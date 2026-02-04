ФСБ предотвратила теракт в исправительной колонии в Краснодарском крае

В исправительном учреждении Краснодарского края предотвращен теракт. Сотрудники ФСБ совместно с ФСИН пресекли подготовку нападения на персонал колонии. Осужденный был задержан с поличным.По данным силовых структур, ключевую роль сыграла своевременно полученная оперативная информация. Она позволила выявить лиц, готовивших преступление – выходцев из Центрально-Азиатского региона. Один из фигурантов, находясь в колонии, вынашивал план убийства сотрудников ФСИН, рассчитывая, по всей видимости, на эффект внезапности и дезорганизацию работы учреждения.Речь идет не о спонтанном конфликте, а о целенаправленной подготовке террористического акта. Именно поэтому в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту. Пострадавших нет, материальный ущерб также удалось предотвратить.В декабре 2025 года аналогичная попытка теракта была пресечена в исправительной колонии Ростовской области, где действовала группа заключенных. А еще раньше, в июне 2024-го, в ростовском СИЗО-1 произошел захват сотрудников, завершившийся штурмом и ликвидацией большинства нападавших.Тюремная среда остается одной из приоритетных целей для радикальных элементов. Закрытое пространство, наличие мотивированных преступников и расчет на резонанс делают исправительные учреждения удобной площадкой для подготовки терактов.

