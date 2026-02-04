Премьер Норвегии заявил, что отчитал Трампа за его «фейковые слова» о НАТО

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал о своей беседе с Дональдом Трампом. Стёре подчеркнул, что «во время встречи посмотрел в глаза американскому президенту, так как для норвежского премьера важно смотреть президенту США в глаза».

По словам главы норвежской исполнительной власти, он напомнил Трампу о том, что «у соседа Норвегии есть крупнейший в мире ядерный арсенал».



Стёре:

Я сказал: господин президент, в 100 км от нашей границы находится крупней ядерный арсенал, и этот арсенал направлен не на нас, а на вас.

Далее Стёре заявил, что Норвегия «оказывает большую услугу США», следя за атомными подводными лодками России:

Мы делились и делимся этой информацией с вами, что очень важно.

После этого норвежский премьер заявил, что фактически отчитал Трампа за его речь в швейцарском Давосе. Напомним, что, выступая на площадке Международного экономического форума, Дональд Трамп заявил, что вся безопасность НАТО основана на вкладе США, а остальные члены этим просто пользуются.

Стёре:

Я ему (Трампу) сказал, что это фейковая информация. Говорить о том, что он сказал в Давосе – «мы даём НАТО всё, а НАТО не даёт США ничего» - неправильно. Это просто не так.

А ведь если Стёре начнёт настаивать на неправоте Трампа и на «большом вкладе Норвегии в безопасность Соединённых Штатов», то Трамп, памятуя о неполучении в Норвегии Нобелевской премии мира, вполне может прийти к выводу, что у Норвегии «слишком много американской нефти» - со всеми вытекающими для Осло последствиями…
  1. Aken Звание
    Aken
    +2
    Сегодня, 08:29
    Подозреваю, Норвежский премьер общался с автоответчиком.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 08:30
      Норвежский премьер общался с автоответчиком.

      ...и смело смотрел прямо ему в глаза (с) в телефонную трубку... yes

      зы сегодня что - день приколов что ли? laughing западные политики жгут не по детски.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 08:29
    какой смелый норвег - аж в глаза смотрел Доне. lol

    в Норвегии случайно нет нарушений демократии? может "русские и китайцы окружили своими подводными лодками" (с) - защита не требуется?
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 09:02
      Цитата: Nexcom
      может "русские и китайцы окружили своими подводными лодками"
      У них остров есть Шпицберген, Русские там уже хозяйничают, США его должны срочно купить или отобрать.
  3. гильза Звание
    гильза
    +2
    Сегодня, 08:29
    Прям отчитывал,глядя в глаза,и чувствовал, как по ногам течёт...кровь))).
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:31
    Робкие голоса отчаяния евро руководителей . Трампу интересен хаос во всем мире и если в его плане случайно погибнет Европа ,а не Россия ,то его тоже устроит
  5. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 08:32
    Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона.
  6. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +4
    Сегодня, 08:34
    "в 100 км от нашей границы находится крупней ядерный арсенал, и этот арсенал направлен не на нас, а на вас." думаю, что этот Стере чего-то не догоняет, этот арсенал и на них направлен.
  7. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 08:36
    Премьер Норвегии заявил, что отчитал Трампа за его «фейковые слова» о НАТО
    Аномальный холод плохо сказался на умственных способностях норвежского премьера?
  8. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 08:38
    Хорошо что ещё не побил Трампа,а только в глаза посмотрел...на фото.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 08:58
      Цитата: HAM
      Хорошо что ещё не побил Трампа,а только в глаза посмотрел...на фото.

      Как Трамп от него живым вышел? Не представляю...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:46
    Ой какой страшный ,в Норвегии рвёт пуканы - после американской Гренландии может появится российский Грумант .Кстати в экономической зоне Груманта находятся нефтепромыслы .Да и о.Медвежий у норгов лишний .Недоценивают норги " подарок " попалам Дмитрия Анатольевича .Так поделить ничейный по мнению ООН ( даже при СССР ) анклав Баренцева моря.Доня - жги .Мы тебе о Ян - Майен подарим.Ну счас начнётся . lol
  10. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 08:51
    . В Норвегии «слишком много американской нефти» - со всеми вытекающими для Осло последствиями…

    В том то и дело, что нефти там осталось не много.
  11. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    0
    Сегодня, 08:51
    "Я смотрел ему прямо в глаза..." Он моргнул первый smile
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:59
    Цитата: Южноукраинец
    осталось не много.

    Согласен ,если придут американцы "он и она" быстрее кончатся.