Bloomberg: экспорт российской нефти в январе остался стабильным

Президент США Дональд Трамп с присущим ему хвастовством вовсю рассказывает, что в ответ на снижение американских пошлин договорился с премьер-министром Нарендрой Моди об отказе Индии покупать российскую нефть. Действительно, после переговоров Трампа и Моди в минувшем месяце поставки нефти в Индию из РФ сократились, но не прекратились полностью.

Такое, впрочем, бывало и раньше. Впоследствии, после некоторого снижения закупок, импорт российских углеводородов в Индию обычно восстанавливался практически до прежнего уровня. Официальных заявлений Нью-Дели на этот счет не было. Комментируя результаты переговоров с Трампом, Моди вообще не упомянул вопрос эмбарго на закупки российской нефти. Индийские НПЗ ждут разъяснений от правительства.



Причем падение продаж российской нефти в Индию практически не сказалось на общем объеме экспорта сырья из РФ в январе этого года. Об этом с откровенным сожалением пишет агентство «Блумберг».

Закупки Индией российских углеводородов упали до трехгодичного минимума и составили в январе в среднем 1,12 миллиона баррелей в день. Однако выросли продажи в Китай, что компенсировало падение, сетует агентство.

Данные отслеживания показывают, что в январе в китайские порты было отгружено 1,65 миллиона баррелей российской нефти в день. Это самый высокий показатель с марта 2024 года и второй по величине месячный показатель.

Общий объем экспорта нефти из России за четыре недели, предшествовавших 1 февраля, составил 3,27 млн барр./сут. Это даже чуть выше, чем за последнюю неделю декабря прошлого года.

Значительная доля российской нефти, около 1,63 млн барр/сутки, все еще находится на танкерах, не указавших конечный пункт назначения, что вносит неопределенность в статистику, констатирует Bloomberg.

Ранее аналитики прогнозировали, что КНР нарастит импорт углеводородов из РФ. Связано это с получением США контроля над Венесуэлой после захвата Мадуро и ожиданиями эскалации на Ближнем Востоке, где все еще остается реальной угроза нового военного конфликта Израиля и США с Ираном. Фактически, Трамп, сам того не желая, провоцирует увеличение закупок российской нефти Китаем.

Агентство «Блумберг» подсчитало, что доходы Москвы от экспорта углеводородов за 28 дней первого месяца наступившего года выросли до $985 млн, увеличившись на 6% по сравнению с периодом до 25 января. Этому способствовало как увеличение отгрузок, так и рост стоимости нефти из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 10:28
    Что вам российская нефть поперёк горла встала или за шиворот затекла?
    Российская и российская, чего не скажешь об американской...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 10:35
      Весь смысл прогресса на земном шаре Земля, это - торговля. Этот вселенский закон невозможно отменить никакими континентальными указивками и даже войнами. Если где-то в захолустной деревеньке в джунглях будет спрос туда дойдут и предложения. Было-бы чем платить.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 10:40
        Вероятно, в чём-то вы правы. Только агентство «Блумберг» не стало истиной в последней инстанции - обычное брехалово американского происхождения.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 10:47
          Цитата: ROSS 42
          Вероятно, в чём-то вы правы. Только агентство «Блумберг» не стало истиной в последней инстанции - обычное брехалово американского происхождения.

          Так и есть yes
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:28
    Блюмберг в курсе что мы начали экспортировать бензин ,с 2 февраля.Но только производители бензина.Опять или снова российские углеводороды дырочку нашли .И причём при помощи танкеров под чисто западной юрисдикцией .
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 10:46
      Цитата: tralflot1832
      Блюмберг в курсе что мы начали экспортировать бензин ,с 2 февраля.Но только производители бензина.Опять или снова российские углеводороды дырочку нашли .И причём при помощи танкеров под чисто западной юрисдикцией .

