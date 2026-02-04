Маск назвал премьера Испании «фашистским тоталитаристом»

Все законы там игнорируются.

Наша страна присоединяется к пяти другим европейским странам, которые входят в коалицию ответственности по обеспечению безопасности цифровых технологий. Мы будем заниматься вопросами трансграничного регулирования.

Санчес — настоящий фашистский тоталитарист.

Американский миллиардер Илон Маск крайне жёстко отреагировал на планы испанского правительства запретить пользование социальными сетями для испанских граждан моложе 16 лет. Премьер Испании Педро Санчес заявил о том, что социальные сети для детей сегодня подобны «чёрной дыре»:Санчес так же позволил себе критику в адрес Маска, заявив, что тот с помощью своей социальной сети помогает легализоваться нелегальными мигрантам, которых в Испании насчитывается около полумиллиона.Премьер Испании:В ответ на это Маск назвал Санчеса «тираном и предателем народа Испании». Развивая свою мысль, американский бизнесмен заявил, что Педро Санчес своими решениями «не далеко ушёл от фашистских диктаторов».Маск в соцсети, которую для детей и подростков запрещает официальный Мадрид:Тем временем, в Испании опубликованы данные опроса по поводу возможного запрета соцсетей для лиц младше 16 лет. Утверждается, что 82% опрошенных испанцев это решение поддерживают. Илон Маск в правдивости представленных данных сомневается, отмечая, что опрашивались исключительно те, кого запрет пока не касается.