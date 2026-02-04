Фигура Сталина до сих пор будоражит умы и вызывает дискуссию

Фигура Сталина до сих пор будоражит умы и вызывает дискуссию

Этот человек – выходец из небогатой грузинской семьи, сын сапожника. Но переломное время вынесло его на самую вершину, сделало единоличным руководителем огромного и мощного государства.

Речь идет об Иосифе Джугашвили, более известном по его партийному псевдониму – Сталин. Ему была посвящена встреча в студии «Радио Спутник».



Ее провел помощник президента РФ Владимир Мединский в рамках авторской программы «Рассказы из русской истории». Стержнем беседы стала книга «Сталин: немыслимая судьба», написанная Святославом Рыбасом, который и стал основным собеседником.

Разумеется, разговор не мог не затронуть тематику заговоров и репрессий. И хотя количество арестов и казней в разных источниках отличается друг от друга в разы, собеседники сошлись в том, что они были массовыми. Обсуждаются и заговоры против Иосифа Сталина, в том числе вопрос о том, что какая-то часть из них являлась плодом гипертрофированной подозрительности вождя. Правда, было бы странно, если бы у руководителя масштаба Сталина не было подозрительности - особенно в тех условиях, в которой жила огромная держава.

В числе прочего, репрессии коснулись Красной армии и ее высшего руководства. Были уничтожены кадры, которые, с одной стороны, могли принести немалую пользу стране, но терпит ли история сослагательное наклонение... Были среди репрессированных и те, кто являлся или мог стать впоследствии серьезной проблемой для Советского государства. К примеру, маршал Тухачевский был сторонником идеи своего немецкого коллеги Мольтке, считавшего необходимой передачу власти в воюющем государстве от гражданской администрации высшему военному руководству. Разумеется, такой популярный в войсках и в народе красный командир был угрозой для Сталина и его власти даже в том случае, если ничего не замышлял. «Вождь народов» уничтожил его «превентивно», не дожидаясь возникновения проблем.

Похожими методами он избавлялся раньше от своих партийных соратников, включая «ленинскую гвардию». Сталин не допускал ни малейшей вероятности того, что кто-либо лишит его возможности управлять страной так, как он считал правильным.

В то же время нельзя отрицать, что он пришел к власти в стране, экономика которой была разорвана Первой мировой и Гражданской войнами. Советская Россия экономически отставала от стран Запада примерно на полвека. И этот разрыв удалось в основном преодолеть примерно за десять лет – к началу Великой Отечественной.


Фигуру Сталина не следует идеализировать – он не был безупречен и идеален. Но и его демонизация тоже не будет правдой. Любого государственного деятеля следует оценивать не сегодняшними мерками, а с учетом реалий того времени, в котором он жил. Что касается репрессий, то нет ли их сегодня в так называемых развитых демократиях или поддерживаемых ими нефтяных монархиях?

Именно такие вопросы поднимали участники встречи, темой которых стал тот, кто создавал и разрушал, чья деятельность стала неотъемлемой и яркой частью нашей истории.

  1. Panin (michman) Звание
    Panin (michman)
    -10
    Сегодня, 12:56
    "Что касается репрессий, то нет ли их в так называемых демократических странах и нефтяных монархиях"
    Они что, ГУЛАГ построили? Или миллион своего народа расстреляли? "
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      +6
      Сегодня, 13:05
      Они что, ГУЛАГ построили? Или миллион своего народа расстреляли? "

      Ничего, поживем увидим, что они построят. Вопрос про ГУЛАГ для либералов - как вопрос "чей Крым" для укробандерлогов - проверка на вшивость. Из чего заключаю, что вы, по-видимому, либераст, и жуткий ненавистник Сталина!? Тогда к вам, как либералу, вопрос: на каком наследии сейчас существует Россия, неужели, не на сталинском!?...
      1. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        -8
        Сегодня, 13:10
        Цитата: Правдодел
        Они что, ГУЛАГ построили? Или миллион своего народа расстреляли? "

        Ничего, поживем увидим, что они построят. Вопрос про ГУЛАГ для либералов - как вопрос "чей Крым" для укробандерлогов - проверка на вшивость. Из чего заключаю, что вы, по-видимому, либераст, и жуткий ненавистник Сталина!? Тогда к вам, как либералу, вопрос: на каком наследии сейчас существует Россия, неужели, не на сталинском!?...

