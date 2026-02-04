БПЛА «Молния» сбросили агитационные листовки в центре Харькова
В Харькове расчеты БПЛА «Молния» сбросили агитационные листовки с призывами к сопротивлению «просроченному и незаконному киевскому режиму». Материалы, как сообщается, доставлены беспилотниками подразделения РХБЗ и адресованы жителям города.
Факт сброса сам по себе показателен: беспилотник сегодня способен не только наносить удары или вести разведку, но и выполнять задачи психологического воздействия. Технически – эффектно, символически – тоже. Долететь до центра крупного города и разбрасывать листовки означает, что воздушное пространство остается далеким от закрытого.
Другой вопрос – актуальность такого формата. Листовка как инструмент агитации в 2026 году выглядит, мягко говоря, спорно. В городе, где у большинства жителей в кармане смартфон с доступом к десяткам каналов, чатов и источников информации, бумажный призыв воспринимается скорее как символический жест, чем как реальный фактор мобилизации настроений.
Уровень усталости от мобилизационной политики Киева, давления ТЦК и общего социального напряжения в Харькове объективно высок. Но трансформируется ли это недовольство в реакцию на сброшенный с неба листок – вопрос открытый. Скорее всего, для большинства это будет просто еще одним аспектом идущего конфликта.
