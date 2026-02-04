Не успел на Украине «простыть след» Рютте, как пошли новые удары по энергетике
В ночь на 4 февраля российские войска продолжили нанесение ударов по энергетической, военной и промышленной инфраструктуре в тылу врага. Не успел на Украине «простыть след» Рютте, как новые средства огневого поражения полетели на цели.
Поступают сообщения о прилётах беспилотников на энергетический объект в Одессе. По некоторым данным, пожар вспыхнул на одной из подстанций региональной электрической сети. Вспыхнули трансформаторы.
В результате прилёта по Одессе вновь прокатились аварийные отключения.
Очередная волна «Гераней» добралась до сумского Конотопа. Напомним, что несколькими днями ранее удары в этом городе были нанесены по железнодорожной инфраструктуре. Они привели к поражению подвижного состава, использовавшегося для перевозки украинских военнослужащих. В результате новых ударов Конотоп и окрестности в ночное время были обесточены.
Прилёты фиксируются на промышленных объектах Харькова. Там по целям, как сообщают украинские паблики, отработали российские «Торнадо-С». В городе так же значительные проблемы с электроэнергией.
Дроны в ночное время суток работали по оккупированному украинскими войсками Запорожью. Сообщается о прилётах «Гераней» и «Молний» по выявленным пунктам дислокации противника, а также по объектам энергетики. В Запорожской области в ночь на 4 февраля ВКС РФ применили авиационные бомбы. По некоторым данным, они были использованы против линий обороны противника к западу от Гуляйполя, а также в районе Орехова, к которому подошли наши войска с нескольких направлений.
Напомним, что Дональд Трамп, комментируя причитания Зеленского по поводу якобы нарушенного Россией «энергетического перемирия», заявил о том, что перемирие это действовало с воскресенья до воскресенья и на момент возобновления Россией ударов действовать перестало. Холодный душ для Банковой в день возобновления переговоров в Абу-Даби.
