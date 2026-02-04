Schiebel Corporation разработала ударный беспилотник-вертолёт S-301
Боевые БПЛА S-101 (слева) и S-301 (справа). Графика Schiebel Corporation
Австрийская Schiebel Corporation продолжает работы в сфере беспилотной авиации. Недавно она представила свою новую разработку — БПЛА вертолётного типа Camcopter S-301. Этот аппарат построен на основе одной из существующих платформ и отличается возможностью установки управляемого ракетного вооружения. В зависимости от боевой нагрузки и других факторов, он сможет работать по наземным или воздушным целям.
Боевой вариант
В сентябре 2025 г. в рамках выставки DSEI в Лондоне австрийская компания Schiebel Corporation сделала важный анонс. В ближайшие месяцы она обещала представить боевые версии своих тяжёлых БПЛА вертолётного типа. Тогда опубликовали изображение подобных машин, но не стали раскрывать все подробности.
С 20 по 22 января в Абу-Даби проходила международная выставка UMEX & SimTEX 2026, посвящённая вопросам развития беспилотной авиации. В рамках этого мероприятия Schiebel Corp. выполнила прошлогоднее обещание. На своём стенде она показала опытный БПЛА (либо макет) типа S-301, входящий в уже существующее семейство Camcopter.
Сообщается, что БПЛА S-301 является прямым развитием существующих «Камкоптеров» и основывается на их конструкциях. При этом беспилотник имеет ряд важных отличий, которые позволяют ему полноценно решать боевые задачи. В первую очередь, это проявляется в возможности установки управляемого ракетного вооружения.
БПЛА S-301 на выставку UMEX-2026. Фото Armyrecognition.com
S-301 предлагается в качестве более простой и дешёвой альтернативы полноценным ударным вертолётам, способной решать близкий круг задач. В зависимости от конфигурации оборудования и вооружения, такой БПЛА может вести разведку и выдавать целеуказание либо самостоятельно поражать обнаруженные цели.
Штатный ракетный комплекс беспилотника позволяет работать как по наземным, так и по некоторым воздушным целям. Благодаря этому S-301, с известными оговорками, может быть аналогом самолётов-истребителей.
Компания-разработчик отмечает, что обновлённая конфигурация и новые возможности не оказали негативного влияния на эксплуатационные характеристики БПЛА. Новый S-301 по-прежнему может работать с разных площадок, подвижных платформ и т.д.
В Schiebel Corp. считают, что многофункциональный боевой БПЛА заинтересует потенциальных клиентов. В частности, корпорация рассчитывает на заказы от ближневосточных стран, развивающих свои армии, в т.ч. беспилотную авиацию. Впрочем, сообщения о переговорах по будущим контрактам пока не поступали.
Вид сбоку. Хорошо видно вооружение. Фото Armyrecognition.com
Готовая платформа
БПЛА S-301 разработан на базе серийного изделия Camcopter S-300, представленного в 2023 г. В рамках нового проекта без значительных изменений использовали существующий планер, силовую установку, несущую систему и общевертолётные системы. В то же время, состав бортовой аппаратуры скорректировали с учётом новых требований. Также предусмотрели установку новых необходимых агрегатов.
S-301, как и другие Camcopter, представляет собой беспилотный вертолёт нормальной схемы. Он имеет каплевидный фюзеляж с характерным радиатором в носовой части. Предусматривается установка крыла с точками подвески. В хвостовой части имеется Т-образное оперение. В качестве шасси используются две опоры под носовой частью фюзеляжа и нижний киль, имеющие достаточную высоту.
БПЛА отличается значительными размерами и относится к тяжёлому классу. Общая длина достигает 4,7 м при высоте 1,8 м. Максимальная взлётная масса достигает 485 кг. Из них до 110 кг приходится на полезную нагрузку требуемого типа.
Как и другие «Камкоптеры», новый S-301 оснащён авиационным дизельным двигателем неназванной модели мощностью 79 л.с. Через главный редуктор собственной конструкции двигатель вращает трёхлопастной несущий винт диаметром 4,8 м, а также рулевой винт. БПЛА развивает скорость не менее 170-180 км/ч и поднимается на высоту до 5500 м. Внутренние топливные баки позволяют ему оставаться в воздухе до 10 часов.
