Американский сенатор-русофоб снова требует передать Киеву «Томагавки»
Внесенный в России в списки экстремистов и террористов сенатор США Линдси Грэм* снова поднял тему возможной передачи Украине американских ракет. По его словам, Дональду Трампу необходимо поставить Киеву «Томагавки», чтобы у Зеленского была возможность ответить на удары России по украинской энергетике.
Давление США на Россию не работает, попытки задержания нефтяных танкеров российского «теневого» флота тоже не приводят ни к какому результату, поэтому Грэм* предлагает вооружить Украину «Томагавками». По его мнению, это станет «переломным моментом» и заставит Россию сесть за стол переговоров. Заявление последовало после комбинированной атаки России на украинскую энергетику.
Стоит отметить, что Грэм* является русофобом и неоднократно летал в Киев на встречи с Зеленским. Его призыв к передаче ракет «Томагавк» Украине далеко не первый, да и не последний. Но этого не произойдет, Зеленскому прямым текстом сказали, что ракет он не получит, о них даже вспоминать не нужно.
Напомним, что Трамп накануне заявил, что никакого нарушения энергетического перемирия со стороны России не было, Путин свое слово сдержал. Все заявления Зеленского для США никакого значения не имеют.
Информация