В Ливии убит сын полковника Каддафи, набиравший политическую популярность

Нашла своё подтверждение информация о гибели сына Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама в Ливии.

Сообщается о том, что смертельное ранение он получил в городе Зинтан к юго-западу от ливийской столицы, Триполи.





По последним данным, Саиф аль-Ислам Каддафи был застрелен неизвестными в своём саду. Осуществив несколько выстрелов, преступники скрылись.

Это покушение на сына убитого в октябре 2011 года Муаммара Каддафи стало уже третьим. Предыдущие два для нападавших успехом не увенчались.

Обращает на себя внимание тот факт, что перед нападением преступники смогли отключить камеры видеонаблюдения в доме Саифа аль-Ислама. Это свидетельствует о том, что нападение не было случайным и спонтанным, равно как и о том, что нападавшие действовали профессионально и хладнокровно. По последним сведениям, их было четверо.

В самой Ливии в убийстве сына полковника Каддафи подозревают так называемое правительство национального единства и одну из его бригад. В «правительстве» от комментариев по этому поводу отказываются, бригада причастность отрицает.

Напомним, что Саиф аль-Ислам Каддафи после смерти отца был схвачен боевиками, активизировавшимися на фоне бомбардировок Ливии натовскими силами. В 2015 году новый суд новой Ливии приговорил сына бывшего лидера страны к высшей мере наказания. Но в 2017 году Саиф аль-Ислам вышел на свободу по закону о всеобщей амнистии.

В последнее время в Ливии стали расти симпатии к семье Каддафи. Всё больше местных граждан с теплотой вспоминают о тех годах, когда страной руководил полковник Муаммар Каддафи, ведь в те годы уровень благосостояния Ливии был неизмеримо больше, нежели сегодня. В стране царил покой, не было постоянных междуусобных конфликтов. После натовского вторжения Ливия, как единая страна, по сути, перестала существовать. Видимо, бенефициары этого разделения почувствовали опасность в лице Саифа аль-Ислама как человека, который может попытаться объединить Ливию под своим началом и, если можно так выразиться, под портретом своего отца. И свели с ним счёты.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 06:07
    бенефициары этого убийства только одни - амеробандосы. это их спецслужбы скорее всего проплатили устранение сына полковника Каддафи. если вообще не поучаствовали в этом напрямую....

    амерам не нужны сильные независимые страны с единым народом. это для них опасность. потому они всегда будут шатать тех кто не хочет под них ложиться.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 06:34
      Дмитрий, laughing!
      Цитата: Nexcom
      бенефициары этого убийства только одни - амеробандосы. это их спецслужбы скорее всего проплатили устранение сына полковника Каддафи. если вообще не поучаствовали в этом напрямую....

      Как старый конспиролог предполагаю, что Р.Ф.Кеннеди и Дж.Ф.Кеннеди-младший Вашу точку зрения разделяют.
      Американцы историю не учат, но зло - оно одинаково - что американское, что монгольское. "Убить всех, кто выше колеса телеги" - американские спецслужбы и не подозревают, что Чингисхан это придумал задолго до них.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 06:36
        Игорь, Вы знаете что уже даавно пора и "телегу" (с) эту сломать и "кучера" этой телеги за бубенцы подвесить дабы неповадно больше было....
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 06:47
          Цитата: Nexcom
          даавно пора и "телегу" (с) эту сломать и "кучера" этой телеги за бубенцы подвесить дабы неповадно больше было....

          Дело не одного дня, но к тому всё идёт. Если бы Трамп открыл учебник истории, то он бы удивился закономерности, что ЛЮБАЯ империя валится под своим весом.
          И таких "гегемонов" за обозримую историю уже было гораздо больше, чем у Трампа "остановленных войн" . Даже если считать не которые "вчера до обеда" остановил, а за весь последний год.
          И тот же Чингисхан это подтвердил.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 06:50
            Ну Чингисхан то просто кочевник-грабитель был....
            Вот Римская Империя несмотря на строгие законы, сенат, профессиональную армию, суды и аналог службы безопасности, жесткое управление и казни непослушных - как факт тоже под своим весом развалилась сама. И их потом те же галлы и прочие племена раздербанили по-полной......
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 06:57
              Цитата: Nexcom
              Ну Чингисхан то просто кочевник-грабитель был....

              Ну ни фига себе кочевник! Его "кочевье" две трети известного тогда мира прокочевало.
              Да и не стал бы никто к заурядным грабителям-кочевникам и его потомкам за ярлыком на княжение через полмира ездить. Сейчас-то путешествие не в сельпо сходить, а уж тогда...
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +4
                Сегодня, 06:58
                Я имел ввиду что современные признаки государства у Чингисхана отсутствовали в его империи как таковые... а у римлян - были.
                Чингисхан свои воинам жалование не платил, он просто грабить разрешал и рабов захватывать. Римляне своим легионерам жалование платили. У них была форма и принципы ведения боевых действий. У римлян даже пограничная стража была (аналог) и таможня (аналог).... Чингисхановцы же в основном просто набеги совершали.
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  0
                  Сегодня, 07:09
                  Цитата: Nexcom
                  Я имел ввиду что современные признаки государства у Чингисхана отсутствовали в его империи как таковые... а у римлян - были.

