Американская пресса снова взялась за психологические портреты чужих лидеров – на этот раз объектом анализа стал председатель КНР Си Цзиньпин. Как пишет The New York Times со ссылкой на источники в разведсообществе США, в Вашингтоне пришли к выводу о «крайней степени паранойи» китайского лидера. Именно этим там объясняют серию чисток в высшем командовании Народно-освободительной армии Китая.В качестве примеров приводятся дела против заместителя председателя Центрального военного совета генерала Чжан Юся и его соратника Лю Чжэньли. По версии американских аналитиков, происходящее вызвало серьезную тревогу в США: под командованием Си находится одна из крупнейших и наиболее боеспособных армий мира, а сам он напрямую влияет на глобальную экономику и стратегический баланс.Бывший аналитик ЦРУ Джон Калвер при этом уверяет, что паранойя для Си – не недостаток, а особенность стиля управления. По его словам, без повышенной подозрительности китайский лидер просто не смог бы удержать власть, «политически уничтожив» влиятельные институты и фигуры.При этом сами китайские власти официально говорят о «серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона», включая коррупцию и утечки данных. А аналитики все того же WSJ указывают на куда более приземленный фактор – разногласия по срокам готовности армии к тайваньскому сценарию: 2027 год против более осторожного горизонта 2035-го.Что касается упомянутой паранойи, в американской трактовке это универсальный ярлык. Им объясняют и кадровые решения, и темпы реформ, и несогласие с внешними ожиданиями. При этом собственная нервозность – от постоянных разговоров о «непредсказуемости» Пекина до публичных оценок психического состояния иностранных лидеров – почему-то не учитывается.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»