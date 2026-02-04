Разведки США сделала вывод о якобы крайней паранойе Си Цзиньпина

Американская пресса снова взялась за психологические портреты чужих лидеров – на этот раз объектом анализа стал председатель КНР Си Цзиньпин. Как пишет The New York Times со ссылкой на источники в разведсообществе США, в Вашингтоне пришли к выводу о «крайней степени паранойи» китайского лидера. Именно этим там объясняют серию чисток в высшем командовании Народно-освободительной армии Китая.

В качестве примеров приводятся дела против заместителя председателя Центрального военного совета генерала Чжан Юся и его соратника Лю Чжэньли. По версии американских аналитиков, происходящее вызвало серьезную тревогу в США: под командованием Си находится одна из крупнейших и наиболее боеспособных армий мира, а сам он напрямую влияет на глобальную экономику и стратегический баланс.



Бывший аналитик ЦРУ Джон Калвер при этом уверяет, что паранойя для Си – не недостаток, а особенность стиля управления. По его словам, без повышенной подозрительности китайский лидер просто не смог бы удержать власть, «политически уничтожив» влиятельные институты и фигуры.

При этом сами китайские власти официально говорят о «серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона», включая коррупцию и утечки данных. А аналитики все того же WSJ указывают на куда более приземленный фактор – разногласия по срокам готовности армии к тайваньскому сценарию: 2027 год против более осторожного горизонта 2035-го.

Что касается упомянутой паранойи, в американской трактовке это универсальный ярлык. Им объясняют и кадровые решения, и темпы реформ, и несогласие с внешними ожиданиями. При этом собственная нервозность – от постоянных разговоров о «непредсказуемости» Пекина до публичных оценок психического состояния иностранных лидеров – почему-то не учитывается.
  1. d.zacharith Звание
    d.zacharith
    +8
    Сегодня, 10:16
    Своего президента психологический портрет нарисуйте! Там много интересного
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +8
      Сегодня, 10:19
      Если янки высказались об этом в таком ключе то точно чистки в высшем военном руководстве Китая были произведены не зря.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +7
        Сегодня, 10:24
        Американская пресса снова взялась за психологические портреты чужих лидеров – на этот раз объектом анализа стал председатель КНР Си Цзиньпин.

        Если западные супостаты завизжали от злобы, значит Си все делает правильно.
      2. lubesky Звание
        lubesky
        +2
        Сегодня, 10:43
        А мне вот интересно - а как насчет паранойи Дем партии янки? Параноидальной тоталитарной попытки Обамы не допустить честного избрания тарарама используя спецслужбы и банальный навет? Как насчет бидона, который пришол к власти через сомнительный подсчет голосов и голосов давно умерших граждан? Как насчет параноидального преследования уголовного республиканцев и так далее??? Как насчет админ давления и прямых выплат самым ЧЕСТНЫМ в мире сми янки??? wassat
  2. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 10:17
    Зато Трамп здоровеньким помрёт.... bully
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 10:26
      Цитата: HAM
      Зато Трамп здоровеньким помрёт.... bully

      В трамповском хвастовством стиле, это будут - прекрасные похороны fellow
    2. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 11:16
      неужели промажут по уху и попадут в лоб 🤕
      три раза...
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 11:27
        Там опять дойные стандарты. По дональду промахнулись, а сына Каддафт всё таки (ликвидировали). Ну чувствуется какая-то однобокость.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:22
    Дональд Трамп не против если NYT закроется ,накроется медным тазом .Не знаете почему он так хочет? wassat Когда наконец ссылки на американские СМИ будут начинаться американский брехунок или серунок - утверждает ? laughing
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 10:25
    На фоне паранойи Трампа Си Цзиньпин производит впечатление флегматичного руководителя.
    Флегматик — один из четырёх типов темперамента в классификации Гиппократа. Человека с таким типом темперамента характеризуют как медлительного, спокойного, с устойчивыми стремлениями и более или менее постоянным настроением, со слабым внешним выражением душевных состояний.

    Нет ни одной публичной фотографии китайского лидера с таким же перекошенным от злобы лицом, как у Трампа.
    1. dzvero Звание
      dzvero
      +2
      Сегодня, 10:40
      На фоне Трампа даже Урсула и Кая кажутся скромными и уравновешенными smile
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 10:45
        Цитата: dzvero
        На фоне Трампа даже Урсула и Кая кажутся скромными и уравновешенными

        Больно вы идеализируете этих гадюк, яду у них больше чем у Трампа.
        1. dzvero Звание
          dzvero
          +1
          Сегодня, 10:56
          яду у них больше чем у Трампа

          Согласен, просто ЕС для них тесноват. А теперь представьте, что одна из них стала президентом США. ПМСМ все фильмы ужасов сразу перейдут в категорию "спокойной ночи, малыши", а Трамп покажется милым, добрым и заботливым дедом.
  5. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 10:25
    Цитата: ser-pov
    Если янки высказались об этом в таком ключе то точно чистки в высшем военном руководстве Китая были произведены не зря.

    Да, свалить не получается, так хоть обгадить.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 10:42
      Цитата: Grossvater
      Да, свалить не получается, так хоть обгадить.

      А теперь и публичное признание о причастности...
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 10:44
    в Вашингтоне пришли к выводу о «крайней степени паранойи» китайского лидера. Именно этим там объясняют серию чисток в высшем командовании Народно-освободительной армии Китая.

    Непростительно разведке США, так засветились. Ясно что США приложили свои руки к высшему командованию НОАК.
  7. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 11:08
    Лучше быть живым параноиком, чем мёртвым императором. Начиная с Павла первого сколько убийств руководителей государств совершили наглы? И сколько убийц они профинансировали.
    Теперь, после Мадуро, весь западный мир выдохнул: "Можно!" Я лично жду вакханалии политических убийств в третьем мире. Будут вычищать неугодных президентов и продвигать своих клевретов.
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:30
    разногласия по срокам готовности армии к тайваньскому сценарию: 2027 год против более осторожного горизонта 2035-го.

    Готовиться можно бесконечно, но так и не решиться...
  9. anjey Звание
    anjey
    0
    Сегодня, 11:31
    СаШа -это враги Мира,им нужна Большая Война,и что бы они как всегда были "непричем",Хороший янки-холодный янки....
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:52
    Цитата: d.zacharith
    Своего президента психологический портрет нарисуйте!
    Этого им Заратустра не позволяет wink
  11. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 11:52
    Си убрал генералов, которые стремились к военному присоединению Тайваня.
    Короче: генералы хотели "горяченького" - проверить разросшуюся и многократно усилившуюся армию Китая в бою.
    Си принял решение: "рано".
    И перевел операцию против Тайваня в экономическое удушение и политический прессинг. Чтобы Тайвань сдался сам по образцу Гон Конга.