Маск назвал премьера Испании «фашистским тоталитаристом»

Американский миллиардер Илон Маск крайне жёстко отреагировал на планы испанского правительства запретить пользование социальными сетями для испанских граждан моложе 16 лет. Премьер Испании Педро Санчес заявил о том, что социальные сети для детей сегодня подобны «чёрной дыре»:

Все законы там игнорируются.

Санчес так же позволил себе критику в адрес Маска, заявив, что тот с помощью своей социальной сети помогает легализоваться нелегальными мигрантам, которых в Испании насчитывается около полумиллиона.

Премьер Испании:

Наша страна присоединяется к пяти другим европейским странам, которые входят в коалицию ответственности по обеспечению безопасности цифровых технологий. Мы будем заниматься вопросами трансграничного регулирования.

В ответ на это Маск назвал Санчеса «тираном и предателем народа Испании». Развивая свою мысль, американский бизнесмен заявил, что Педро Санчес своими решениями «не далеко ушёл от фашистских диктаторов».

Маск в соцсети, которую для детей и подростков запрещает официальный Мадрид:

Санчес — настоящий фашистский тоталитарист.

Тем временем, в Испании опубликованы данные опроса по поводу возможного запрета соцсетей для лиц младше 16 лет. Утверждается, что 82% опрошенных испанцев это решение поддерживают. Илон Маск в правдивости представленных данных сомневается, отмечая, что опрашивались исключительно те, кого запрет пока не касается.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 09:31
    Маск отлично знает как действует Трамп - мочит самого слабого.Канары должны быть международным анклавом !!! wassat
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 09:34
    Маск тоже не ангел , так что лучше бы молчал.
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      +1
      Сегодня, 10:12
      Вот именно,рыло у него в пуху конкретно,а руки по локоть в крови наших солдат.Помолчал бы этот любитель бандеровцев, великий критик понимаешь ли...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 09:37
    Премьер Испании Педро Санчес заявил о том, что социальные сети для детей сегодня подобны «чёрной дыре»:
    . Тот кто контролирует инет, соц сети, тот... не властелин мира, конечно, но заявку на это звание подал, это очевидно...
    Впрочем, и этот "джин" вырвался из бутылки, обратно его загнать дело такое, не просто трудное, не реальное, скорее всего...
    Хотя, джин давно уже не так прост, многогранный, расслоение/развитие идёт по всем направлениям... как бы не обратился в такого монстра, которому никто не указ.
    Впрочем, палка всегда о двух концах!!! Кроме очевидного вреда, есть и очевидная польза и это ещё вопрос, чего больше???
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      +1
      Сегодня, 10:16
      Цитата: rocket757
      Тот кто контролирует инет, соц сети, тот.

      Соцсети дают очень большой трафик. Естественно Маску, который строит спутниковый Глобалнет очень не на руку подобные ограничения. Чисто бизнес движет им и отчасти мания перспективы всемогущества.
  4. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 09:45
    Санчес так же позволил себе критику

    Ну как говорится, ВОГ простит laughing
    ВОГ - выстрел осколочный гранатомётный.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 09:46
    "А ещё он называл его земляным червяком,лягушкой и жёлтой рыбой. . . "-из какого-то мультфильма. . . winked
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 09:58
      Маугли. Этот шакал провокатор отображает сущность Европы
  6. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 09:47
    Маск ещё тот наркоман, грибочки, экстези и любимый кетамин делают своё дело. Возможно в скором времени и не такое услышим от него, ждать недолго осталось.
  7. 501Legion Звание
    501Legion
    +4
    Сегодня, 09:54
    соц сети однозначно должны везде запретить для молодых людей определенного возраста. либо для них делать отдельные соц сети
  8. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 09:55
    Соцсети, действительно инструмент террора и губитель юных душ. Может не запрещать, но ограничивать и контролировать нужно обязательно.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:02
      Палка всегда о двух концах!
      На счёт запретить... запретный плод сладок, найдут обходные пути, "кабель" то никто перерубать не будет, это не реально... но как всегда говорят/советуют, не можешь запретить, ВОЗГЛАВЬ!!!
      Взглавить тоже не просто, те кто завоевал твёрдые позиции на этом поприще, свое место без боя отдавать не будет... но по другому уже никак не исправить ситуацию! soldier
    2. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 10:14
      Пока что все идет к тому, что не будет мировых соцсетей. Похоже что будут национальные соцсети с национальным интернетом и ограниченным доступом в мировую сеть (по крайней мере у крупных государств и образований). Как только ЕС хапнет от инстаграма или фейсбука какую то гадость так сразу и придумают ВК и свой MAX, а при нынешней политике юнайтедов к этому все идет. По примеру Китая и как у нас сейчас пытаются сделать.
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 10:00
    Тем временем, в Испании опубликованы данные опроса по поводу возможного запрета соцсетей для лиц младше 16 лет. Утверждается, что 82% опрошенных испанцев это решение поддерживают.

    Я бы тоже поддержал.
  10. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 10:15
    Двойку укуреному по политологии. Как раз наоборот. Финансы у фашистов - всегда от монополий, это признак фашисткого государства, в нанешних реалиях к монополиям как раз Маск относится, просто они в ТНК перекрасились. И еще, для своих выступлений фашисты всегда ориентировались на "лишних людей" - то есть, неработающий молодняк(онижедети), ну и прочее отребье, главное - чтоб у них не было постоянного дохода, а мигранты это или солдаты в отставке - для набора пушечного мяса сойдет и бандера, и негритянские отряди Гитлера в Африке, или вот теперяшние мигранты...
    Упс, наркоман-недоучка опять сел в лужу - не зря его выкинули за неуспеваемость из африканской путяги, а потом и из канадского колледжа
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 10:16
    Маск назвал премьера Испании «фашистским тоталитаристом»

    Теперь Маск с ним - «одной крови». Сам, поставляя системы связи ВСУ стал прихвостнем нацистского режима...
    Что-то часто мы обращаемся к «гениальности» Маска. Раньше людей оценивали по другим критериям.
    Павел Михайлович Третьяков — русский предприниматель, меценат, коллекционер произведений русского изобразительного искусства, основатель Третьяковской галереи.
    В 1874 году Третьяков построил для собранной коллекции здание — галерею, которая в 1881 году была открыта для всеобщего посещения.
    В 1892 году, после смерти брата Сергея, Павел Михайлович передал в дар Москве не только всё собрание картин (около 2000 произведений), но и здание галереи. Так появилась «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых».

    Илон Маск - американский миллиардер, поставлял системы связи нацистскому режиму Киева...Надо было бы дописать: «Заочно осуждён российским судом за поддержку и пособничество в уничтожении российского народа. Приговорён к смертной казни (пожизненному заключению)»
    * * *
    Неужели эпоха подводных лодок «Малютка» закончилась фильмом «Особенности национальной рыбалки»?
  12. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 10:58
    Правительство Санчеса - лево-социалистическое в союзе с коммунистами. Сейчас , перед выборами, они решили легализировать пол-миллиона нелегальных иммигрантов - все мусульмане с севера Африки.
    Им сразу дадут право голосовать.
    Победа левых станет гарантирована.
    После этого шага в Испанию рванут еще миллионы. И они станут полу-мусульманской страной.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:51
    Этот испанский премьер типичный левак. А леваки ещё хуже фашистов