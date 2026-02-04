Bloomberg: экспорт российской нефти в январе остался стабильным

Президент США Дональд Трамп с присущим ему хвастовством вовсю рассказывает, что в ответ на снижение американских пошлин договорился с премьер-министром Нарендрой Моди об отказе Индии покупать российскую нефть. Действительно, после переговоров Трампа и Моди в минувшем месяце поставки нефти в Индию из РФ сократились, но не прекратились полностью.Такое, впрочем, бывало и раньше. Впоследствии, после некоторого снижения закупок, импорт российских углеводородов в Индию обычно восстанавливался практически до прежнего уровня. Официальных заявлений Нью-Дели на этот счет не было. Комментируя результаты переговоров с Трампом, Моди вообще не упомянул вопрос эмбарго на закупки российской нефти. Индийские НПЗ ждут разъяснений от правительства.Причем падение продаж российской нефти в Индию практически не сказалось на общем объеме экспорта сырья из РФ в январе этого года. Об этом с откровенным сожалением пишет агентство «Блумберг».Закупки Индией российских углеводородов упали до трехгодичного минимума и составили в январе в среднем 1,12 миллиона баррелей в день. Однако выросли продажи в Китай, что компенсировало падение, сетует агентство.Данные отслеживания показывают, что в январе в китайские порты было отгружено 1,65 миллиона баррелей российской нефти в день. Это самый высокий показатель с марта 2024 года и второй по величине месячный показатель.Общий объем экспорта нефти из России за четыре недели, предшествовавших 1 февраля, составил 3,27 млн барр./сут. Это даже чуть выше, чем за последнюю неделю декабря прошлого года.Значительная доля российской нефти, около 1,63 млн барр/сутки, все еще находится на танкерах, не указавших конечный пункт назначения, что вносит неопределенность в статистику, констатирует Bloomberg.Ранее аналитики прогнозировали, что КНР нарастит импорт углеводородов из РФ. Связано это с получением США контроля над Венесуэлой после захвата Мадуро и ожиданиями эскалации на Ближнем Востоке, где все еще остается реальной угроза нового военного конфликта Израиля и США с Ираном. Фактически, Трамп, сам того не желая, провоцирует увеличение закупок российской нефти Китаем.Агентство «Блумберг» подсчитало, что доходы Москвы от экспорта углеводородов за 28 дней первого месяца наступившего года выросли до $985 млн, увеличившись на 6% по сравнению с периодом до 25 января. Этому способствовало как увеличение отгрузок, так и рост стоимости нефти из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.