Макрон заявил о подготовке переговоров с российским президентом

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о подготовке возможных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. К диалогу с Москвой Париж готовится на техническом уровне.

Об этом лично сообщил президент Франции.



Макрон сказал, комментируя возможность такого диалога:

Ведутся обсуждения на техническом уровне, чтобы подготовить это.

По словам Франции, он хотел бы обмениваться репликами с Путиным.

Политик добавил, что такая подготовка ведется открыто. Параллельно по данному вопросу Макрон, по его словам, консультируется с Владимиром Зеленским и с европейскими союзниками.

Французский президент пояснил:

Это делается прозрачно и в консультации с президентом Зеленским и нашими главными европейскими коллегами.

Он добавил, что пока не наблюдает стремления России к заключению мирного соглашения с Киевом в самое ближайшее время.

Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков говорил относительно налаживания контактов между Москвой и Парижем, что пока все ограничивается рассуждениями без каких-либо конкретных шагов.

О вероятном разговоре с российским лидером в течение ближайших недель Макрон заявлял еще в первые дни после Нового года. А еще раньше, в конце прошлого года, он говорил о пользе возобновления диалога между европейскими государствами и РФ. Президент Франции заявил, что страны ЕС должны как можно скорее наладить контакт с Москвой. Его пресс-служба также сообщила, что ищет подходящий формат такого диалога.
19 комментариев
  1. Chersky Звание
    Chersky
    +9
    Сегодня, 20:29
    Ох, как же раздражает этот пустобрех! Что за политики на западе пошли, куда не плюнь - везде тупой клоун!
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 20:43
      Chersky
      Сегодня, 20:29
      Ох, как же раздражает этот пустобрех! Что за политики на западе пошли, куда не плюнь - везде тупой клоун!

      hi Видимо, муж Панин давно не получал инструкций от вежливых людей, чтобы гальский петух не только не появлялся в тёмных очках в обществе, но временно вообще ушёл в тину от всех политических событий.
    2. Mitos Звание
      Mitos
      0
      Сегодня, 20:43
      Ищет телефон, тянет шнурок с коробками, готовит вазелин. Вариаций много что он там технически готовит, этот заднеприводный. Или это хочет без мыла залезть.
      1. Vicontas Звание
        Vicontas
        +1
        Сегодня, 21:06
        Маленького "булгактера" из банка Ротшильдов по ошибке назначили президентом аж целой Франции! А теперь,когда вся Франция мечтает послать его туда откуда он появился на свет,ему зачесалось поднять свой 11%рейтинг! Ню,ню! Как сказал Бернард Шоу - "У оптимиста сбываются мечты,у пессимиста - кошмары!"
  2. guest Звание
    guest
    +4
    Сегодня, 20:35
    Макрон заявил о подготовке переговоров с российским президентом

    А российскому президенту надо разговаривать с этим ничтожеством? Уже с Трампом он общается, этот (нецензурная лексика) тут вообще лишний.
  3. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 20:39
    он хотел бы обмениваться репликами с Путиным.

    Но пока приходится обмениваться "реплюхами" с Бриджем (или все-таки Бриджит)? И получать по табло.
  4. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 20:45
    Смешные они, имитация деятельности - вот смысл жизни европейского политика. Хомячки, бегающие в колесе с нулевым КПД.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:52
    Вчерашние новости из Франции ,на иллюстрационном фото об этом. lol drinks
    1. AlexTss Звание
      AlexTss
      +1
      Сегодня, 21:16
      Ну, здравый смысл всё-таки должен быть ! stop
      8 дюймов это 203 миллиметра... belay
      Хотя... Франция... Ну, ХЗ... wassat
    2. 26rus Звание
      26rus
      0
      Сегодня, 21:34
      203мм в прямой кишке belay ? Этож действительно, "порвал #опу на британский флаг" wassat .
  6. d.zacharith Звание
    d.zacharith
    0
    Сегодня, 20:54
    А Владимир Владимирович знает, что с ним хочет переговорить супруг Панина?
  7. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 20:55
    Журналистов то уже подобрал для встречи?
  8. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 20:58
    Видимо этот политический импотент уже начал готовиться к выборам президента Франции в апреле 2027 года и решил малость приподнять свой рейтинг, что мол он на столько крут, что не побоялся и разговаривал "АЖ С ПУТИНЫМ". Вопрос, а зачем это ВВП в текущих условиях? Что бы что? winked
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:02
    Готовится на техническом уровне - присутствие посла России в Франции в переговорной комнате вместе с Макроном . lol
  10. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 21:03
    Маск не приехал. Макрон не уймётся!
    Хочет пересмотреть итоги войны 1812 года.
  11. urik62 Звание
    urik62
    0
    Сегодня, 21:04
    Да кто с тобой разговаривать будет
  12. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 21:11
    Как готовится к переговорам? Фингалы припудривает?
  13. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 21:13
    Могло ли быть такое при Сталине?! belay

    Могло ли быть такое при Сталине?! belay
  14. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 21:19
    О чем с этим покоцанным гомосексуалистом говорит? Слушать бред о величии гейропы? Так потом же это ничтожество начнет вопить что он де чуть ли не третью мировую войну предотвратил,а Россия обгадившись и поджав хвост, готова бежать с украины?