        Сталины приходят и уходят, а Россия остается. Прогнивший царский режим умудрился сохранить Россию без всяких Гулагов, пока его не разложили изнутри, как СССР.
        1. Правдодел Звание
          Правдодел
          +7
          Сегодня, 13:15
          Прогнивший царский режим умудрился сохранить Россию ... пока его не разложили изнутри, как СССР.

          Удивительно, до чего же короткая память у либералов. Они напрочь забыли о том, кто разрушил Российскую империю и СССР.
          Так, напомню: Российскую империю и СССР разрушили ваши друзья либералы, которые и сейчас пытаются сделать с Россией тоже самое, гадят по-тихому внутри России не хуже англичанки, которая гадит за границами России.
        2. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +3
          Сегодня, 13:15
          Цитата: Panin (michman)
          Прогнивший царский режим умудрился сохранить Россию без всяких Гулагов, пока...

          ...не стал посылать свой народ на убойные войны и не расстрелял рабочих 9 января...
          Про разных советников типа Распутина и бесовских советников я просто умолчу...
          1. Panin (michman) Звание
            Panin (michman)
            -4
            Сегодня, 13:23
            Цитата: ROSS 42
            Цитата: Panin (michman)
            Прогнивший царский режим умудрился сохранить Россию без всяких Гулагов, пока...

            ...не стал посылать свой народ на убойные войны и не расстрелял рабочих 9 января...
            Про разных советников типа Распутина и бесовских советников я просто умолчу...

            Не послать народ на убойную войну с Японией? Или с Наполеоном? Или на Крымскую войну?
            Подождать победы Германии в пмв и потом воевать с ней один на один?
            1. faiver Звание
              faiver
              +3
              Сегодня, 13:52
              самое забавное что за всеми перечисленными вами войнами стоят британцы....
        3. andranick Звание
          andranick
          +5
          Сегодня, 13:20
          Цитата: Panin (michman)
          царский режим умудрился сохранить Россию

          Таки сохранил?
        4. aybolyt678 Звание
          aybolyt678
          +3
          Сегодня, 13:27
          Цитата: Panin (michman)
          Прогнивший царский режим умудрился сохранить Россию без всяких Гулагов

          Сохранить??? да царь был жив так долго что позволял гнить России. Россией при царе стал править иностранный капитал
        5. красноярск Звание
          красноярск
          0
          Сегодня, 14:32
          Цитата: Panin (michman)

          Прогнивший царский режим умудрился сохранить Россию без всяких Гулагов, пока его не разложили изнутри, как СССР.

          Вам не кажется, что в этих двух предложениях явно существует огромное противоречие?
          Разве не "прогнивший царский режим" являлся проводником и виновником разложения империи? Разве не правящая верхушка СССР виновна в его разрушении?
      2. marchcat Звание
        marchcat
        0
        Сегодня, 14:30
        Складывается впечатление, что про сталинскую эпоху, кроме ГУЛАГа и поговорить не о чем. А то, что страну из царских руин поднял на такой уровень, что смогли выиграть войну, про это как то не принято. Я бы и сейчас устроил репрессии против правящего класса и их пособников. Ведь одно ворьё и саботажники.
        1. Правдодел Звание
          Правдодел
          +1
          Сегодня, 14:36
          Складывается впечатление, что про сталинскую эпоху, кроме ГУЛАГа и поговорить не о чем.

