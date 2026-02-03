Британцы утверждают, что катера КСИР атаковали танкер США в Ормузском проливе

Американская пресса пишет о якобы атаке на американский танкер со стороны иранских быстроходных катеров. Инцидент произошёл в Ормузском проливе. Обращает на себя внимание тот факт, что американские медиа ссылаются на британскую структуру Vanguard Tech, которая позиционирует себя как поставщика услуг в сфере морской безопасности.

К американскому танкеру Stena Imperative приблизились иранские катера с военными, угрожавшими взять судно на абордаж. Катеров было шесть. Они принадлежали Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Далее танкер продолжил свой путь, уже с военным сопровождением.

Утверждается, что «атака» была совершена в 16 морских милях от побережья государства Оман.

Катера вышли на связь с экипажем танкера, приказав капитану остановить двигатели и подготовиться к абордажу в связи с нарушением морских границ Ирана, но судно увеличило скорость и сохранило курс, добавила компания, подчеркнув, что танкер не заходил в иранские территориальные воды.

Американские медиа подчёркивают, что «инцидент произошёл на фоне обострения между Вашингтоном и Тегераном».

Танкер под американским флагом следует в Бахрейн, куда он должен прибыть 5 февраля.

Всё это напоминает попытки Запада найти повод для начала бомбардировок Ирана. Хотя при Трампе никаких поводов Вашингтон особенно и не ищет. Происшествие в Ормузском проливе выглядит как «малая производная» Тонкинского инцидента образца августа 1964 года, который Соединённые Штаты использовали как повод для начала войны во Вьетнаме.
    Сегодня, 21:09
    Обращает на себя внимание тот факт, что американские медиа ссылаются на британскую структуру Vanguard Tech, которая позиционирует себя как поставщика услуг в сфере морской безопасности.

    Нельзя исключить и дезинформацию MI 6 от мелко бритов вкупе с исраэлевским Моссад с двумя целями: спровоцировать матрасников к нанесению ударов по ИРИ на фоне трёхсторонних переговоров в Анкаре с подключением мирных инициатив Кремля и Пекина и сорвать переговоры в Абу-Даби 4-5 февраля.
    Сегодня, 21:13
    В минувшие выходные командование CENTCOM предупредило иранские вооруженные силы, что не потерпит опасных маневров, таких как пролеты над американскими военными кораблями или приближение к ним скоростных катеров.

    "Любое небезопасное и непрофессиональное поведение вблизи американских войск (...) увеличивает риск столкновения, эскалации и дестабилизации", - говорится в заявлении командования.

    Обстановкка накаляется. Вроде, уже иранский разведывательный беспилотник сбили в Аравийском море.
    Сегодня, 21:23
    Срочно в номер, буквально вот только что без экипажные катера КСИР, вероломно потопили Американский броненосный крейсер УРО "Мэн". Это явный Casus belli. Иран не оставил президенту США, ни какого другого выбора кроме войны.
      Сегодня, 21:27
      Причём взрыв был изнутри.Спасибо рассмешили .Неистово плюсую.
    Сегодня, 21:35
    Извиняюсь ,из за особенностей моего интернета только такая информация. Трек танкера не открывается.
    КСИР не д у р а к и ,тут вертолёт нужен или банда " попрыгунчиков " с батутами.Ага ,счаз американцы для иранцев парадный трап за борт вывалят- здрасьте гости дорогие . wassat