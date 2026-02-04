Трамп: Путин своё слово сдержал, нарушения энергетического перемирия не было

Россия не нарушала энергетического перемирия, пауза в ударах была до воскресенья. Об этом заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Трамп опроверг заявление Зеленского о том, что Россия своим ударом по энергетике Украины в ночь с понедельника на вторник якобы нарушила энергетическое перемирие. По словам президента США, российский лидер Владимир Путин свое слово сдержал, пауза продлилась с воскресенья по воскресенье. Так что никаких претензий быть не может.



Пауза была с воскресенья по воскресенье, и срок истек, и он нанес по ним сильный удар прошлой ночью. Нет, он согласился... Он сдержал свое слово в этом вопросе. Это немало, понимаете, одна неделя — это... Мы примем любое время, потому что там действительно очень-очень холодно. Но это было в воскресенье, и длилось с воскресенья по воскресенье.


Ранее Зеленский обвинил Россию в якобы нарушении энергетического перемирия, решив «поиграть» датами. В своем заявлении он «забыл» напомнить, что Москва четко заявила, что берет паузу до 1 февраля, причем по договоренности с США, а не с Украиной. По словам «нелегитимного», перемирие продлилось всего 4 дня, а не неделю.

Напомним, что в ночь с понедельника на вторник ВС РФ нанесли комбинированный удар по энергетике Украины, задействовав большое количество ракет и беспилотников.