          Так, и я - о том же. Тему ГУЛАГА нам постоянно подбрасывают, навязывают либерасты, для которых Сталин - только ГУЛАГ и ничего более, и которые хотят, чтобы народ России представлял Сталина, как и они, исчадием ада и плевался каждый раз. Но у них ничего не выходит. Сталин был и остается великим руководителем, создавшим СССР, выигравший ВОВ, построивший 2-ую экономику мира, заложивший тот фундамент, на котором до сих пор стоит Россия и который даже либерасты, несмотря на все свои попытки, не смогли уничтожить в лихие 90-е.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +8
      Сегодня, 13:14
      Цитата: Panin (michman)
      "Что касается репрессий, то нет ли их в так называемых демократических странах и нефтяных монархиях"
      Они что, ГУЛАГ построили? Или миллион своего народа расстреляли? "

      Кроме букваря и предателя Солженицына ещё что ни будь прочитали?
      Народ палачам памятники не восстанавливает, а между тем каждый год в России открывают по 5-10 новых памятников и бюстов в честь И.В.Сталина.
      1. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        -3
        Сегодня, 13:20
        Цитата: Ныробский
        Цитата: Panin (michman)
        "Что касается репрессий, то нет ли их в так называемых демократических странах и нефтяных монархиях"
        Они что, ГУЛАГ построили? Или миллион своего народа расстреляли? "

        Кроме букваря и предателя Солженицына ещё что ни будь прочитали?
        Народ палачам памятники не восстанавливает, а между тем каждый год в России открывают по 5-10 новых памятников и бюстов в честь И.В.Сталина.

        Изучал еще судьбы репрессированных, кстати, советую
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +4
          Сегодня, 13:33
          Цитата: Panin (michman)
          Цитата: Ныробский
          Цитата: Panin (michman)
          "Что касается репрессий, то нет ли их в так называемых демократических странах и нефтяных монархиях"
          Они что, ГУЛАГ построили? Или миллион своего народа расстреляли? "

          Кроме букваря и предателя Солженицына ещё что ни будь прочитали?
          Народ палачам памятники не восстанавливает, а между тем каждый год в России открывают по 5-10 новых памятников и бюстов в честь И.В.Сталина.

          Изучал еще судьбы репрессированных, кстати, советую

          Изучали по линии работы "Мемориала", который признан иностранным агентом?
          Что касается репрессированных, то я имел возможность знакомиться с документами Севжелдорлага НКВД без приукрас и в живой натуре. Скажу так, что контингент там был "достойный" отсидки.
          1. Konnick Звание
            Konnick
            +4
            Сегодня, 13:45
            Цитата: Ныробский
            Что касается репрессированных, то я имел возможность знакомиться с документами Севжелдорлага НКВД без приукрас и в живой натуре.

            У меня в отделе работал в свое время репрессированный, он уже был пенсионер, но сейчас бы он встал на сторону 404. Судя по его рассказам он был достоин наказания.
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 13:37
        Цитата: Ныробский
        Народ палачам памятники не восстанавливает

        Это крайне спорно - тут рядом в стране 404 вполне себе палачами ставят. И это не единичный пример....
        1. Panin (michman) Звание
          Panin (michman)
          -1
          Сегодня, 13:42
          Цитата: свой1970
          Цитата: Ныробский
          Народ палачам памятники не восстанавливает

          Это крайне спорно - тут рядом в стране 404 вполне себе палачами ставят. И это не единичный пример....

          Маннергейм, Колчак, не? Памятники ставит не народ, а власть. По своим соображениям.будет в тренде Сталин, будут ставить Сталину.
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 14:03
            Цитата: Panin (michman)
            Цитата: свой1970
            Цитата: Ныробский
            Народ палачам памятники не восстанавливает

            Это крайне спорно - тут рядом в стране 404 вполне себе палачами ставят. И это не единичный пример....

            Маннергейм, Колчак, не? Памятники ставит не народ, а власть. По своим соображениям.будет в тренде Сталин, будут ставить Сталину.

            С этими памятниками народ воевал в том числе красной обливал.
            А на Украине с памятниками Бандере и Шухевичу - не воевал никто и никогда.
          2. Ныробский Звание
            Ныробский
            +1
            Сегодня, 14:11
            Цитата: Panin (michman)
            Маннергейм, Колчак, не?

            Не!
            Цитата: Panin (michman)
            По своим соображениям.будет в тренде Сталин, будут ставить Сталину.

