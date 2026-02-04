Как только стало ясно, что мы будем считать их виновными в неуважении к суду, Клинтоны полностью уступили и в этом месяце явятся на допрос с записью показаний.

В США определились с датами, когда Билл и Хиллари Клинтон дадут под присягой перед конгрессом показания в рамках так называемого досье Эпштейна.Речь идёт о фигурировании экс-президента США и экс-госсекретаря США в документах (включая фотодокументы) на острове Эпштейна. Остров этот, судя по публикуемым данным, был превращён в настоящий Содом и Гоморру: неподобающие связи с детьми, непотребные культы. При этом к этой индустрии оказались причастны многочисленные представители политических и экономических элит, включая чету Клинтонов, Билла Гейтса, британского принца Эндрю и нескольких британский лордов, членов монархических династий Норвегии, Дании и других «королевств».Стало известно, что для показаний в конгресс Хиллари Клинтон должна явиться 26 февраля, а её супруг, который в своё время уже давал показания под присягой, а потом выяснилось, что под этой присягой цинично лгал, - 27 февраля. До этих дат Палата представителей США приостановит процесс по делу о неуважении к конгрессу, в рамках которого супруги Клинтоны проходили как подозреваемые, отказываясь давать показания о своей причастности к «индустрии развлечений и утех» Джеффри Эпштейна.Республиканец Джеймс Комер:Чета Клинтонов теперь ратует за публичные слушания, которые, как считают в США, по своим рейтингам могут обойти самые кассовые программы. Однако пока в конгрессе заявляют, что выслушивать объяснения Билла и Хиллари будут за закрытыми дверями.