Эстония задержала направлявшийся в Россию из Эквадора контейнеровоз
5 40655
Эстония задержала контейнеровоз с российскими моряками на борту. При этом судно не имеет никакого отношения к так называемому «теневому флоту» России и шло с грузом из Эквадора в Санкт-Петербург.
Эстонская пресса сообщает о проведенной операции по задержанию контейнеровоза Baltic Spirit, следовавшего в Санкт-Петербург. Судно зашло в эстонские воды для дозаправки, но было задержано. Причиной задержания называют информацию о якобы нахождении на борту наркотиков.
Как уточняется, для остановки и досмотра эстонцы провели целую операцию, хотя никакого резона в этом не было, экипаж и не собирался оказывать сопротивление.
Операция проходила при участии следственного отдела налогово-таможенного управления, полиции и военно-морского флота Эстонии. Спецподразделение K-Kommandо высадилось на контейнеровоз с вертолета, поддержку с воды ему оказывали два военных корабля эстонских ВМС и лоцманский катер.
Как признались в Таллине, судно не находится под санкциями и не ходит в «теневой флот» России. Какой груз доставлялся в Санкт-Петербург из Эквадора, не уточняется.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация