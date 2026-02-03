Британцы утверждают, что катера КСИР атаковали танкер США в Ормузском проливе
Американская пресса пишет о якобы атаке на американский танкер со стороны иранских быстроходных катеров. Инцидент произошёл в Ормузском проливе. Обращает на себя внимание тот факт, что американские медиа ссылаются на британскую структуру Vanguard Tech, которая позиционирует себя как поставщика услуг в сфере морской безопасности.
Из сообщений:
Утверждается, что «атака» была совершена в 16 морских милях от побережья государства Оман.
Из публикаций:
Американские медиа подчёркивают, что «инцидент произошёл на фоне обострения между Вашингтоном и Тегераном».
Танкер под американским флагом следует в Бахрейн, куда он должен прибыть 5 февраля.
Всё это напоминает попытки Запада найти повод для начала бомбардировок Ирана. Хотя при Трампе никаких поводов Вашингтон особенно и не ищет. Происшествие в Ормузском проливе выглядит как «малая производная» Тонкинского инцидента образца августа 1964 года, который Соединённые Штаты использовали как повод для начала войны во Вьетнаме.
