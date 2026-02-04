БПЛА «Молния» сбросили агитационные листовки в центре Харькова

БПЛА «Молния» сбросили агитационные листовки в центре Харькова

В Харькове расчеты БПЛА «Молния» сбросили агитационные листовки с призывами к сопротивлению «просроченному и незаконному киевскому режиму». Материалы, как сообщается, доставлены беспилотниками подразделения РХБЗ и адресованы жителям города.

Факт сброса сам по себе показателен: беспилотник сегодня способен не только наносить удары или вести разведку, но и выполнять задачи психологического воздействия. Технически – эффектно, символически – тоже. Долететь до центра крупного города и разбрасывать листовки означает, что воздушное пространство остается далеким от закрытого.



Другой вопрос – актуальность такого формата. Листовка как инструмент агитации в 2026 году выглядит, мягко говоря, спорно. В городе, где у большинства жителей в кармане смартфон с доступом к десяткам каналов, чатов и источников информации, бумажный призыв воспринимается скорее как символический жест, чем как реальный фактор мобилизации настроений.

Уровень усталости от мобилизационной политики Киева, давления ТЦК и общего социального напряжения в Харькове объективно высок. Но трансформируется ли это недовольство в реакцию на сброшенный с неба листок – вопрос открытый. Скорее всего, для большинства это будет просто еще одним аспектом идущего конфликта.
  Дедок
Сегодня, 10:37
    Дедок
    +8
    Сегодня, 10:37
    Листовка как инструмент агитации в 2026 году выглядит, мягко говоря, спорно

    курочка, она по зернышку клюет..
    а вода - она потихоньку и камень точит..
    хотя уровень нашей пропаганды (ну путайте с оплатой их деятельности) - ниже плинтуса...
    russ71
Сегодня, 10:50
      russ71
      +5
      Сегодня, 10:50
      "Уровень пропаганды" заметен по противодействию (точнее про отсутствию онного) нынешнему режиму!
      Бегают (а не массово отстреливают) ТЦКшников!
      Да и поезда что-то с рельс не спускают... мосты не падают!!!
      Нет никакой подпольной партизанщины!
    частное лицо
Сегодня, 11:07
      частное лицо
      -2
      Сегодня, 11:07
      Листовка как инструмент агитации в 2026 году выглядит, мягко говоря, спорно

      курочка, она по зернышку клюет..
      а вода - она потихоньку и камень точит..

      Но не в данном случае. Какелов всё устраивает и как писали здесь же на ВО в одной статье большая часть на краине за продолжение войны и против передачи ЛДНР России.
      leonidbondarenko19980715
Сегодня, 11:24
        leonidbondarenko19980715
        -2
        Сегодня, 11:24
        Совершенно верно, моя знакомая ярая патриотка и не отдаст Харьков свое доказывает и проклинает и считает себя древней украинкой. Я из Харькова но уехал с родителями знали что начнется сво. Могу скинуть компромат и тг ее.
    Апис1962
Сегодня, 11:33
      Апис1962
      0
      Сегодня, 11:33
      Уровень контрпропаганды сведен на нет: отсутствуют действия по блокировке хохло интернета и хохло ТВ. Общался недавно с приехавшими из Одессы гражданами 404 и узнал что не только инет и тв, но и бесплатные газеты для пропоганды среди пожилых людей выходят регулярно и регулярно промывают мозги от детсадовцев до пенсионеров. Причём распространяют не только в Куеве и Одессе, но и в Николаеве, Запорожье.
  pvs
Сегодня, 10:45
    pvs
    +4
    Сегодня, 10:45
    Да это давно пора делать. И сбрасывать листовки не только в Харькове, в том же куеве с гераней-обманок. Да и по всей 404-й. При отсутствии электроэнергии и неработающих смартфонах будут читать. К чему призывать - это уже другой вопрос. Но ведение идеологической войны никто не отменял. Здесь все средства хороши. И выглядело бы красиво: мы не бомбим, а призываем к тому-то,
  Inженегr
Сегодня, 10:47
    Inженегр
    -6
    Сегодня, 10:47
    Листовки... в век интернета... Сколько лет дедушке, который решил этим приказом молодость вспомнить?
    russ71
Сегодня, 10:52
      russ71
      +3
      Сегодня, 10:52
      Ну мобильник не очень безонано для местных... могут посмотреть ИСТОРИЮ просмотров и какие каналы в подписке...
      Листовку прочитал и в туалет с ней...
      частное лицо
Сегодня, 11:18
        частное лицо
        -3
        Сегодня, 11:18
        Листовку прочитал и в туалет с ней...

        Ну или не прочитал сразу в туалет. Листовки бесполезная затея в наш век когда всё можно узнать из интернета. Это вовремя ВОВ немцы разбрасывали листовки которые являлись пропуском для сдачи в плен.
    Вояджер
Сегодня, 11:13
      Вояджер
      +4
      Сегодня, 11:13
      В интернете эту листовку нужно захотеть найти, а тут она сама перед глазами падает, в реальности, а не в цифровом пространстве, к которому уже все привыкли.
    Пауль Зиберт
Сегодня, 11:43
      Пауль Зиберт
      0
      Сегодня, 11:43
      Цитата: Inженегр
      Листовки... в век интернета... Сколько лет дедушке, который решил этим приказом молодость вспомнить?

