Маск назвал премьера Испании «фашистским тоталитаристом»
Американский миллиардер Илон Маск крайне жёстко отреагировал на планы испанского правительства запретить пользование социальными сетями для испанских граждан моложе 16 лет. Премьер Испании Педро Санчес заявил о том, что социальные сети для детей сегодня подобны «чёрной дыре»:
Санчес так же позволил себе критику в адрес Маска, заявив, что тот с помощью своей социальной сети помогает легализоваться нелегальными мигрантам, которых в Испании насчитывается около полумиллиона.
Премьер Испании:
В ответ на это Маск назвал Санчеса «тираном и предателем народа Испании». Развивая свою мысль, американский бизнесмен заявил, что Педро Санчес своими решениями «не далеко ушёл от фашистских диктаторов».
Маск в соцсети, которую для детей и подростков запрещает официальный Мадрид:
Тем временем, в Испании опубликованы данные опроса по поводу возможного запрета соцсетей для лиц младше 16 лет. Утверждается, что 82% опрошенных испанцев это решение поддерживают. Илон Маск в правдивости представленных данных сомневается, отмечая, что опрашивались исключительно те, кого запрет пока не касается.
