Заявления Зеленского с обвинениями России никак не повлияют на переговоры

Заявления Зеленского с обвинением России в якобы срыве энергетического перемирия никак не повлияют на переговоры Москвы и Киева в Абу-Даби. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на информированные источники.

Получила подтверждения информация, ранее озвученная Кремлем, о том, что новый раунд переговоров пройдет 4-5 февраля в Абу-Даби, как и планировалось. При этом подчеркивается, что на заявления Зеленского и его жалобы тому же генсеку НАТО Марку Рютте внимания обращать не стоит, они ни на что не повлияют. Формат встречи в силе, изменений нет.



Формат в силе, переговоры пройдут 4-5 февраля.


Зеленский сегодня обвинил Россию в срыве энергетического перемирия и заявил, что работа украинской переговорной делегации будет скорректирована с учетом новых данных об ударе по украинской энергетике. Однако никаких последующих заявлений от него не последовало.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил прессе, что Москва и Киев готовы к новому раунду переговоров, которые пройдут в Абу-Даби 4-5 февраля.
  Динич
    Динич
    +4
    Сегодня, 20:07
    Да какие переговоры?! За 12 лет так и не поняли, с кем дело имеют?
    Себенза
      Себенза
      0
      Сегодня, 20:15
      С кем понимают, посему сознательно делают. А вот что, нам не расскажут.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 20:17
    Переговоры для Украины- это уже их унижение .Не на это они расчитывали .Мюнхенской сговор ,а мы за дверью - вот их мечта.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 20:31
      tralflot1832
      Сегодня, 20:17
      Переговоры для Украины- это уже их унижение .Не на это они расчитывали .Мюнхенской сговор ,а мы за дверью - вот их мечта.

      hi В аккурат на нынешней Мюнхенской сходке через неделю ( 13-15 фев.)будет много сюрпризов, как и на прошлогодней 2025 г., когда Вэнс опустил всё НАТО не надо через пятую точку. crying
    kromer
      kromer
      +2
      Сегодня, 20:35
      Цитата: tralflot1832
      Переговоры для Украины- это уже их унижение .


      Унижение для них было когда их переводчик сбежал, а нашу делегацию возглавлял Мединский, который учил украинский в школе. В итоге Мединский у них на украинском спрашивает, а эти селюки на мове ответить не могут, потому как её толком не выучили. laughing
  Andriuha077
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 20:18
    Сегодня мутные круги Трапа забрасывают удочки через бульварную прессу, пугая нарушением условий "будущего мирного договора", который противник так стремится заполучить (надеюсь, враг не пройдёт)
  Ella34
    Ella34
    0
    Сегодня, 20:18
    Вот зачем им давать перемирие? Спасибо не скажут. Только обвинения. Снова и снова наступаем на грабли. Да сколько можно? После любого подписания мира, мира вообще не будет. Провокация и вот 3 мировая война. Ничего нельзя подписывать с этим правительством!
  duschman80-81
    duschman80-81
    0
    Сегодня, 20:33
    Под предлогом войны Украина превратилась в рассадник садизма, сатанизма и насилия.
  Фразах
    Фразах
    0
    Сегодня, 20:42
    Накрыло мутной волной дезы. Мало кто вкуривает переговоры кого с кем. Западный филиал кагала перетирает с восточным кому чего и сколько с очередной войны, а особо одаренным втирают дичь про "конгресс и немцев", про наркета да про старого клоуна.
  Lako
    Lako
    0
    Сегодня, 21:06
    Все эти договорённости, вилами по воде писаны будут. Придёт новый президент Украины и этой бумажкой себе задницу подотрет. Да и Зеленскому, ничего не помешает их нарушить и обвинить в этом Россию. Так что, это в любом случае будет лишь перемирие. Под предлогом которого, на Украину, войдёт контингент НАТО и никакие угрозы и озабоченности их не остановят.
  nikvp
    nikvp
    0
    Сегодня, 21:23
    Хотелки Киева называют стремлением к миру. Зачем нам такие хотелки исполнять?
  Vlad Gor
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 21:27
    "Заявления Зеленского с обвинениями России никак не повлияют на переговоры"
    Правильно. Если цель "переговоры" ради "переговоров", то как Зеленский их может отменить.
    Цель вернуться в "святые времена", а для этого все средства хороши. Здесь нет национальных интересов России, здесь только личные.