Обстреливающую Белгород РСЗО HIMARS уничтожили комбинированным ударом
Украинская армия потеряла очередную РСЗО HIMARS, пусковую установку уничтожили на территории Харьковской области. Как сообщают российские ресурсы, данная РСЗО наносила удары по Белгороду.
ВС РФ нанесли комбинированный удар по позициям ВСУ в районе села Юрченково Харьковской области, где находилась РСЗО HIMARS, обстреливающая Белгород. Вместе с установкой уничтожен расчет, а также командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ и большое количество техники. Подробностей удара пока нет, но, судя по потерям противника, там отработала ракета или ФАБ с УМПК, а может и вместе.
Ракетный удар по Белгороду был нанесен накануне вечером, пострадавших нет, но есть повреждения инфраструктуры. Как сообщили власти региона, отключено электроснабжение на водозаборах. По словам губернатора Белгородской области Гладкова, повреждения серьезные.
