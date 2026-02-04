Иран не примет требования США, переговоры превращаются в формальность

Иран потребовал перенести переговоры с американцами из Турции в Оман, настаивая на двухстороннем формате встречи. Однако, как считают политические аналитики, новый раунд переговоров станет формальностью, поскольку Иран не намерен принимать требования США.

По данным израильской прессы, внимательно отслеживающей переговоры США и Ирана, все идет к тому, что военная операция против Тегерана все же состоится. Все дело в том, что Трамп выдвинул Ирану четыре требования, от которых не намерен отступать. Тегеран, в свою очередь, выполнять их не будет, по крайней мере в области закрытия своей ядерной программы и разработки баллистических ракет.



Согласно публикации, США требуют от Ирана полного демонтажа ядерной программы, прекращения разработки баллистических ракет, прекращения финансирования различных группировок в соседних странах, а также взять на себя обязательства лечения всех гражданских лиц, пострадавших в столкновениях. При этом нет никакой гарантии, что даже при выполнении этих требований США снимут с Ирана санкции.

Как считают эксперты, американцы специально выдвигают невыполнимые требования, чтобы заручиться легитимностью перед нанесением ударов.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:53
    ❝ При этом нет никакой гарантии, что даже при выполнении этих требований США снимут с Ирана санкции ❞ —

    — Скорее всего, гарантированно не снимут ...
    (Не вперво́й)
  2. дядя влад Звание
    дядя влад
    +4
    Сегодня, 07:21
    Саддам Хусейн в Ираке тоже выполнил требования США перед вторжением. После его повесили
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 07:24
    все идет к тому, что военная операция против Тегерана все же состоится

    Мне всё-таки неясно, на что Трамп рассчитывает.
    Если как в Венесуэле - выкрасть или убить лидера, а остальных встроить в свою орбиту - то это ТАКОГО жирного ишака с долларами надо запустить, что в ФРС все печатные станки перегорят.
    А если бомбить - так надо весь Иран с песком смешать. А это даже для США без стратегического ядерного оружия задача очень и очень...
    Как обычно, наобещать Ирану "семь вёрст до небес" тоже не получится - Иран знает цену американским обещаниям.

    Думаю, что, как в прошлый раз - пролететь полмира, чтобы непонятно где бомбы сбросить и объявить о победе - второй раз такое не прокатит.

    По-моему, Трампу надо как-нибудь попытаться сохранить лицо и, пока не припекло, мотать оттуда под каким-нибудь благовидным предлогом. Ну, жил же до этого без иранской нефти - и дальше проживёт.
    А то дождётся - местные, американские евреи его спросят: "А как у нас там Земля обетованная поживает? Что-то давно оттуда звонков по телефону нет..." А это в Америке сила такая, что и Трампу небо с овчинку покажется, а импичмент - невинной щекоткой будет...
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 07:44
      это ТАКОГО жирного ишака с долларами надо запустить, что в ФРС все печатные станки перегорят

      Станки уже не нужны. Достаточно набросить пару десятков процессоров и сколько-то десятков гигов оперативы на мейнфреймы ФРС.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 07:47
        Цитата: Metallurg_2
        Станки уже не нужны. Достаточно набросить пару десятков процессоров и сколько-то десятков гигов оперативы на мейнфреймы ФРС.

        Боюсь, в мире ещё достаточно мест, где зелёной резаной бумаге доверяют гораздо больше, чем нулям в компьютере. Любой из американских ставленников в мире подтвердит.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:57
      Цитата: Zoldat_A
      Ну, жил же до этого без иранской нефти - и дальше проживёт.

