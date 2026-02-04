Премьер Норвегии заявил, что отчитал Трампа за его «фейковые слова» о НАТО

Я сказал: господин президент, в 100 км от нашей границы находится крупней ядерный арсенал, и этот арсенал направлен не на нас, а на вас.

Мы делились и делимся этой информацией с вами, что очень важно.

Я ему (Трампу) сказал, что это фейковая информация. Говорить о том, что он сказал в Давосе – «мы даём НАТО всё, а НАТО не даёт США ничего» - неправильно. Это просто не так.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал о своей беседе с Дональдом Трампом. Стёре подчеркнул, что «во время встречи посмотрел в глаза американскому президенту, так как для норвежского премьера важно смотреть президенту США в глаза».По словам главы норвежской исполнительной власти, он напомнил Трампу о том, что «у соседа Норвегии есть крупнейший в мире ядерный арсенал».Стёре:Далее Стёре заявил, что Норвегия «оказывает большую услугу США», следя за атомными подводными лодками России:После этого норвежский премьер заявил, что фактически отчитал Трампа за его речь в швейцарском Давосе. Напомним, что, выступая на площадке Международного экономического форума, Дональд Трамп заявил, что вся безопасность НАТО основана на вкладе США, а остальные члены этим просто пользуются.Стёре:А ведь если Стёре начнёт настаивать на неправоте Трампа и на «большом вкладе Норвегии в безопасность Соединённых Штатов», то Трамп, памятуя о неполучении в Норвегии Нобелевской премии мира, вполне может прийти к выводу, что у Норвегии «слишком много американской нефти» - со всеми вытекающими для Осло последствиями…