            Сталину и сейчас памятники открывают, причём это делается не благодаря власти, а вопреки и на народные деньги.
      3. paul3390 Звание
        paul3390
        +4
        Сегодня, 13:58
        С именем палача и тирана люди бы на смерть из окопов под пулемёты не вставали... До последнего за него не сражались бы.
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +2
          Сегодня, 14:25
          Цитата: paul3390
          С именем палача и тирана люди бы на смерть из окопов под пулемёты не вставали... До последнего за него не сражались бы.

          Вот и я о том же. yes
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 14:30
            Кстати - как не удивительно, а за столь ненавидимого либерастами Грозного тогдашний простой люд тоже на смерть стоял... Пошто так, интересно? Странная какая-то хрень выходит - как ни тиран да деспот, так тут же за него русский народ горой... Ааааа - вспомнил! У нас народ не правильный...
    3. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      +6
      Сегодня, 13:23
      Французы, когда у них была своя революция, кучу народа уничтожили. А ведь у них не дошло до преобразований такой глубины, как у нас в России!
    4. Silver99 Звание
      Silver99
      +6
      Сегодня, 13:28
      Лично я прошел все стадии в оценке Сталина, сначала резкое отрицание и критика всего, затем понимание и заинтересованность более глубоко понять его мотивы и поступки в ТО время, а теперь я убедился это был реально великий политик. Ну не с кем мне его сравнить, простите но все даже нынешние ему в подметки не годятся, он ни куда не ездил и ничего не просил, наоборот к нему за честь было приехать "партнерам", просьбы не бомбить Берлин не слушал, поднял страну из руин и создал ЯО..... да много можно чего перечислять, и еще много общался с настоящими фронтовиками пока они были, разное слышал, но вот то что имя Сталина в годы войны сплотило народ подтверждали практически все.
    5. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 13:33
      Они что, ГУЛАГ построили? Или миллион своего народа расстреляли? "

      Люблю задавать либерастам один вопрос.
      Вот представьте - вас неожиданно посадили на трон самодержца всероссийского. С неограниченными полномочиями. И у вас - таки есть позыв сделать в своей стране хорошо, навести хоть какой-то порядок, дать её хотя бы шанс на лучшее будущее...

      Что вы собираетесь делать со всей нонешней типа элитой?? Со всем этим эпическим ворьём, предателями и бездарями? Оглянитесь вокруг - и дайте честный ответ на этот вопрос...
      1. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        -3
        Сегодня, 13:38
        Цитата: paul3390
        Они что, ГУЛАГ построили? Или миллион своего народа расстреляли? "

        Люблю задавать либерастам один вопрос.
        Вот представьте - вас неожиданно посадили на трон самодержца всероссийского. С неограниченными полномочиями. И у вас - таки есть позыв сделать в своей стране хорошо, навести хоть какой-то порядок, дать её хотя бы шанс на лучшее будущее...

        Что вы собираетесь делать со всей нонешней типа элитой?? Со всем этим эпическим ворьём, предателями и бездарями? Оглянитесь вокруг - и дайте честный ответ на этот вопрос...

        Я их отправлю заниматься общественным трудом. Люди могут приносить пользу в разных местах.
        По поводу бездарей-а где вы найдете лучше? Тот же Сталин говорил: "товарищ Мехлис требует убрать .... Как несправляющегося со своими обязанностями, но вторых Суворовых у меня нет"
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +3
          Сегодня, 13:44
          Увы вам - это утопия. Данные персонажи будут гадить что было сил при каждом удобном случае. Пусть по мелкому и втихаря - но будут без вариантов. Ни к чему общественно полезному их приспособить невозможно в принципе - они ни черта делать не умеют и не собираются учится. Так что... Будет у вас примерно как с власовцами и бандеровцами, отпущенными при хрущёве..
        2. andranick Звание
          andranick
          +3
          Сегодня, 13:46
          Цитата: Panin (michman)
          Я их отправлю заниматься общественным трудом
          Предлагаете создать трудовой лагерь?
          Цитата: Panin (michman)
          Люди могут приносить пользу в разных местах
          А, систему лагерей. Ну тогда это - ГУЛАГ.
      2. Silver99 Звание
        Silver99
        +5
        Сегодня, 13:42
        Иван Грозный, Петр I, Екатерина II, Сталин с одной стороны жесткие правители это государственники собиратели земель русских, с другой Николай II, Хрущев, Горбачев, Ельцин либералы при которых страна катилась в пропасть и разваливалась, так кто тут враг, а кто друг ? Пусть либерасты ответят....
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +3
          Сегодня, 13:51
          Только рабы выбирают себе в правители либерастных персонажей. Ну кому нужен мягкосердечный конунг, добренький князь, гуманистический хан? С таким и добычи не возьмёшь, и свою голову зазря сложишь... Нет - вождь должен быть свиреп, жёсток и беспощаден - особенно по отношению к врагам. Но и своё ворьё и жульё карать обязан без всякого снисхождения.

