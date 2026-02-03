Тактику Сырского с переброской бригад на разные направления признали провальной

Тактику Сырского с переброской бригад на разные направления признали провальной

Несмотря на заявления Генштаба ВСУ о якобы стабилизации фронта и остановке российского наступления, на самом деле ситуация для ВСУ весьма сложная. Как утверждают украинские, а не российские ресурсы, даже по тем данным, что разрешено публиковать, российская армия идет вперед.

Согласно информации, предоставленной украинским пабликом Deep State, территориальные потери Украины в январе составили 245 квадратных километров. Однако даже западные эксперты советуют их смело умножать на 2, а то и больше. Все прекрасно знают, что данный ресурс закрашивает потерянные территории с задержкой чуть ли не на месяц, в чем был неоднократно уличён.



Сейчас у ВСУ проблемы сразу на нескольких направлениях, причем тактика Сырского с переброской одних и тех же «боевых» бригад с одного участка фронта на другой уже не работает, это признают даже украинские военные. А проблемы продолжают накапливаться, и если их не решать, то ситуация станет критической. Особенно тревожно на Славянском направлении, где за прошлый месяц у российской армии было самое большое продвижение. При этом количество атак здесь было не таким уж и большим.

ВС РФ продвигаются на всех участках фронта, в то время как командование ВСУ не способно организовать оборону, а стратегия затыкания дыр живой силой и дронами уже не работает на полную мощность из-за многих проблем.


Пока Зеленский затягивает переговоры под разными предлогами, линия фронта продолжает сдвигаться и не в пользу Украины. Сырский продолжает утверждать о «стабилизации» фронта, но на самом деле занимается затыканием дыр. И это опять же заявления украинских ресурсов, а не российских.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +2
    Сегодня, 19:05
    А если не затыкать дыры ??? (не перебрасывать войска) что лучше будет ??? - хорошо что у них диванных генералов хватает ...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:24
      Цитата: Андрей Малащенков
      хорошо что у них диванных генералов хватает .

      И телефонных мошенников, как министр обороны.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +1
        Сегодня, 19:28
        Провально было начинать воевать с Россией, и убивать Русских людей.
        1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
          Дмитрий Иванов_1991
          0
          Сегодня, 19:45
          провально было русским людям называть себя украинцами, а потом с пеной у рта, дикими скачками, а потом уже и в окопе это доказывать.
  2. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 19:06
    тактика Сырского с переброской одних и тех же «боевых» бригад с одного участка фронта на другой уже не работает,


    Когда в бригадах некомплект солдат в первом и даже во втором эшелонах - переброска не поможет.
  3. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 19:48
    Правильно, перебрасывать надо Сырского. И Броуди, с которым он рядом на фото. И этого, как его, Дрочистый, что ли....