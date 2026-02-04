Фигура Сталина до сих пор будоражит умы и вызывает дискуссию
Этот человек – выходец из небогатой грузинской семьи, сын сапожника. Но переломное время вынесло его на самую вершину, сделало единоличным руководителем огромного и мощного государства.
Речь идет об Иосифе Джугашвили, более известном по его партийному псевдониму – Сталин. Ему была посвящена встреча в студии «Радио Спутник».
Ее провел помощник президента РФ Владимир Мединский в рамках авторской программы «Рассказы из русской истории». Стержнем беседы стала книга «Сталин: немыслимая судьба», написанная Святославом Рыбасом, который и стал основным собеседником.
Разумеется, разговор не мог не затронуть тематику заговоров и репрессий. И хотя количество арестов и казней в разных источниках отличается друг от друга в разы, собеседники сошлись в том, что они были массовыми. Обсуждаются и заговоры против Иосифа Сталина, в том числе вопрос о том, что какая-то часть из них являлась плодом гипертрофированной подозрительности вождя. Правда, было бы странно, если бы у руководителя масштаба Сталина не было подозрительности - особенно в тех условиях, в которой жила огромная держава.
В числе прочего, репрессии коснулись Красной армии и ее высшего руководства. Были уничтожены кадры, которые, с одной стороны, могли принести немалую пользу стране, но терпит ли история сослагательное наклонение... Были среди репрессированных и те, кто являлся или мог стать впоследствии серьезной проблемой для Советского государства. К примеру, маршал Тухачевский был сторонником идеи своего немецкого коллеги Мольтке, считавшего необходимой передачу власти в воюющем государстве от гражданской администрации высшему военному руководству. Разумеется, такой популярный в войсках и в народе красный командир был угрозой для Сталина и его власти даже в том случае, если ничего не замышлял. «Вождь народов» уничтожил его «превентивно», не дожидаясь возникновения проблем.
Похожими методами он избавлялся раньше от своих партийных соратников, включая «ленинскую гвардию». Сталин не допускал ни малейшей вероятности того, что кто-либо лишит его возможности управлять страной так, как он считал правильным.
В то же время нельзя отрицать, что он пришел к власти в стране, экономика которой была разорвана Первой мировой и Гражданской войнами. Советская Россия экономически отставала от стран Запада примерно на полвека. И этот разрыв удалось в основном преодолеть примерно за десять лет – к началу Великой Отечественной.
Фигуру Сталина не следует идеализировать – он не был безупречен и идеален. Но и его демонизация тоже не будет правдой. Любого государственного деятеля следует оценивать не сегодняшними мерками, а с учетом реалий того времени, в котором он жил. Что касается репрессий, то нет ли их сегодня в так называемых развитых демократиях или поддерживаемых ими нефтяных монархиях?
Именно такие вопросы поднимали участники встречи, темой которых стал тот, кто создавал и разрушал, чья деятельность стала неотъемлемой и яркой частью нашей истории.
