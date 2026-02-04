Американский сенатор-русофоб снова требует передать Киеву «Томагавки»

1 314 22
Внесенный в России в списки экстремистов и террористов сенатор США Линдси Грэм* снова поднял тему возможной передачи Украине американских ракет. По его словам, Дональду Трампу необходимо поставить Киеву «Томагавки», чтобы у Зеленского была возможность ответить на удары России по украинской энергетике.

Давление США на Россию не работает, попытки задержания нефтяных танкеров российского «теневого» флота тоже не приводят ни к какому результату, поэтому Грэм* предлагает вооружить Украину «Томагавками». По его мнению, это станет «переломным моментом» и заставит Россию сесть за стол переговоров. Заявление последовало после комбинированной атаки России на украинскую энергетику.

После этой массированной атаки прошлой ночью я бы призвал президента Трампа начать процесс поставки ракет «Томагавк» Украине, что стало бы переломным моментом в военном отношении. В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на Путина.




Стоит отметить, что Грэм* является русофобом и неоднократно летал в Киев на встречи с Зеленским. Его призыв к передаче ракет «Томагавк» Украине далеко не первый, да и не последний. Но этого не произойдет, Зеленскому прямым текстом сказали, что ракет он не получит, о них даже вспоминать не нужно.

Напомним, что Трамп накануне заявил, что никакого нарушения энергетического перемирия со стороны России не было, Путин свое слово сдержал. Все заявления Зеленского для США никакого значения не имеют.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 08:09
    Трамп слишком долго сидит на двух стульях. Он вроде с Вовой хочет быть в нормальных отношениях и помогать Украине. Так не бывает
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 08:14
      Трамп только делает вид что дружит с Путиным, а ВСУ как помогал, так и помогает...Трамп нам не друг, от слова совсем !
    2. Canecat Звание
      Canecat
      +2
      Сегодня, 08:15
      Думаю не стоит идеализировать Доню, он в первую очередь бизнесмен и только потом президент, а это значит, что ради прибыли по Марксу, он в десна будет целоваться хоть с чертом.
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 08:18
        Цитата: Canecat
        ради прибыли по Марксу, он в десна будет целоваться хоть с чертом.


        Это да. Такие черти любят только деньги и больше никого.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 08:28
      Цитата: APASUS
      Трамп слишком долго сидит на двух стульях. Он вроде с Вовой хочет быть в нормальных отношениях и помогать Украине. Так не бывает

      Бывает. До тех пор, пока получается. А вот когда речь зайдёт о глобальном бабахе и о существовании, например, Нуёрка - вот тогда да, придётся выбирать. И, думаю, очень многим в Европах этот выбор не понравится.
      Про Украину речь не идёт, потому что её мнением интересоваться никто не собирается.
  2. Taskmaster Звание
    Taskmaster
    +1
    Сегодня, 08:13
    Позвольте ему запустить один из них, при условии, что он к нему привязан.
  3. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 08:13
    После этой массированной атаки прошлой ночью я бы призвал президента Трампа начать процесс поставки ракет «Томагавк»


    Мужику 70 лет, а такая тяжелая форма старческого маразма. Пристрелить его чтоб не мучался. wink
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 08:20
    заставит Россию сесть за стол переговоров.

    И чего вопит? Мы уже и так переговорами занимаемся, скоро и места на Земле не будет, где мы бы переговоры не вели wassat
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 08:33
      Цитата: Егоза
      Мы уже и так переговорами занимаемся, скоро и места на Земле не будет, где мы бы переговоры не вели


      Места не будет, но переговоры будут. Не пригласить ли нам украинскую делегацию в Верхоянск? Там и по этапу недалеко. wink
  5. Михаил Драбкин Звание
    Михаил Драбкин
    +1
    Сегодня, 08:21
    Сколько можно об этом эталоне русофобства - а вот о выдающемся представителе королевской элиты Нидерландов!