Выставочный образец получил пятиместные пусковые установки. Фото Armyrecognition.com
S-301 оснащается автопилотом с возможностью самостоятельной работы или выполнения команд оператора. Аппаратура обеспечивает управление полётом и полезной нагрузкой, вне зависимости от её состава и конфигурации. При работе под управлением оператора, штатная радиостанция позволяет вести обмен данными на дальности до 200 км. Не исключается внедрение спутниковой связи, принципиально меняющей возможности БПЛА.
Боевая нагрузка
Как и другие БПЛА серии Camcopter, новый S-301 способен нести оптико-электронные станции разных типов. Такие устройства монтируются на днище и обеспечивают обзор практически всей нижней полусферы. Для полноценной боевой работы требуется ОЭС с дневной камерой, тепловизором и лазерным дальномером.
БПЛА получает крыло с точками подвески вооружения. S-301 для выставки оснастили парой пусковых установок FZ от компании Thales Belgium. Показанные устройства имеют по пять трубчатых направляющих. Также упоминается возможность использования аналогичных семиместных установок.
В ударной конфигурации беспилотник вооружается управляемыми ракетами Thales FZ275. Это изделия в цилиндрическом корпусе с раскладываемыми в полёте рулями и стабилизатором. Общая длина такой ракеты достигает 1,8 м, диаметр — 70 мм. Стартовая масса — 12,7 кг, из которых 4,1 кг приходится на осколочно-фугасную боевую часть. При помощи твердотопливного двигателя ракета развивает сверхзвуковую скорость и летит на 6-7 км (при воздушном старте).
Управляемая ракета FZ275 и один из вариантов авиационной пусковой установки для неё. Фото Thales Belgium
Изделие FZ275 оснащается полуактивной лазерной головкой самонаведения. После запуска ракета наводится на объект, подсвеченный лазерным дальномером-целеуказателем. Заявлена высокая точность попадания — круговое вероятное отклонение не превышает 1 м.
Во время боевого вылета оператор БПЛА, используя его ОЭС, должен осматривать местность и искать цели для удара. Возможно, Schiebel Corp. прорабатывает некие возможности для облегчения подобной работы. Затем оператор должен брать цель на сопровождение, и беспилотник начинать подсветку лазером. После этого производится пуск управляемой ракеты.
Ранее сообщалось, что ракеты FZ275 могут использоваться для решения разных задач. Так, воздушные носители могут применять их для поражения наземных целей, не имеющих значительной защиты. Также упоминалась возможность создания зенитных комплексов на основе такой ракеты. Подобный ЗРК сможет бороться с БПЛА разных классов, а также с низколетящими самолётами и вертолётами. Возможно, S-301 сможет использовать ракеты в качестве оружия «воздух-воздух».
Перспективные решения
Таким образом, австрийская Schiebel Corporation продолжает развивать свою линейку беспилотников Camcopter и делает это несколькими способами. Очередным шагом в этом направлении стала разработка БПЛА, изначально предназначенного для использования в вооружённых силах. При этом он сразу получил необходимые приборы и возможность установки вооружения.
Из заявлений разработчика следует, что Camcopter S-301 в предложенном виде является универсальной разведывательно-ударной системой. Он способен работать самостоятельно или под управлением оператора и решать разнообразные задачи. Также обеспечены высокие лётные характеристики и неплохой боевой потенциал.
БПЛА Camcopter S-300 в противолодочной версии. Фото Schiebel Corporation
Интересной особенностью проекта S-301 является максимальное использование готовых компонентов. БПЛА построен на существующей платформе путём замены отдельных узлов и приборов. Кроме того, он совместим с ОЭС существующих типов и оснащается ракетами, доступными на рынке. Возможно, в будущем такой подход получит развитие.
Впрочем, несмотря на все нововведения и удачные решения, такой БПЛА имеет ограниченный рабочий и боевой потенциал. По объективным причинам, он уступает другой технике, на ниши которой претендует. S-301 не сможет заменить полноценный ударный вертолёт со всеми его преимуществами, а также будет менее эффективным, чем истребитель или ЗРК.
Тем не менее, в ряде ситуаций беспилотная авиационная система может стать дополнением для другой техники и решить поставленные задачи. Кроме того, S-301 имеет очевидные преимущества в виде меньшей стоимости и сложности эксплуатации. Необходимость закупки и развёртывания такой техники следует оценивать, исходя из потребностей и предполагаемых задач.
Можно ожидать, что боевой Camcopter не останется без внимания потенциальных заказчиков. Возможно, компания-разработчик уже ведёт переговоры с будущими покупателями, и в ближайшее время может появиться первый контракт на поставку боевых S-301. Какие армии пожелают получить такую технику, пока неизвестно.