                  У римлян были совершенно другие методы построения государства. Да и то... Как-то не задалось...
                  У Чингисхана и его потомков очень многие признаки современного государства были - центральная власть, местная власть, законы ("Яса"), примат, как сейчас сказали бы, "федеральных законов" над местными, налоговая система. Ну и, соответственно, чётко структурированные "силовые структуры", чтобы местные князьки особо не расслаблялись.
                  А газеты, бани и публичные дома - это не признаки государственности. Да и баллисты и прочую экзотику китайские инженеры строили ничуть не хуже римлян.
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    +2
                    Сегодня, 07:19
                    так у римлян то потому и не задалось, потому что территория раздулась, центральная власть скурвилась-спилась погрязла в сомнительных развлечениях , и местечковые римские наместники сами захотели независимости в своих провинциях. опять же платить налоги Центру не захотели. сепаратизьм... laughing
                    1. Zoldat_A Звание
                      Zoldat_A
                      +1
                      Сегодня, 07:33
                      Цитата: Nexcom
                      у римлян то потому и не задалось, потому что территория раздулась, центральная власть скурвилась-спилась погрязла в сомнительных развлечениях , и местечковые римские наместники сами захотели независимости в своих провинциях.

                      Не раз и не два империи в истории этот путь повторяли.
                      А Трамп думает точно так же, как Европа про будущую войну с нами: "Все, кто были до меня - глупые неудачники. А вот я такой весь в белом и красивый д`Артаньян и именно у меня всё получится!"
                      Только ведь и у Трампа, и у Америки в целом от колеса сансары убежать не получится - догонит и раздавит, как дождевого червя на шоссе.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +9
    Сегодня, 06:08
    Развалили самую успешную страну на стыке Африки и Ближнего востока! Немалую роль в этом сыграл предыдущий петушиный президент Саркози. Долго ещё там будет откровенный бардак.
    А сына Каддафи искренне жаль.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Сегодня, 06:09
      их всех жаль - и полковника Каддафи которого зверски убили и его сына и его страну о благосостоянии которой он пёкся и народ Ливии...
      когда-нибудь амеры получат за свои злодеяния.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +8
        Сегодня, 06:42
        Цитата: Nexcom
        их всех жаль - и полковника Каддафи которого зверски убили и его сына и его страну о благосостоянии которой он пёкся и народ Ливии...

        Думается мне, что, если бы в Ливии слишком много народу не захотели бы как у нас в 1991-м, "джинсов, жвачки и демократии", то у американцев не всё так просто и легко получилось бы.

        Видимо, ливийцы начали что-то подозревать, если
        Всё больше местных граждан с теплотой вспоминают о тех годах, когда страной руководил полковник Муаммар Каддафи, ведь в те годы уровень благосостояния Ливии был неизмеримо больше, нежели сегодня. В стране царил покой, не было постоянных междуусобных конфликтов.


        Странно, что американская "демократизация" с применением бомб или без них - всегда заканчивается одним и тем же. И, тем не менее, НИКТО упорно не хочет посмотреть по сторонам. Топчутся и топчутся по одним и тем же граблям, которые Америка услужливо подкладывает.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +5
          Сегодня, 06:46
          вот этих любителей "джинсов, жвачки и демократии" (с) в каждой стране хватало всегда.
          а в 1990е нас просто всех "обули" по-полной и в наглую, а мы тогда повелись..... поверили этой лапше на уши....
          хотя я уже тогда подозревал что нахаляву ничего не будет и многое просто красивая обёртка для ао ммм в масштабах целой страны. особенно стало ясно когда слили много информации амерам в открытую тогда - служебной информации, чего нельзя было делать....
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 06:51
            Цитата: Nexcom
            вот этих любителей "джинсов, жвачки и демократии" (с) в каждой стране хватало всегда.

            Китайцы на площади Тяньаньмэнь рецепт предложили. У них сработало. А в мире, почему-то, все считают себя умнее китайцев и воспользоваться их передовым опытом не желают. И мы в 91-м, к сожалению, тоже ничего в этой, вроде бы, простой "китайской грамоте" не поняли.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +4
              Сегодня, 06:56
              мы и попытку вернуть контроль проигнорировали. хотя и сама попытка тогда вялая была.....
              народу тогда понравились импортные шмотки, иностранные телевизоры и прочае - отсутствие дефицита формально (при отсутствии зарплат и пенсий), позволение стать мелкими лавочниками - торговать вовсю и т.д. все рванули за американской мечтой - стать мелкими капиталистами-частниками. под развал всего на свете и продаже всего на свете на Запад... только до народа тогда не дошло - что всё это начало совсем другой игры: когда подсадят на поставки товаров и продукции (когда своей нет), потом то крантик и перекрыть могут, если плохо себе вести начнём....
  3. АИК05 Звание
    АИК05
    +4
    Сегодня, 06:52
    Боже, разруши Америку-сша!
  4. Слово Звание
    Слово
    -1
    Сегодня, 07:05
    Всю эту череду разрушение в Ливии поддержал ДАМ в 2011году, якобы из благих побуждений. Поддержка резолюции о бесполётной зоне над Ливией-это прямое приглашение НАТО, для свержения Каддафи. Я вам не Демон.
  5. navigator777 Звание
    navigator777
    -3
    Сегодня, 07:08
    Ага, с теплотой вспоминали как его отец бомбил собственный народ laughing
  6. Иванов ИВ Звание
    Иванов ИВ
    0
    Сегодня, 07:28
    Кадафи сделал из Ливии Рай в Африке.
    Неблагодарные подонки, под сюсюкание америкосов, зверски убили его.
    Теперь убили и последнюю надежду Ливии, сына Кадафи.
    Пусть будет проклят этот народ.
    И сгинет он в "Каменном веке"....
  7. Suserzh Звание
    Suserzh
    0
    Сегодня, 08:34
    Недавно проскочила информация что Макрон дал задание Французской спецслужбе убрать неугодных в Африке. Хотя там конечно больше Саркози. Похоже Французы опять хотят куда нибудь влезть.