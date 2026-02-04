Названы даты показаний Клинтонов перед конгрессом по «индустрии утех» Эпштейна

В США определились с датами, когда Билл и Хиллари Клинтон дадут под присягой перед конгрессом показания в рамках так называемого досье Эпштейна.

Речь идёт о фигурировании экс-президента США и экс-госсекретаря США в документах (включая фотодокументы) на острове Эпштейна. Остров этот, судя по публикуемым данным, был превращён в настоящий Содом и Гоморру: неподобающие связи с детьми, непотребные культы. При этом к этой индустрии оказались причастны многочисленные представители политических и экономических элит, включая чету Клинтонов, Билла Гейтса, британского принца Эндрю и нескольких британский лордов, членов монархических династий Норвегии, Дании и других «королевств».

Стало известно, что для показаний в конгресс Хиллари Клинтон должна явиться 26 февраля, а её супруг, который в своё время уже давал показания под присягой, а потом выяснилось, что под этой присягой цинично лгал, - 27 февраля. До этих дат Палата представителей США приостановит процесс по делу о неуважении к конгрессу, в рамках которого супруги Клинтоны проходили как подозреваемые, отказываясь давать показания о своей причастности к «индустрии развлечений и утех» Джеффри Эпштейна.

Республиканец Джеймс Комер:

Как только стало ясно, что мы будем считать их виновными в неуважении к суду, Клинтоны полностью уступили и в этом месяце явятся на допрос с записью показаний.

Чета Клинтонов теперь ратует за публичные слушания, которые, как считают в США, по своим рейтингам могут обойти самые кассовые программы. Однако пока в конгрессе заявляют, что выслушивать объяснения Билла и Хиллари будут за закрытыми дверями.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 07:27
    Клинтоны отмажутся. Билли скажет что он чисто на саксофоне приходил сбацать там и не при делах.
    А Хилари скажет что мужа послушать ходила. lol
    1. kromer Звание
      kromer
      +6
      Сегодня, 07:42
      Цитата: Nexcom
      Клинтоны отмажутся. Билли скажет что он чисто на саксофоне приходил сбацать там и не при делах.
      А Хилари скажет что мужа послушать ходила. lol


      А очередная "Моника Левински" только туфли Биллу почистила ))))
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 07:50
        Моника просто губами массаж делала. Ну и перестаралась.... И все. lol
        1. kromer Звание
          kromer
          +2
          Сегодня, 07:52
          Цитата: Nexcom
          Моника просто губами пенис ему помассировала. И все. lol


          И футболку испачкала. Надо же чего то потом журналистам показывать. laughing laughing
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +3
            Сегодня, 07:54
            Той футболки уже давно как нет. О чем Вы ??? laughing
            А платье обтруханное Биллом Моня вроде как с аукциона продала даже...
            Так что фсё - нет ничего, никаких следов. А губы Мони - не доказательство. Они у всех есть. yes
            1. kromer Звание
              kromer
              +4
              Сегодня, 07:57
              Вообще интересный этот Билл ... 79 лет, а он всё половой гигант. Не каждый так сможет laughing
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +5
                Сегодня, 08:00
                С такой Хилари бедняга накопил напряжения наверно немерянно за много лет. вот и не сдержал потуг при массаже. Бывает.... Он же потом честно плакал в эфире. Сказал что больше не будет пачкать платья. lol
                1. kromer Звание
                  kromer
                  +1
                  Сегодня, 08:09
                  Цитата: Nexcom
                  Он же потом честно плакал в эфире. Сказал что больше не будет пачкать платья.


                  Несчастный человек laughing Мужику скоро 80, а у него стоит на всё как у жениха. laughing
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    +2
                    Сегодня, 08:11
                    Ну так если ему жонка Хилари то не давала. Он из-за денег её и связей её папаши на ней женился. Они его в политику то и вытащили и проплатили выборы и президентство. Брак по расчёту.
                    1. kromer Звание
                      kromer
                      +1
                      Сегодня, 08:14
                      Цитата: Nexcom
                      Он из-за денег её и связей её папаши на ней женился.


                      Ну и трахал бы папашу, чего он растерялся. laughing
                      1. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        +1
                        Сегодня, 08:15
                        laughing wassat good

                        ну Вы и радикал в решениях то..... wassat
                        Хилари бы это точно не понравилось бы. wassat
                        Да и Биллу бы тоже. Он так то всё больше на пышненьких тетенек заглядывается.
                      2. kromer Звание
                        kromer
                        +1
                        Сегодня, 08:43
                        Цитата: Nexcom
                        Он так то всё больше на пышненьких тетенек заглядывается.


