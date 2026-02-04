Обстреливающую Белгород РСЗО HIMARS уничтожили комбинированным ударом

1 196 1
Обстреливающую Белгород РСЗО HIMARS уничтожили комбинированным ударом

Украинская армия потеряла очередную РСЗО HIMARS, пусковую установку уничтожили на территории Харьковской области. Как сообщают российские ресурсы, данная РСЗО наносила удары по Белгороду.

ВС РФ нанесли комбинированный удар по позициям ВСУ в районе села Юрченково Харьковской области, где находилась РСЗО HIMARS, обстреливающая Белгород. Вместе с установкой уничтожен расчет, а также командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ и большое количество техники. Подробностей удара пока нет, но, судя по потерям противника, там отработала ракета или ФАБ с УМПК, а может и вместе.



Комбинированным ударом в районе н. п. Юрченково поражена позиция РСЗО HIMARS, которая обстреливала гражданские объекты г. Белгород. Помимо пусковой установки уничтожен КП 48 оабр, 14 единиц техники и более взвода личного состава ВСУ.



Ракетный удар по Белгороду был нанесен накануне вечером, пострадавших нет, но есть повреждения инфраструктуры. Как сообщили власти региона, отключено электроснабжение на водозаборах. По словам губернатора Белгородской области Гладкова, повреждения серьезные.

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, пострадавших нет. Есть серьёзные повреждения на инфраструктурном объекте.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:02
    Вот для этого и нужны высотные БПЛА ,что бы сутками висел и территория в 200 км от ЛБС ,просматривалась в реальном времени