          Зато вот рабам - при либерастах раздолье. Воровать можно безнаказанно, ничем полезным заниматься не заставляют, зато - тешат всяческие низменные инстинкты... И рассказывают что мир должен вращаться вокруг тебя любимого, а не вокруг страны и народа. Тьфу.
      3. свой1970 Звание
        свой1970
        -2
        Сегодня, 13:47
        Цитата: paul3390
        Что вы собираетесь делать со всей нонешней типа элитой?? Со всем этим эпическим ворьём и бездарями? Оглянитесь вокруг - и дайте честный ответ на этот вопрос...

        Хм, а у Сталина вокруг была "типа элита", "эпическое ворье и бездари"?????!!!!!!!
        Это вы про героев Гражданской и "Ленинскую старую гвардию"??!!! Про пришедший к власти народ??? belay belay belay
        Эка вас в крайности belay бросает - даже я "злобный ругатель СССР" (с) никогда такого себе не позволял.....
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 14:23
          Это вы про героев Гражданской и "Ленинскую старую гвардию"??!!! Про пришедший к власти народ???
          - врать не надо, к власти пришла ВКПБ, а не народ, теперь вспоминаем окружение Сталина - Ворошилов, Кулик, Мехлис, как по мне все проходят по категории "бездари"
    6. Гардамир Звание
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 14:07
      гулан теперь называется ФСИН. Ну вам это всё равно. Огонек то прикрыли. Сколько расстрелял тот же Ельцин за несколько дней октября 1993?
  2. Million Звание
    Million
    +6
    Сегодня, 12:57
    Ну так есть с кем сравнивать Сталина и сравнение будет не в их пользу.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 13:12
      Цитата: Million
      Ну так есть с кем сравнивать Сталина
  3. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    +5
    Сегодня, 13:01
    Одни пожар хотели в мире
    А он подмел в своей квартире
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +8
    Сегодня, 13:02
    Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её! - (Иосиф Виссарионович Сталин.)

    Моя покойная мама 1 апреля, когда ее поздравляли "С 1 апреля" всегда говорила: "А при Сталине 1 апреля всегда снижали цены. Вот это был настоящий праздник".
    1. kalibr Звание
      kalibr
      +4
      Сегодня, 13:27
      Цитата: Дилетант
      Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её!

      А Вы подумали, Виктор, о чем говорят эти его слова?
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +3
        Сегодня, 13:44
        Цитата: kalibr
        А Вы подумали, Виктор, о чем говорят эти его слова?

        А вы, Вячеслав Олегович hi
        Никогда не задумывались, почему в России праздник народного единства обозначен, а само единство находится под вопросом?
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +1
          Сегодня, 14:19
          Более того. мы сейчас празднуем день рождения Буша-старшего, только праздник называется по другому.
      2. Дилетант Звание
        Дилетант
        +4
        Сегодня, 13:52
        Вячеслав Олегович! Сейчас такой эксперимент уже не проведешь, но когда нам с вами было лет по 40-50, то я проводил его легко. В компании должно было быть человек 10-12. Когда заходил разговор о политике (а он возникал практически всегда при определенной дозе) задавался вопрос: "У кого на войне погибли близкие родственники поднимите руку". Поднимали практически все и всегда. Потом задавался вопрос: " У кого были репрессированы родственники по политическим статьям, но только те, которые вы знаете наверняка, а не "тетя рассказывала, что у ее подруги приятеля мужа то ли расстреляли, то ли сослали и тд." Рук практически никогда не поднимали за исключением одного раза. Это было в Москве, в доме на Кудринской, в полуеврейской- полубольшевистской (родители были большими начальниками) компании, когда в первом опросе подняли все, а во втором опросе подняли сразу 3 руки. Выводы можно сделать самим.
        p.s. Моя бабушка Варвара Федоровна (читать научилась в Ликбезе, а писать так толком и не могла) в 1932 году осталась вдовой с 3 детьми 1914, 1922 и 1924 г.г. Старший стал врачем-хирургом, полковником М/С, мама закончила пединститут и стала учителем, младший закончил политех, энергофак, ушел на пенсию с должности главного инженера крупного объединения.
        Именно поэтому я убежденный сталинист.
  5. JustMe Звание
    JustMe
    +9
    Сегодня, 13:03
    На мою бабушку, члена ВКПб с 1923 года дважды писали доносы. Каждый раз она попадала под следствие
    Вопросы которые ей задавали.
    - Вы в такой то группе оппозиции состояли?.. Вы на таком-то банкете были?.. А на такой пьянке?..
    А этих вы посещали?...
    Она была аскетом, большим энтузиастом, придерживалась центральной линии партии.
    Все свободное время она отдавала семье.
    И в обоих случаях ее оправдали. А вот писатель доносов после второго раза был осужден на серьезный срок.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 13:06
    Фигура Сталина до сих пор будоражит умы и вызывает дискуссию

    Мы уже поняли, чьи умы будоражит фигура Сталина, и почему Мавзолей Ленина стали драпировать, а Волгоград меняет своё название по нескольку раз в году и отчего за всё время среди жителей города (хотя бы, но это дело всех граждан России) не провели референдум (голосование) о переименовании.
    А ещё нам понятно, почему в России отменена смертная казнь за тяжкие преступления...
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +3
      Сегодня, 13:33
      Цитата: ROSS 42
      Как политический титан
      Руководит командой гномов.

      все равно лучше когда лев возглавляет стадо баранов а не баран стаю львов (древняя арабская мудрость) smile
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 13:42
        Цитата: aybolyt678
        все равно лучше когда лев возглавляет стадо баранов

        Хорошо, когда лев...А если бабушка с мужскими половыми признаками? А если выросший сынок, обменявший кортик на часы? А если тот, кто первым предпочитает бить свой народ да так, что в течении 34 лет в стране нет роста численности населения, а растёт число миллиардеров?
        * * *
        Я вам скажу честно, меня страшит будущее, потому что в случае кризисной ситуации некому будет встать во главе стада...Куда ни посмотри - кругом козы да овцы, да бараны...
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 13:51
      Цитата: ROSS 42
      Волгоград меняет своё название

      Идете на могилу Хрущева и высказываете - все что вы о нем думаете, потом можете на могилы всех следующих Генсеков зайти им высказать - почему название не вернули, народ уже в 1970е портреты Сталина в машинах возил
      И только потом - уже современным.
      Не они Волгоград придумали
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Сегодня, 14:27
        Царские названия вернули не задумываясь и не считая денег. Сейчас не знаете зачем переименовали аэропорты?
  7. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +7
    Сегодня, 13:09
    Сыновья Сталина на фронт ушли, да не в штабе сидеть, буквально воевать
    А теперь покажите мне сенаторов-министров и выше у которых дети на СВО.
    Явно будет не густо.
  8. Правдодел Звание
    Правдодел
    +4
    Сегодня, 13:09
    Фигура Сталина до сих пор будоражит умы и вызывает дискуссию

    Не только Сталин, но и Иван IV Грозный также вызывает дискуссию, причем, в основном у либералов, которые того и другого ненавидят лютой злобой и ненавистью, которые уничтожили СССР и теперь готовы уничтожить Россию ради того, чтобы стереть всякую память о Сталине и Иване Грозном.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 13:30
      Цитата: Правдодел
      причем, в основном у либералов


      А наши либералы - это негодяи, приветствующие свободное разрушение народной государственности, безнаказанное разграбление богатств страны и безудержное (бесконтрольное) воровство...Это с их попустительства в стране произошёл криминальный переворот с последующей узурпацией власти буржуями.
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        0
        Сегодня, 13:32
        А наши либералы - это негодяи

        Удивительно, каким образом либерасты могут говорить сами о себе всю правду!?...
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:09
    Значимая политическая фигура как нашей истории, так и для всего мира!!!
    К нему есть не мало вопросов... а кому их нет, только к тому, кто ничего и никак, короче к пустышкам.
  10. Eug Звание
    Eug
    +6
    Сегодня, 13:10
    Как по мне, именно Сталину жители СССР обязаны теми высокими (как сейчас понятно) социальными стандартами, от которых нынешняя власть стремится избавиться как от пережитков. Для сравнения - кому тогда приходило в голову извлекать прибыль из таких областей НХ (они же - первичные человеческие потребности), как коммунальные услуги, образование, здравоохранение...Не говорю уже о нравственности и культуре....
    1. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      -2
      Сегодня, 13:32
      Цитата: Eug
      Как по мне, именно Сталину жители СССР обязаны теми высокими (как сейчас понятно) социальными стандартами, от которых нынешняя власть стремится избавиться как от пережитков. Для сравнения - кому тогда приходило в голову извлекать прибыль из таких областей НХ (они же - первичные человеческие потребности), как коммунальные услуги, образование, здравоохранение...Не говорю уже о нравственности и культуре....

      В СССР до 56 года было платное образование в старших классах, техникумах и вузах
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Сегодня, 14:31
        в СССР до 1945 была война!
  11. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +3
    Сегодня, 13:12
    Его смерть была действительно подозрительной. Хрусталов, Берия и так далее.
  12. paul3390 Звание
    paul3390
    +4
    Сегодня, 13:15
    Как по мне - личность нашего единственного Верховного никаких дискуссий вызывать в принципе не может. По крайней мере среди вменяемых людей. Слишком уж велики его свершения, слишком многим мы все ему обязаны..
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 13:56
      Цитата: paul3390
      Как по мне - личность нашего единственного Верховного никаких дискуссий вызывать в принципе не может. По крайней мере среди вменяемых людей. Слишком уж велики его свершения, слишком многим мы все ему обязаны..

      КПСС (КПРФ) отменила решения 20 Съезда? Поскольку никаких документов об отмене не было - это решение до сих пор юридический факт.
      Как минимум КПРФ должно осудить данные решения сьезда официально
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 14:00
        А причём тут КПРФ? Это вообще не коммунистическая партия, да и вообще не партия.

        Что до 20-го съезда - это тема для отдельного разговора, слишком уж она обширна.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 14:13
          Цитата: paul3390
          А причём тут КПРФ? Это вообще не коммунистическая партия, да и вообще не партия.
          Что до 20-го съезда - это тема для отдельного разговора, слишком уж она обширна.

          Она наиболее обширна и имеет власть, остальные Компартии бродят на уровне статпогрешности.
          Цитата: paul3390
          Что до 20-го съезда - это тема для отдельного разговора, слишком уж она обширна.
          - напомню вам что для коммунистических партий это официальное решение и только после отмены его они могут законно использовать имя Сталина.
          А до этого - любой ругатель вправе тыкать любых коммунистов нашей стране в эти решения - осуждающих деятельность Сталина("Вы сами - своим высшим органом - признали его палачом и убийцей.")
          Но наши коммунисты - бояться взять на себя такую ответственность.
          Этого достаточно чтобы понимать что они власть в стране не возьмут никогда и никаким путем - потому что это ответственность в первую очередь
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 14:28
            КПРФ - имеет власть??? Ну вы, блин, даёте... (с)

            С утверждением согласен частично - эти, нонешние, ну вот ни разу не коммунисты..
  13. Дес Звание
    Дес
    +3
    Сегодня, 13:21
    "Фигура Сталина до сих пор будоражит умы и вызывает дискуссию"

    "Фигуру Сталина не следует идеализировать – он не был безупречен и идеален. "
    из авторской статьи.
    Сталин И.В. - не фигура.
    И вообще любой человек - не фигура. Внешность ещё могут называть фигурой. Если грамотно).
    Сталин - личность, человек, политик, руководитель, коммунист, патриот, государственник.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 13:29
    Цитата: paul3390
    Слишком уж велики его свершения, слишком многим мы все ему обязаны..
    Либерастные говноблогеры из Израиля, Европы и США, которые почему-то издалека учат нас демократии, так не считают
  15. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 13:36
    "Страна двигается вперёд, только тогда, когда не тащит на своих ногах кандалы прошлого". Талейран.
    1. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      +1
      Сегодня, 13:50
      Цитата: Monster_Fat
      "Страна двигается вперёд, только тогда, когда не тащит на своих ногах кандалы прошлого". Талейран.

