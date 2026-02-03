«Вёл себя агрессивно»: иранский БПЛА был сбит американским истребителем F-35C
Продолжают публиковаться сообщения об инцидентах, связанных с американскими кораблями и иранскими военными. На фоне заявлений британской компании, предоставляющей услуги в сфере морской безопасности, о якобы атаке катеров КСИР на американский танкер в Ормузском проливе, появляются и другие публикации западных источников об инцидентах.
Так, служба Reuters публикует данные о том, что американский истребитель F-35С из состава 314-й эскадрильи ВМС США сбил иранский беспилотник над водами Аравийского моря. В сообщениях говорится, что речь идёт о разведывательном дроне Shahed-139.
При этом американская сторона утверждает, что иранский БПЛА «вёл себя агрессивно», приблизившись к авианосцу Abraham Lincoln американских военно-морских сил.
Американское командование:
Упомянутый авианосец входит в ту самую морскую «армаду», о которой постоянно в последнее время говорит Трамп, не скрывая подготовки к новым атакам на Иран. То есть, по логике Вашингтона, эти приготовления агрессивными считать нельзя, а то, что Иран поднял в воздух дрон для мониторинга ситуации, считать «агрессивным поведением» можно и нужно…
Пару суток назад президент Сербии Александр Вучич заявил, что США могут начать свои удары по Исламской Республике в течение 48 часов. Вучич связал это с публикацией скандальных данных из так называемого досье Эпштейна, где засветились крупные политические фигуры из целого ряда стран, включая нескольких американских президентов - например, Билла Клинтона.