    https://iz.ru/2036742/2026-02-04/v-niderlandakh-prizvali-v-armiiu-54-letniuiu-korolevu-maksimu

  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:24
    Пусть что угодно говорит - не дадут Томагавки нелегетимному .Что то давно даже о французских крылатых ракетах не слыхать.
  7. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 08:24
    Грэм* предлагает вооружить Украину «Томагавками». По его мнению, это станет «переломным моментом»

    Конечно, станет...
    Для кого-то - "переломным моментом". Для кого-то - концом всей небольшой и неудавшейся истории.
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 08:29
      Цитата: Zoldat_A
      Для кого-то - "переломным моментом". Для кого-то - концом всей небольшой и неудавшейся истории.


      А ведь Томагавки поставят Украине ... вопрос времени не более. Жажда денег всё равно возьмёт своё.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 08:37
        hi!
        Цитата: kromer
        А ведь Томагавки поставят Украине ... вопрос времени не более. Жажда денег всё равно возьмёт своё.

        Да я не особо и сомневаюсь. Вопрос уже давно стоит не так, "что ещё дадут", а "когда дадут тактическое ядерное оружие".

        Тут вопрос-то не в "Томогавках" как таковых. А в том, что они могут нести ядерную голову.
        Наш Верховный сказал, что времени разбираться, какая там голова, не будет. И, тем более, никому у нас не хочется узнать о её начинке по результатам её "работы". Поэтому ЛЮБУЮ приблуду, летящую в нашу сторону, которая теоретически может иметь ядерную начинку, мы будем считать ядерным ударом с соответствующими "оргвыводами".

        Единственное, что меня лично беспокоит, так это то, что говорят и нас все и всегда ПОРАЗИТЕЛЬНО правильные вещи. А как доходит до дела - начинают искать свои фаберже...
        1. kromer Звание
          kromer
          +2
          Сегодня, 08:40
          Цитата: Zoldat_A
          Единственное, что меня лично беспокоит, так это то, что говорят и нас все и всегда ПОРАЗИТЕЛЬНО правильные вещи. А как доходит до дела - начинают искать свои фаберже...


          Уверяю, что это беспокоит не только Вас.Фаберже у нас только в музеях ...
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 08:49
            Цитата: kromer
            Фаберже у нас только в музеях ...
            Изъять из музеев и Большим Начальникам раздать? laughing laughing laughing
            1. kromer Звание
              kromer
              +1
              Сегодня, 08:55
              Цитата: Zoldat_A
              Изъять из музеев и Большим Начальникам раздать? laughing laughing laughing


              Я думаю, что то что есть в слесарных тисках зажать - то будет поэффективней. wink
      2. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +3
        Сегодня, 08:44
        пусть поставляют, это им ничего не даст а только даст возможность изучить, да и наземных комплексов почти у сша нет
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 08:45
          Цитата: Nastia Makarova
          пусть поставляют, это им ничего не даст а только даст возможность изучить, да и наземных комплексов почти у сша нет


          Чего их изучать? Их ещё в СССР изучили. Им лет больше чем нам с Вами вместе взятыми. laughing
  8. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 08:32
    У нас этот деятель находится в списке террористов, может пора назначить награду за голову, что бы в пиндocтaнe передвигался со страхом.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:37
    Цитата: Zoldat_A
    , думаю, очень многим в Европах этот выбор не понравится.

    Игорь добрый день ,Нагана пожелейте ,перенацельте ракету с Нью Йорка на Вашингтон . laughing
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 08:54
      Андрей, hi!
      Цитата: tralflot1832
      Нагана пожелейте ,перенацельте ракету с Нью Йорка на Вашингтон
      К нему отношусь с уважением, но в Большой Игре без Нуёрка никак. Наверное, могу, в качестве альтернативы, оплатить перелёт в Сан-Антонио. До него не скоро дело дойдёт... laughing