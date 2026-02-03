Макрон заявил о подготовке переговоров с российским президентом
Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о подготовке возможных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. К диалогу с Москвой Париж готовится на техническом уровне.
Об этом лично сообщил президент Франции.
Макрон сказал, комментируя возможность такого диалога:
По словам Франции, он хотел бы обмениваться репликами с Путиным.
Политик добавил, что такая подготовка ведется открыто. Параллельно по данному вопросу Макрон, по его словам, консультируется с Владимиром Зеленским и с европейскими союзниками.
Французский президент пояснил:
Он добавил, что пока не наблюдает стремления России к заключению мирного соглашения с Киевом в самое ближайшее время.
Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков говорил относительно налаживания контактов между Москвой и Парижем, что пока все ограничивается рассуждениями без каких-либо конкретных шагов.
О вероятном разговоре с российским лидером в течение ближайших недель Макрон заявлял еще в первые дни после Нового года. А еще раньше, в конце прошлого года, он говорил о пользе возобновления диалога между европейскими государствами и РФ. Президент Франции заявил, что страны ЕС должны как можно скорее наладить контакт с Москвой. Его пресс-служба также сообщила, что ищет подходящий формат такого диалога.
