К американскому танкеру Stena Imperative приблизились иранские катера с военными, угрожавшими взять судно на абордаж. Катеров было шесть. Они принадлежали Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Далее танкер продолжил свой путь, уже с военным сопровождением.

Катера вышли на связь с экипажем танкера, приказав капитану остановить двигатели и подготовиться к абордажу в связи с нарушением морских границ Ирана, но судно увеличило скорость и сохранило курс, добавила компания, подчеркнув, что танкер не заходил в иранские территориальные воды.

Американская пресса пишет о якобы атаке на американский танкер со стороны иранских быстроходных катеров. Инцидент произошёл в Ормузском проливе. Обращает на себя внимание тот факт, что американские медиа ссылаются на британскую структуру Vanguard Tech, которая позиционирует себя как поставщика услуг в сфере морской безопасности.Из сообщений:Утверждается, что «атака» была совершена в 16 морских милях от побережья государства Оман.Из публикаций:Американские медиа подчёркивают, что «инцидент произошёл на фоне обострения между Вашингтоном и Тегераном».Танкер под американским флагом следует в Бахрейн, куда он должен прибыть 5 февраля.Всё это напоминает попытки Запада найти повод для начала бомбардировок Ирана. Хотя при Трампе никаких поводов Вашингтон особенно и не ищет. Происшествие в Ормузском проливе выглядит как «малая производная» Тонкинского инцидента образца августа 1964 года, который Соединённые Штаты использовали как повод для начала войны во Вьетнаме.