону, а стратегия затыкания дыр живой силой и дронами уже не работает на полную мощность из-за многих проблем.

Несмотря на заявления Генштаба ВСУ о якобы стабилизации фронта и остановке российского наступления, на самом деле ситуация для ВСУ весьма сложная. Как утверждают украинские, а не российские ресурсы, даже по тем данным, что разрешено публиковать, российская армия идет вперед.Согласно информации, предоставленной украинским пабликом Deep State, территориальные потери Украины в январе составили 245 квадратных километров. Однако даже западные эксперты советуют их смело умножать на 2, а то и больше. Все прекрасно знают, что данный ресурс закрашивает потерянные территории с задержкой чуть ли не на месяц, в чем был неоднократно уличён.Сейчас у ВСУ проблемы сразу на нескольких направлениях, причем тактика Сырского с переброской одних и тех же «боевых» бригад с одного участка фронта на другой уже не работает, это признают даже украинские военные. А проблемы продолжают накапливаться, и если их не решать, то ситуация станет критической. Особенно тревожно на Славянском направлении, где за прошлый месяц у российской армии было самое большое продвижение. При этом количество атак здесь было не таким уж и большим.Пока Зеленский затягивает переговоры под разными предлогами, линия фронта продолжает сдвигаться и не в пользу Украины. Сырский продолжает утверждать о «стабилизации» фронта, но на самом деле занимается затыканием дыр. И это опять же заявления украинских ресурсов, а не российских.