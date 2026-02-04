МО РФ: в 2026 году в войска поставят более 310 тысяч образцов техники
В текущем, 2026 году российские вооруженные силы получат свыше 310 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также порядка 21 миллиона боеприпасов и других средств поражения. Уже в январе этого года наша армия уже получила более 10 тысяч образцов техники и двух миллионов средств поражения.
На оперативном совещании, посвященном вопросам оборонно-промышленного комплекса, министр обороны России Андрей Белоусов акцентировал внимание на необходимости поддержания устойчивых темпов поставок. Для этого ведомство приступило к заключению долгосрочных контрактов на поставки продукции с продолжительным технологическим циклом — это позволит обеспечить ритмичное снабжение войск в следующем, 2027 году. При этом особый приоритет отведен непрерывному производству наиболее востребованных на фронте систем вооружения и образцов техники.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания, посвященного реализации государственной программы вооружения, отметил многократный рост выпуска ключевых категорий продукции ОПК по сравнению с 2022 годом. Так, производство бронетанковой техники увеличилось в 2,2 раза, легкобронированной техники — в 3,7 раза, а авиационной техники — в 4,6 раза. Наиболее значительный прирост зафиксирован в сегменте боеприпасов и средств поражения: их поставки выросли более чем в 2,2 раза. По оценке руководства страны, предприятия ОПК функционируют в штатном режиме и полностью обеспечивают потребности вооруженных сил необходимыми вооружениями и техникой.