      Интернет хорош, когда ток в розетке есть.
      А когда смартфоном хоть гвозди заколачивай, оттого, что никак не подзарядить - листовки самое оно!
      Посидят у костерка из выброшенных новогодних ёлок, почитают...
      Поумнеют может?
  deathtiny
Сегодня, 10:51
    deathtiny
    +2
    Сегодня, 10:51
    можно еще засылать наших агитаторов на сельские сходы шоп разъясняли положение в мире... поставить вдол границы машины с мегафонами и призывать "бандерос сдавайтесь"... )) че там еще в ХХ1 веке актуально?))
    abc_alex
Сегодня, 11:27
      abc_alex
      +1
      Сегодня, 11:27
      Цитата: deathtiny
      можно еще засылать наших агитаторов на сельские сходы

      Цитата: Inженегр
      Листовки... в век интернета...


      А вы про цензуру на Украине в Интернете не забыли? Забыли, что там теперь один канал ТВ с одной программой -- бесконечным телемарафоном гидности и перемог? Там изрядная часть населения считает до сих пор, что "лыцали" и "херои" кибоги держат Донецкий аэропорт. А в неизбежную перемогу и "границы 1990 года" верит большинство. В товарном количестве и такие отбитые, что верят в "границы то Урала", воровство унитазов, "Бучу", "впервые увидели асфальт" и "изнасилованных попугаев". У меня знакомый ещё до 2022 года перевёз сюда родителей жены с Правобережья (не с Галичины). Так его тесть, деду уже за 70, почти месяц боялся из дома выйти, в страхе, что его ФСБ арестует. Вы думаете сказки про "тайожный союз" -- они на пустом месте возникли? Уверяю вас -- нет. Пропаганда там работает с самого 1990 года. И мозги у населения зас ра ны весьма и весьма. Так что надеяться на то, что они пойдут на наши сайты, и что-то начнут тут читать -- наивно. Ну, Путина они ещё худо-бедно посмотрят, на вы же понимаете, на каждое слово Путины тут же слетится десяток местных гордонов с промышленными дерь мо мётами производства ФРГ. Так что работать там нужно ВСЕМИ доступными способами. И листовки тут ничем не хуже. Надо же понимать, что такие акции имеют не только прямой, но и опосредованный смысл: демонстрацию отсутствия ПВО на Украине. Вы что, не знаете, что тамошние "проветряные силы" сбивают 100 наших ракет из 90 возможных? А остальные добивают банками с огурцами местные старушки-патриотки? Ну вот пусть попробуют сбить агитационный дрон, что кружит на Харьковом. Не могут? И шо цэ таке? :)
  zloybond
Сегодня, 11:09
    zloybond
    -4
    Сегодня, 11:09
    Ну что сказать про листовки? - они в ответ врезали "хаймерсами" и "нептуном" по Брянской области. Адекватный или ассиметричный ответ???? "Мы" как всегда не такие навязывают нам - но кто такие "мы"??? когда кого не спроси все за удары по центру принятия решений.
    pvs
Сегодня, 11:31
      pvs
      +1
      Сегодня, 11:31
      На войне все средства хороши. Никто не отменяет уничтожение вражеской силы физическим путем. Но подрыв их идеологии (типа "вы сами виноваты отсутствии воды, света, тепла, т.к. поддерживаете фашистский режим") с последующим подталкиванием к нужным нам действиям внутри 404-й. И вот вам если не бунт, то раскол в обществе. Как минимум.
      zloybond
Сегодня, 11:39
        zloybond
        -1
        Сегодня, 11:39
        Мое мнение - судя по минусам, кто-то хотел на этой новости лавры и звездочку, а я считаю, что обдолбаного пана-просрочку и ко нужно не листовками забрасывать, а всего разок жахнуть по конкретному адресу реально. Но кто-то считает, что листовками это эффективно, круто и полезнее. Всего лишь две точки зрения.
  Serg 122
Сегодня, 11:22
    Serg 122
    +1
    Сегодня, 11:22
    Ну и что что у всех смартфоны? Что из-за этого там люди читать разучились? Вроде бы пока нет. Так что вполне себе способ. Листовку и спрятать и сохранить проще, чем информацию полученную на смартфон.
  Schneeberg
Сегодня, 11:43
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 11:43
    БПЛА «Молния» сбросили агитационные листовки в центре Харькова
    Лучше бы сбросили бомбы!
  Konnick
Сегодня, 11:44
    Konnick
    0
    Сегодня, 11:44
    Материалы, как сообщается, доставлены беспилотниками подразделения РХБЗ

    Да как они посмели без ведома ГлавПУпра...