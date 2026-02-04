В Ливии убит сын полковника Каддафи, набиравший политическую популярность

Нашла своё подтверждение информация о гибели сына Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама в Ливии.Сообщается о том, что смертельное ранение он получил в городе Зинтан к юго-западу от ливийской столицы, Триполи.По последним данным, Саиф аль-Ислам Каддафи был застрелен неизвестными в своём саду. Осуществив несколько выстрелов, преступники скрылись.Это покушение на сына убитого в октябре 2011 года Муаммара Каддафи стало уже третьим. Предыдущие два для нападавших успехом не увенчались.Обращает на себя внимание тот факт, что перед нападением преступники смогли отключить камеры видеонаблюдения в доме Саифа аль-Ислама. Это свидетельствует о том, что нападение не было случайным и спонтанным, равно как и о том, что нападавшие действовали профессионально и хладнокровно. По последним сведениям, их было четверо.В самой Ливии в убийстве сына полковника Каддафи подозревают так называемое правительство национального единства и одну из его бригад. В «правительстве» от комментариев по этому поводу отказываются, бригада причастность отрицает.Напомним, что Саиф аль-Ислам Каддафи после смерти отца был схвачен боевиками, активизировавшимися на фоне бомбардировок Ливии натовскими силами. В 2015 году новый суд новой Ливии приговорил сына бывшего лидера страны к высшей мере наказания. Но в 2017 году Саиф аль-Ислам вышел на свободу по закону о всеобщей амнистии.В последнее время в Ливии стали расти симпатии к семье Каддафи. Всё больше местных граждан с теплотой вспоминают о тех годах, когда страной руководил полковник Муаммар Каддафи, ведь в те годы уровень благосостояния Ливии был неизмеримо больше, нежели сегодня. В стране царил покой, не было постоянных междуусобных конфликтов. После натовского вторжения Ливия, как единая страна, по сути, перестала существовать. Видимо, бенефициары этого разделения почувствовали опасность в лице Саифа аль-Ислама как человека, который может попытаться объединить Ливию под своим началом и, если можно так выразиться, под портретом своего отца. И свели с ним счёты.