      "Мы старый мир разрушим, до основания,
      А затем
      Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем"
      История повторяется. После исчезновения СССР страной стали рулить заведующие лабораториями и мелкие предприниматели
  16. Кармела Звание
    Кармела
    0
    Сегодня, 13:42
    Если бы в прошлом хоть что-то произошло не так, как на самом деле, мы бы сейчас здесь не сидели и ничего не обсуждали. Нас просто не было бы на свете.
    1. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      -3
      Сегодня, 13:55
      Цитата: Кармела
      Если бы в прошлом хоть что-то произошло не так, как на самом деле, мы бы сейчас здесь не сидели и ничего не обсуждали. Нас просто не было бы на свете.

      С чего вы это взяли? Российская империя могла пройти путь Англии или США. Без всяких катаклизмов, сохранить миллионы населения.
      1. Кармела Звание
        Кармела
        0
        Сегодня, 14:02
        Цитата: Panin (michman)

        С чего вы это взяли? Российская империя могла пройти путь Англии или США. Без всяких катаклизмов, сохранить миллионы населения.

        Ежели бы хоть что-то пошло иначе (я имею в виду не только и не столько двадцатый век), другие люди сидели бы сейчас у компьютеров, ни вас, ни меня на свете не было бы. А возможно, и компьютеров тоже не было бы. Так что радуйтесь этой жизни.
      2. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 14:31
        Ну это вряд ли..........., те же Англия, а потом США не дали бы
  17. Winger Звание
    Winger
    0
    Сегодня, 13:54
    Я смотрел в Интернете, как историк Спицин, уверено говорил, что был заговор военных и я ему верю.
    В основу взята история, как к Гитлеру, через Шелленберга, дошли документы о планируемом перевороте военных. Причём от партии, были первые секретари Украины.
    Гитлер, тогда ещё думал, что лучше. Отстранение Сталина или разгром верхушки главного командования. И прогадал. Документы, передали, через военного аташе, какого-то европейского государства.
    Почти всех участников заговора уничтожили. Постродало много невинных людей. Зато на полях, первых лет войны, выросли новые полководцы.
    А Гитлер в фильме "Бункер", который был снят на основе живых свидетелей, орал на генералов.
    " Надо было вас расстрелять, как расстрелял Сталин своих, перед войной"🤣
    1. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      -1
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Winger
      Я смотрел в Интернете, как историк Спицин, уверено говорил, что был заговор военных и я ему верю.
      В основу взята история, как к Гитлеру, через Шелленберга, дошли документы о планируемом перевороте военных. Причём от партии, были первые секретари Украины.
      Гитлер, тогда ещё думал, что лучше. Отстранение Сталина или разгром верхушки главного командования. И прогадал. Документы, передали, через военного аташе, какого-то европейского государства.
      Почти всех участников заговора уничтожили. Постродало много невинных людей. Зато на полях, первых лет войны, выросли новые полководцы.
      А Гитлер в фильме "Бункер", который был снят на основе живых свидетелей, орал на генералов.
      " Надо было вас расстрелять, как расстрелял Сталин своих, перед войной"🤣

      Вопрос, как эти документы попали к яшелленбергу. А попасть они могли из того же НКВД, где фабриковали дела.
    2. Winger Звание
      Winger
      0
      Сегодня, 14:10
      Смеющийся смайлик, на бессильную злобу Гитлера!
  18. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 14:21
    И. В. Сталин на столько же Велик, на сколько и противоречив. Не помню кто сказал о И.В. Сталине : Был- культ. Но была и Личность.»