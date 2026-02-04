Не успел на Украине «простыть след» Рютте, как пошли новые удары по энергетике

9 121 11
Не успел на Украине «простыть след» Рютте, как пошли новые удары по энергетике

В ночь на 4 февраля российские войска продолжили нанесение ударов по энергетической, военной и промышленной инфраструктуре в тылу врага. Не успел на Украине «простыть след» Рютте, как новые средства огневого поражения полетели на цели.

Поступают сообщения о прилётах беспилотников на энергетический объект в Одессе. По некоторым данным, пожар вспыхнул на одной из подстанций региональной электрической сети. Вспыхнули трансформаторы.



В результате прилёта по Одессе вновь прокатились аварийные отключения.

Очередная волна «Гераней» добралась до сумского Конотопа. Напомним, что несколькими днями ранее удары в этом городе были нанесены по железнодорожной инфраструктуре. Они привели к поражению подвижного состава, использовавшегося для перевозки украинских военнослужащих. В результате новых ударов Конотоп и окрестности в ночное время были обесточены.

Прилёты фиксируются на промышленных объектах Харькова. Там по целям, как сообщают украинские паблики, отработали российские «Торнадо-С». В городе так же значительные проблемы с электроэнергией.

Дроны в ночное время суток работали по оккупированному украинскими войсками Запорожью. Сообщается о прилётах «Гераней» и «Молний» по выявленным пунктам дислокации противника, а также по объектам энергетики. В Запорожской области в ночь на 4 февраля ВКС РФ применили авиационные бомбы. По некоторым данным, они были использованы против линий обороны противника к западу от Гуляйполя, а также в районе Орехова, к которому подошли наши войска с нескольких направлений.

Напомним, что Дональд Трамп, комментируя причитания Зеленского по поводу якобы нарушенного Россией «энергетического перемирия», заявил о том, что перемирие это действовало с воскресенья до воскресенья и на момент возобновления Россией ударов действовать перестало. Холодный душ для Банковой в день возобновления переговоров в Абу-Даби.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +6
    Сегодня, 06:37
    Не успел на Украине «простыть след» Рютте, как новые средства огневого поражения полетели на цели.

    Конечно лучше бы было, чтобы и Хрютте зацепило!
    Но и так хорошо... good
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +4
      Сегодня, 06:47
      Смеходурик без мозгов. Мозги выпали через рот.
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        0
        Сегодня, 07:47
        Вместе оба полушария, похоже, не больше грецкого ореха?
  2. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +8
    Сегодня, 06:44
    Надо экспонаты этой экскурсии обновить и пополнить. И, эффектов побольше- визуальных и звуковых. Что бы было интерактивно, в духе времени.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 07:53
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Надо экспонаты этой экскурсии обновить и пополнить. И, эффектов побольше- визуальных и звуковых.

      Рютте хватило и экскурсии по территории Дарницкой ТЭЦ в Киеве, где ему показали разрушения в результате атак. Слинял оттуда быстро laughing
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 08:31
        Цитата: Егоза
        Слинял оттуда быстро

        И зачем он вообще в Киев приехал, что там делать, если сортиры не работают, воды нет.
        Ну если только "снежка" на пару с Зелей нюхнуть.
  3. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +5
    Сегодня, 06:54
    Технологический уклад Украины, благодаря России, стремительно приближается к уровню украинской мовы. Где языковые понятия и смыслы соответствуют доиндустриальному периоду цивилизации.
    Забавно слушать самостийную речь какого нибудь алеута - "хытыр бытыр колесо, мытыр пытыр паровоз..."
  4. Иванов ИВ Звание
    Иванов ИВ
    -9
    Сегодня, 07:22
    Что то не понимаю....
    Путин то Зеле ублажает, то Рютте.... То Трампа.
    Напомню Пу.., у нас Война. И там Ребята наши родные гибнут.
    Так может хватит Пу из себя "блаженного" строить????
    Трамп всё мечтает попасть в Нобелевские лауреаты.
    А Пу грезит попасть в скрижали церкви в облике "Луки святого".....
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Сегодня, 08:28
      У Вас диван горит. Надо тушить.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 08:33
      Цитата: Иванов ИВ
      Путин то Зеле ублажает, то Рютте.... То Трампа.

      С утра чай нужно пить, а не водку.
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 08:57
    Жаль что не во время визита.