                        А на кого ему заглядываться? На развалюху Хиллари столь? laughing
            2. tralflot1832 Звание
              tralflot1832
              +2
              Сегодня, 08:07
              Дмитрий доброе утро Англичане извращенцы ,они платье жертвы обтруханное " Английским потрошителем " друг другу перепродавали веками .Лет 10 назад всплыло из частной коллекции. hi Вроде как этнический поляк - потрошитель .По ДНК анализам .Забойная статья была в английских сми.
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 08:09
                Да, доброе, Андрей. hi

                да все они там извращенцы. уже не знают как себя и развлечь от безделья.
                одна Диана вроде как более-менее приличной была. так ить убрали, чтобы Карлуше не мешала кувыркаться с другой.
              2. carpenter Звание
                carpenter
                +1
                Сегодня, 08:25
                Цитата: tralflot1832
                Англичане извращенцы ,они платье жертвы обтруханное " Английским потрошителем " друг другу перепродавали веками

                Так оказывается и Зеленского на чистую воду вывели, он тоже замешан в делах Эпшейна со своей "первой леди".
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 07:27
    ❝ Хиллари Клинтон должна явиться 26 февраля, а её супруг, который в своё время уже давал показания под присягой, а потом выяснилось, что под этой присягой цинично лгал ❞ —

    — « Солгавший один раз – солжет снова» ...
    (Клинтон заявил, что не знал что минет является сексом)
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 07:44
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Хиллари Клинтон должна явиться 26 февраля, а её супруг, который в своё время уже давал показания под присягой, а потом выяснилось, что под этой присягой цинично лгал ❞ —

      — « Солгавший один раз – солжет снова» ...

      Если бы я мог, я бы посоветовал Клинтону и Клинтонше в оставшиеся до слушания дни посмотреть наш фильм "Рафферти" с О.Борисовым (или, хотя бы, книгу прочитать, но роман хуже). О многом бы успели подумать.

      Врать им, конечно, не привыкать - но своего "Томми Фаричетти" не с автоматом, так "с пишущей машинкой" дождаться у них шансы велики...
  3. Комментарий был удален.
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 08:00
    Интересно, Блин Клинтон бывал у Эпштейна до или после Моники Левински? Он ведь на слушаньях в конгрессе в свое время заявлял, что не знал, что орал тоже секс. feel
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 08:03
      конечно не знал. Хилари его в таких ежовых рукавицах держала да и на лицо она совсем не айс. ему только и оставалось что играть на саксофоне. laughing
      1. Taskmaster Звание
        Taskmaster
        0
        Сегодня, 08:17
        Интересный факт: по словам самого Билла, Хиллари не разговаривала с ним после его романа с Левински до тех пор, пока не попросила его вмешаться в дела Югославии. lol
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:00
    А матроса Гейца который намотал на винт в " портовом кабаке " и наградил этим свою жену в конгресс пригласят ? А Макрона в парламент Франции ?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 08:05
      матрос Гейц скажет что он антивирус на болт забыл поставить. вирусы всякие понимаете ли, Андрей, везде шастают.... hi
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:14
      Цитата: tralflot1832
      А Макрона в парламент Франции ?

      да тут Туск заявил о начале расследования "польского следа" в деле Эпштейна. Вроде в опубликованных файлах есть сообщения "бизнесменов" из Кракова о "готовых к отправке польских женщин или девочек". А вот украина молчит. А ведь тоже были такие "поставки" из детей и подростков
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 08:19
        ...как говорят сами краинцы - из Краины скумбрия по восемь (с) этим занималась....
  6. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Сегодня, 08:01
    Будут допрашивать двух профессиональных лгунов. Очевидно, соскучились по голимой брехне, хотя слышат ее от старого клоуна и не его одного каждый день.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:14
    Цитата: kromer
    Надо же чего то потом журналистам показывать

    По этому меня на экскурсию в Белый дом не пустят ,в Овальный кабинет - я же задам вопрос : А Монике было удобно под столом Резолют ? wassat Кстати фронтальная переборка прикрывавшая зад Моники установлена по просьбе Теодора Рузвельта .Он виноват в разврате ,не было бы переборки не было бы сексуальных игрищ в Овальном кабинете.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 08:23
      Кстати фронтальная переборка прикрывавшая зад Моники установлена по просьбе Теодора Рузвельта


      фронтальная переборка под столом? блиин, не заботятся совсем о стажёрках - с переборкой то под стол неудобно им будет залазить.....
  8. Лимрак Звание
    Лимрак
    +1
    Сегодня, 08:18
    Когда давно я впервые посмотрел американские фильмы Хостел (2005) и хостел 2 (2007) кто смотрел поймут о чем они...так вот я сразу осознал что это не фантазия ...а реальность...западных элит.
    Пример.
    По данным слитых файлов Эпштейна, принц Эндрю купил и убил несовершеннолетнюю.

    Согласно опубликованным документам из дела Джеффри Эпштейна, принц Эндрю, сын Елизаветы II и брат действующего короля Великобритании приобрел у поддельницы ребе Эпштейна несовершеннолетнюю девушку, после чего изнасиловал, и запытал до смерти. Королевской семье стало известно о шалостях принца, но единственной мерой ответственности для члена королевской семьи стало лишение его всех воинских званий и королевского патронажа.
  9. Lykases1 Звание
    Lykases1
    0
    Сегодня, 08:31
    Черт побери, и их ещё называют элитой!
  10. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 08:53
    У Билла был свой "Остров Эпштейна" в виде "Орального кабинета".
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 09:01
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    (Клинтон заявил, что не знал что минет является сексом)
    Недостаточное половое воспитание wink