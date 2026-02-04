Эстония задержала направлявшийся в Россию из Эквадора контейнеровоз

Эстония задержала направлявшийся в Россию из Эквадора контейнеровоз

Эстония задержала контейнеровоз с российскими моряками на борту. При этом судно не имеет никакого отношения к так называемому «теневому флоту» России и шло с грузом из Эквадора в Санкт-Петербург.

Эстонская пресса сообщает о проведенной операции по задержанию контейнеровоза Baltic Spirit, следовавшего в Санкт-Петербург. Судно зашло в эстонские воды для дозаправки, но было задержано. Причиной задержания называют информацию о якобы нахождении на борту наркотиков.



Как уточняется, для остановки и досмотра эстонцы провели целую операцию, хотя никакого резона в этом не было, экипаж и не собирался оказывать сопротивление.

Операция проходила при участии следственного отдела налогово-таможенного управления, полиции и военно-морского флота Эстонии. Спецподразделение K-Kommandо высадилось на контейнеровоз с вертолета, поддержку с воды ему оказывали два военных корабля эстонских ВМС и лоцманский катер.

Как признались в Таллине, судно не находится под санкциями и не ходит в «теневой флот» России. Какой груз доставлялся в Санкт-Петербург из Эквадора, не уточняется.
