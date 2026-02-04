Новый противодроновый ПЗРК «Гермес» отправился в зону СВО для тестирования
Новейший переносной зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Гермес», разработанный специально для борьбы с дронами противника, появился в зоне СВО. Как сообщили в компании-разработчике, комплекс отправлен военным для испытаний в боевых условиях.
Представитель НПО «Кайсант» в разговоре с ТАСС подтвердил появление комплекса «Гермес» в зоне СВО. По его словам, сейчас бойцам передано всего несколько экземпляров для проведения испытаний в боевых условиях. При этом сам комплекс «Гермес» модернизирован и значительно отличается от первоначальной версии. Изменения коснулись аэродинамики, топливного отсека и количества выстрелов. Теперь их пять, а не три.
Несколько образцов ППЗРК «Гермес» направлено для апробации в зону спецоперации. С момента разработки изделие претерпело множество изменений с точки зрения конструктива.
Про сам комплекс «Гермес» сведений мало, впервые про него стало известно в сентябре прошлого года. Переносной зенитный комплекс ближнего действия предназначен для перехвата беспилотников и низколетящих вертолетов. ПЗРК оснащен специальной связью «Гермес», благодаря которой система оперативно адаптируется к изменяющимся условиям боя. Система наведения на основе машинного зрения, дальность захвата цели — 500 метров. Вес комплекса составляет всего 1,2 кг, в качестве средства поражения используется ВОГ-25.
