Премьер Норвегии заявил, что отчитал Трампа за его «фейковые слова» о НАТО
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал о своей беседе с Дональдом Трампом. Стёре подчеркнул, что «во время встречи посмотрел в глаза американскому президенту, так как для норвежского премьера важно смотреть президенту США в глаза».
По словам главы норвежской исполнительной власти, он напомнил Трампу о том, что «у соседа Норвегии есть крупнейший в мире ядерный арсенал».
Стёре:
Далее Стёре заявил, что Норвегия «оказывает большую услугу США», следя за атомными подводными лодками России:
После этого норвежский премьер заявил, что фактически отчитал Трампа за его речь в швейцарском Давосе. Напомним, что, выступая на площадке Международного экономического форума, Дональд Трамп заявил, что вся безопасность НАТО основана на вкладе США, а остальные члены этим просто пользуются.
Стёре:
А ведь если Стёре начнёт настаивать на неправоте Трампа и на «большом вкладе Норвегии в безопасность Соединённых Штатов», то Трамп, памятуя о неполучении в Норвегии Нобелевской премии мира, вполне может прийти к выводу, что у Норвегии «слишком много американской нефти» - со всеми вытекающими для Осло последствиями…