      Экспорт бензина это уже хорошо. Для уточнения бензин это смесь углеводородов. К сожалению Россия сокращает переработку сырья на внутренних НПЗ, а страна, которая не умеет перерабатывать свою нефть - не может быть суверенной. Она может быть богатой сегодня. Но она не будет существовать завтра.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        -1
        Сегодня, 11:25
        Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что переработка нефти в стране в 2024 году составила 266,5 млн тонн, производство бензина — 41,1 млн тонн.
        снижение на 1% (скорее всего из-за ударов пукраинцев), это не значит что в России не умеют перерабатывать свою нефть. Россия суверенная страна, и будет существовать всегда.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 11:31
          Цитата: Кулл90
          Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что переработка нефти в стране в 2024 году составила 266,5 млн тонн, производство бензина — 41,1 млн тонн.
          снижение на 1% (скорее всего из-за ударов пукраинцев), это не значит что в России не умеют перерабатывать свою нефть.

          А, эти данные о чем говорят?
          По данным Минэнерго и Росстата, в 2024 году Россия экспортировала 5,4 млн баррелей нефти в день, а всего 1,05 млн баррелей нефтепродуктов. То есть на каждые 5 баррелей нефти — менее одного барреля готового продукта. При этом Россия страна импортирует значительные объемы бензина из Беларуси, Казахстана и даже из Индии — в 2024 году объем импорта бензина вырос на 47% по сравнению с 2022-м. Государство фактически превратилось в поставщика чужих НПЗ.

          Зачем перерабатывать, если можно продать сырец по мировой цене, а потом купить бензин на внутреннем рынке по завышенным акцизам? Даже если завод работает на 70%, его прибыльность падает — потому что НДПИ взимается с стоимости сырья, а не с добавленной стоимости.

          Переработка становится «социальной нагрузкой» — именно так её называют в отчетах компаний. Не нужно строить новые установки, модернизировать оборудование, обучать квалифицированных рабочих — достаточно просто качать нефть и отправлять её в порты.
          1. Кулл90 Звание
            Кулл90
            0
            Сегодня, 11:46
            За первые десять месяцев 2025 года глубина переработки нефти в России достигла 84,6 %, кто по вашему перерабатывает нефть в России если как вы говорите нет нпз
            На Дальнем Востоке планируют построить несколько нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В настоящее время в разработке находится сразу два проекта — на Сахалине, который реализует «Газпром», и в Хабаровском крае, его разработку ведет Независимая нефтяная компания (ННК) -зачем находятся в разработке новые нпз, если можно продать сырец
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 10:50
      Ладно бензин. Что бы сделать асфальт, нужен битум, а он делается только из тяжелой нефти, которую добывают в основном в России. Можно конечно еще из канадских нефтяных песков. вот вроде и все. Так что без нашей нефти, которую ЕС сама покупает через ОАЭ, они даже дорогу построить не смогут.
      1. voyaka uh Звание
        voyaka uh
        0
        Сегодня, 11:47
        Или из венесуэльской нефти. Она вся - тяжелая.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:54
    Цитата: Теренин
    Цитата: tralflot1832
    Блюмберг в курсе что мы начали экспортировать бензин ,с 2 февраля.Но только производители бензина.Опять или снова российские углеводороды дырочку нашли .И причём при помощи танкеров под чисто западной юрисдикцией .

    Экспорт бензина это уже хорошо. Для уточнения бензин это смесь углеводородов. К сожалению Россия сокращает переработку сырья на внутренних НПЗ, а страна, которая не умеет перерабатывать свою нефть - не может быть суверенной. Она может быть богатой сегодня. Но она не будет существовать завтра.

    С чего вы это взяли ,на этой новости цена бензина скоректировалась вниз на нефтяной СПБ бирже на 2% .Пчелы против мёда? Или вы под впечатлением статьи от 31 января на ВО .Солярку не продаём- наверно большой расход у " комбайнов с вертикальным взлётом".