      Не проживет Жаба жадности задушит.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:32

      Zoldat_A
      Сегодня, 07:24
      Мне всё-таки неясно, на что Трамп рассчитывает.

      hi Весь цымес в том на мой взгляд, что рыжий нарцисс зажат в цугцванг внешними и внутренними проблемами.
      Но в режиме ЧП пытается разрулить часть проблем внутри на пороге промежуточных выборов, концентрируя в своих руках ФРС ( уголовка на действующего главу Пауэлла и его отстранение), назначая своего человека и аккумулируя финансовые рычаги в своих руках.
      Ему нужны яркие события, шум успехов видимых и мнимых на фоне назревающей гражданской войной и скандалами с файлами Эпштейна, потопить ослов, чтобы не проиграть всухую промежуточные выборы.
      А с позицией по ИРИ хозяин бидэ ( штаб Фашингтона ) зажат своими кураторами, похоже, иврэйской силы Ротшильдов, подкрепляемой семейными связями ( зять Кушнер ).
      Одним из выходов, чтобы не потерять лицо, не исключаю взаимодействие через Кремль и Пекин обменяться нанесением ударов ( согласованных с ИРИ ), чтобы заявить о своих победах и разойтись временно с миром.
      Ближайшее время покажет развязку событий.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 08:47
        hi!
        Цитата: ZovSailor
        Одним из выходов, чтобы не потерять лицо, не исключаю взаимодействие через Кремль и Пекин обменяться нанесением ударов ( согласованных с ИРИ ), чтобы заявить о своих победах и разойтись временно с миром.

        Так уже было. Не впечатлит никого.
        Цитата: ZovSailor
        хозяин бидэ ( штаб Фашингтона ) зажат своими кураторами, похоже, иврэйской силы Ротшильдов
        Вот про то я выше и говорил - что без исторической родины те Ротшильды, в итоге, могут остаться. Куда, в Гренландию поедут? Так там, после Израиля, холодно...
        Цитата: ZovSailor
        Ему нужны яркие события, шум успехов видимых и мнимых
        Тут главное, что он рискует слишком сильно. Можно же было головой подумать и успехи найти какие-нибудь более очевидные и менее затратные. Та же Гренландия с Канадой - чем не успех? Не говоря ужо Венесуэле (тут только затягивать с "успехами" не надо, пока камушки подводные не вылезли). А с Ираном успехи вовсе не очевидны изначально. Как бы ещё и отсюда седалище не припекло...
    4. ser-pov Звание
      ser-pov
      0
      Сегодня, 09:00
      Этот нарцисс возомнил себя Зевсом. Очень опасное заблуждение для всех стран. Если его не остановить то мир точно скатиться к ядерному апокалипсису.
  4. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +3
    Сегодня, 07:25
    Где-то мы это уже видели... И убегающие "грозные" АУГ, выдвинутые к берегам КНДР и Йемена, и "мирные" переговоры с Венесуэлой перед нападением, и бесполезные массированные воздушные удары по Вьетнаму и Афганистану, и либерального президента, предающего интересы своего народа, и пиратские нападения на танкеры, плохо закончившиеся для Британии и Греции
  5. smart fellow Звание
    smart fellow
    +1
    Сегодня, 07:30
    По данным израильской прессы, внимательно отслеживающей переговоры США и Ирана, все идет к тому, что военная операция против Тегерана все же состоится.

    Ну еще бы, ведь евреи в этом жизненно заинтересованы. Тут интересны результаты военного столкновения между сторонами. По евреям понятно прилетит, а вот удастся ли иранцам потопить парочку американских эсминцев или авианосец. И насколько хорошо сработает на этот раз иранская ПВО/ПРО. Индийцы тоже верили в превосходство своих ВВС на пакистанскими, но получили по щам. В этот раз утверждают, что Китай оказывает серьезную поддержку Ирану и помимо поставок оружия и оборудования/компонентов оружия снабжает иранцев спутниковой информацией. А возможности китайской спутниковой группировки не уступают американской. В глушении старлинков и поиске их терминалов с помощью БПЛА тоже видна рука Пекина - заготовка у них была для себя, но опробовали в первый раз в реальных условиях в Иране.