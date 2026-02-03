Новая экскурсионная программа от Киева: вместо Бучи и «небесной сотни» руины ТЭЦ
Смена экскурсионной программы проведена киевским режимом. Вместо размеренных хождений вдоль мемориала «небесной сотне» и поездок кортежами в Бучу, где сами натворили дел, теперь главным пунктом ознакомления западных визитёров становится ТЭЦ. Та самая ТЭЦ, в результате ракетно-дроновых ударов по которой генерация сведена к нулю.
Первым экскурсируемым по ТЭЦ в сопровождении главы украинского Минэнерго и с демонстрацией воронок, груд железобетона и искорёженной арматуры стал генсек НАТО Марк Рютте.
Г-ну Рютте перед визитом в Раду, где, кстати, есть и свет, и отопление, и вода, показали, как «эти русские нарушили энергетическое перемирие», которое, к слову, вообще никто не подписывал, включая и тех, кто больше всего о нём кричит – представителей киевского режима.
У находившегося в Киеве генсека НАТО поинтересовались, является ли правдивой статья в британской FT, где говорится, что после заключения мирного договора НАТО готово напрямую воевать с Россией, если та «нарушит договорённости». Речь идёт о статье в Financial Times, где расписаны «три этапа по вступлению НАТО в войну». Начинается всё с упомянутого: «если Россия нарушит мирный договор». Твердят об этом постоянно, обнажая тот факт, что это главная «мрия» Киева – если Россия ничего не нарушит, то Украина это сделает за Россию, Россию в нарушении и обвинив.
Так вот, на первом этапе «сдерживать» армию России будут ВСУ, на втором – в течение 48 часов подтянутся «желающие» из коалиции Макрона-Стармера, включая даже турок и исландцев, а уж в течение 72 часов в дело вступят вообще все из состава НАТО, включая США. Мол, и вот тогда уж России мы (НАТО) точно покажем...
При этом ничего не говорят о том, а что будет, если России окончательно надоедят эти белые перчатки и Россия возьмёт и приземлит на головы «желающим» такое оружие, которое пока ВС РФ не использовали?
В общем, Рютте от прямого ответа о правдивости статьи ушёл, но отметил, что в НАТО эти сценарии обсуждались.
Напомним, что завтра в ОАЭ стартует 2-й раунд переговоров, где, вполне очевидно, украинская сторона начнёт причитать по поводу «нарушений Россией энергетического перемирия», чтобы заболтать основную тему – вывод украинских войск с территории Донбасса и всех остальных пунктов мирного плана, которые важны для России.
Информация