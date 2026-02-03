Новая экскурсионная программа от Киева: вместо Бучи и «небесной сотни» руины ТЭЦ

Новая экскурсионная программа от Киева: вместо Бучи и «небесной сотни» руины ТЭЦ

Смена экскурсионной программы проведена киевским режимом. Вместо размеренных хождений вдоль мемориала «небесной сотне» и поездок кортежами в Бучу, где сами натворили дел, теперь главным пунктом ознакомления западных визитёров становится ТЭЦ. Та самая ТЭЦ, в результате ракетно-дроновых ударов по которой генерация сведена к нулю.

Первым экскурсируемым по ТЭЦ в сопровождении главы украинского Минэнерго и с демонстрацией воронок, груд железобетона и искорёженной арматуры стал генсек НАТО Марк Рютте.



Г-ну Рютте перед визитом в Раду, где, кстати, есть и свет, и отопление, и вода, показали, как «эти русские нарушили энергетическое перемирие», которое, к слову, вообще никто не подписывал, включая и тех, кто больше всего о нём кричит – представителей киевского режима.



У находившегося в Киеве генсека НАТО поинтересовались, является ли правдивой статья в британской FT, где говорится, что после заключения мирного договора НАТО готово напрямую воевать с Россией, если та «нарушит договорённости». Речь идёт о статье в Financial Times, где расписаны «три этапа по вступлению НАТО в войну». Начинается всё с упомянутого: «если Россия нарушит мирный договор». Твердят об этом постоянно, обнажая тот факт, что это главная «мрия» Киева – если Россия ничего не нарушит, то Украина это сделает за Россию, Россию в нарушении и обвинив.

Так вот, на первом этапе «сдерживать» армию России будут ВСУ, на втором – в течение 48 часов подтянутся «желающие» из коалиции Макрона-Стармера, включая даже турок и исландцев, а уж в течение 72 часов в дело вступят вообще все из состава НАТО, включая США. Мол, и вот тогда уж России мы (НАТО) точно покажем...

При этом ничего не говорят о том, а что будет, если России окончательно надоедят эти белые перчатки и Россия возьмёт и приземлит на головы «желающим» такое оружие, которое пока ВС РФ не использовали?

В общем, Рютте от прямого ответа о правдивости статьи ушёл, но отметил, что в НАТО эти сценарии обсуждались.

Напомним, что завтра в ОАЭ стартует 2-й раунд переговоров, где, вполне очевидно, украинская сторона начнёт причитать по поводу «нарушений Россией энергетического перемирия», чтобы заболтать основную тему – вывод украинских войск с территории Донбасса и всех остальных пунктов мирного плана, которые важны для России.
  Carlos Sala
    Carlos Sala
    +10
    Сегодня, 20:08
    Полностью уничтожить украинскую энергетическую систему и экспорт зерна. В этом заключается ключ к решению проблемы наряду с освобождением дополнительных квадратных километров территории.
    knn54
      knn54
      -2
      Сегодня, 20:46
      Вне сомнений возрастет помощь Украине.
      Mitos
        Mitos
        +1
        Сегодня, 20:48
        Так они эти экскурсии и устраивают что бы денег дали. Вот видите как нам плохо, все уничтожают, если не дадите то мы вас от такой судьбы не прикроем. Денег они хотят.
    Седов
      Седов
      0
      Сегодня, 21:10
      Полностью уничтожить украинскую энергетическую систему и экспорт зерна.
      Для начала нужно срочно вот эту недоработку устранить:
      ...Г-ну Рютте перед визитом в Раду, где, кстати, есть и свет, и отопление, и вода...

      Пускай вокруг костра как в "Дом 2" общаются. Вольготно живётся в радском доме..
  tralflot1832
    tralflot1832
    +11
    Сегодня, 20:13
    Рютте ,ходит меж руин ища кошачий лоток и думает ,а как будет выглядеть голландская ТЭЦ , если не дай бог.Зеленский отсутствует он в поисках тапок соседа чтобы в них насрать.Насрал и тут понял ,что это его тапки.
    poquello
      poquello
      +2
      Сегодня, 20:44
      Цитата: tralflot1832
      а как будет выглядеть голландская ТЭЦ

      по Буче веселее им ходить было, сейчас могут сразу на себя примерять
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 21:15
      Цитата: tralflot1832
      Рютте ,ходит меж руин ища кошачий лоток и думает ,а как будет выглядеть голландская ТЭЦ

      Надеюсь, что этот сюжет будет показан по всем странам ЕС, а особенно "коалиции желающих", чтобы не только Рютте примерил такую вероятность на себя. Причём, по ним полетят не только "Искандеры", пусть прикинут и такой вариант с соответствующим результатом.
  Горизонт
    Горизонт
    0
    Сегодня, 20:14
    на втором – в течение 48 часов подтянутся «желающие» из коалиции Макрона-Стармера
    \

    Очередной елей в уши киевскому нарику. Интересно, недоразвитый воспринимает эти заверения за чистую монету?
  Лимрак
    Лимрак
    +11
    Сегодня, 20:15
    Если кто-то вякнет, что так жестоко и нельзя, особенно этот Хрютте - плюньте ему на лоб и приклейте туда заявление пресс-секретаря НАТО Джейми Патрика Ши об ударах по гражданской инфраструктуре⁠⁠ Югославии от 25 мая 1999 года:

    «От электроэнергии зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его Милошевича проблемы. Водоснабжение и электричество мы «отключили» навсегда или на долгое время».
    Себенза
      Себенза
      +1
      Сегодня, 20:48
      Лаврову только стоит об этом напомнить.
    Mitos
      Mitos
      +4
      Сегодня, 20:50
      Плюс за правду именно так и было когда демократическая европа уничтожала Югославию. И нам нельзя останавливаться.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:31
    Чего переживать, на днях Дмитрий Анатольевич оденет маску ДАМАа и напишет , по русскому сценарию в случае провокации не только лишь все Европе проживут до 48 часов. laughing FT просто ответило на ответы Дмитрия Анатольевича агентству Рёйтерз ( ТАСС,Рёйтерз ,Пегов 1 час 41 минута - забавно было смотреть за Рейтерз ).
  faterdom
    faterdom
    +1
    Сегодня, 20:37
    Пусть поглядит. Учитывая, что добрая половина Голландии под угрозой затопления, если что...
    Зато Украине помогли.
  БойКот
    БойКот
    +1
    Сегодня, 20:51
    является ли правдивой статья в британской FT
    обсуждение средств массовой дезинформации - это теперь уровень евро-украинской дипломатии. Свет порушили, воду слили. Пора давать занавес.
  ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей
    +2
    Сегодня, 20:54
    Генсек НАТО Рютте символически сходил в пакет в знак солидарности с киевлянами. Пакет был передан в музей Евроинтеграции, бывший музей Ленина на Комсомольской (теперь Европейской) площади.
  Ivan№One
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 21:17
    Плохо что не боятся ездить
  Мячик
    Мячик
    0
    Сегодня, 21:31
    Надеюсь, Рютте после этой экскурсии хоть раз в жизни задумается на тему "А если в наших гейвропах такое сделают..?"
  мазута
    мазута
    0
    Сегодня, 21:35
    Надо водить по "очкам",типа сортир.Какие гости,такие и экскурсии.