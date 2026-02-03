«Вёл себя агрессивно»: иранский БПЛА был сбит американским истребителем F-35C

Продолжают публиковаться сообщения об инцидентах, связанных с американскими кораблями и иранскими военными. На фоне заявлений британской компании, предоставляющей услуги в сфере морской безопасности, о якобы атаке катеров КСИР на американский танкер в Ормузском проливе, появляются и другие публикации западных источников об инцидентах.

Так, служба Reuters публикует данные о том, что американский истребитель F-35С из состава 314-й эскадрильи ВМС США сбил иранский беспилотник над водами Аравийского моря. В сообщениях говорится, что речь идёт о разведывательном дроне Shahed-139.



При этом американская сторона утверждает, что иранский БПЛА «вёл себя агрессивно», приблизившись к авианосцу Abraham Lincoln американских военно-морских сил.

Американское командование:

Авианосец находился в Аравийском море примерно в 800 км от побережья Ирана, когда иранский беспилотник совершил маневр в сторону корабля. Он продолжал лететь к авианосцу, несмотря на меры по деэскалации, принятые ВМС США в международных водах.

Упомянутый авианосец входит в ту самую морскую «армаду», о которой постоянно в последнее время говорит Трамп, не скрывая подготовки к новым атакам на Иран. То есть, по логике Вашингтона, эти приготовления агрессивными считать нельзя, а то, что Иран поднял в воздух дрон для мониторинга ситуации, считать «агрессивным поведением» можно и нужно…

Пару суток назад президент Сербии Александр Вучич заявил, что США могут начать свои удары по Исламской Республике в течение 48 часов. Вучич связал это с публикацией скандальных данных из так называемого досье Эпштейна, где засветились крупные политические фигуры из целого ряда стран, включая нескольких американских президентов - например, Билла Клинтона.
  1. Павел Патрашов Звание
    Павел Патрашов
    +1
    Сегодня, 21:23
    При этом американская сторона утверждает, что иранский БПЛА «вёл себя агрессивно», приблизившись к авианосцу Abraham Lincoln американских военно-морских сил......... пил, курил, плевался, матерился....?
  2. Простой Звание
    Простой
    +3
    Сегодня, 21:30
    Все натовские беспилотники над Черным морем выводить из чата
    с формулировкой "они вели себя агрессивно".
  3. мазута Звание
    мазута
    0
    Сегодня, 21:32
    Теперь будут искать повод,не зря же армаду пригнали.
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 21:32
    Час полета Ф - 35 стоит дороже БПЛА - можно продолжать.
  5. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 21:37
    «Вёл себя агрессивно»: иранский БПЛА был сбит американским истребителем F-35C

    Чего? Вот ниф ига се! belay
    А что, так можно было что ли? belay
    То есть и нам и иранцам можно сбивать пин дос ные беспилотники под тем "соусом" что "ведут себя агрессивно"?
    То-то они над Чёрным морем, как вороньё, кружатся. Сбивать их и вся недолга! fellow