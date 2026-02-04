ФСБ предотвратила теракт в исправительной колонии в Краснодарском крае

В исправительном учреждении Краснодарского края предотвращен теракт. Сотрудники ФСБ совместно с ФСИН пресекли подготовку нападения на персонал колонии. Осужденный был задержан с поличным.

По данным силовых структур, ключевую роль сыграла своевременно полученная оперативная информация. Она позволила выявить лиц, готовивших преступление – выходцев из Центрально-Азиатского региона. Один из фигурантов, находясь в колонии, вынашивал план убийства сотрудников ФСИН, рассчитывая, по всей видимости, на эффект внезапности и дезорганизацию работы учреждения.

Речь идет не о спонтанном конфликте, а о целенаправленной подготовке террористического акта. Именно поэтому в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту. Пострадавших нет, материальный ущерб также удалось предотвратить.

В декабре 2025 года аналогичная попытка теракта была пресечена в исправительной колонии Ростовской области, где действовала группа заключенных. А еще раньше, в июне 2024-го, в ростовском СИЗО-1 произошел захват сотрудников, завершившийся штурмом и ликвидацией большинства нападавших.

Тюремная среда остается одной из приоритетных целей для радикальных элементов. Закрытое пространство, наличие мотивированных преступников и расчет на резонанс делают исправительные учреждения удобной площадкой для подготовки терактов.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 11:29
    А я поддерживаю амерзцев,в части содержани этого отребья,как собак в зарешеченных будках в Гуантаномо
    1. dimy44 Звание
      dimy44
      0
      Сегодня, 11:33
      Думаете, в Черном Дельфине (например) условия получше?
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +8
      Сегодня, 11:36
      Этим затулиным и асанбаевым 100 раз уже повторяли, что процессы исламизации России вошли в ту стадию, когда их уже невозможно не замечать и делать вид, что ничего не происходит. Она затронула уже практически все сферы общества. Не обошла она стороной и места лишения свободы (как следственные изоляторы, так и колонии), где сторонники радикального ислама не просто чувствуют себя достаточно комфортно, но и занимаются вербовкой сторонников.
      А "фестивали плова" в России не снижаются. no
  2. carpenter Звание
    carpenter
    -1
    Сегодня, 11:30
    выходцев из Центрально-Азиатского региона. Один из фигурантов, находясь в колонии

    Опять не заменимые "шурики и алики".
  3. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    0
    Сегодня, 11:30
    Опять исламские радикалы отметились
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 11:34
      Стирбьорн hi ,почему опять то,снова,с учётом сколько их находится что на воле,что М.Л.С. какую власть имеют их диаспоры чему удивляться.
  4. zloybond Звание
    zloybond
    +2
    Сегодня, 11:43
    Зачем их после этого охранять, содержать, кормить и лечить? Может все же вернуть исполнение высшей меры, чем тратить ресурс государства на содержание этого отребья???
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:47
    Речь идет не о спонтанном конфликте, а о целенаправленной подготовке террористического акта
    Это говорит всего лишь о дисциплине в исправительных заведениях. И самое главное, что никто и ничего не хочет менять
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +5
    Сегодня, 11:47
    ФСБ предотвратила теракт в исправительной колонии в Краснодарском крае

    Офигеть, они сидят в Краснодарском крае, почему не за полярным кругом, почему не в регионе где сейчас за минус 40.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 11:55
      Цитата: Холостой_пистон
      ФСБ предотвратила теракт в исправительной колонии в Краснодарском крае

      Офигеть, они сидят в Краснодарском крае, почему не за полярным кругом, почему не в регионе где сейчас за минус 40.

      Там им очень холодно! А у нас вся система по отношению к выхолцам из СА очень гуманная!
  7. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 11:54
    Снова ценные специалисты из Центрально-Азиатского региона. Иногда кажется, что эту публику завозят в Россию специально, провоцируя рост национализма. Добром всё это не кончится.
  8. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 11:57
    Опять тюремный джамаат на проводе? А ведь правительство и народные избранники ещё более худшим зверьём из Афганистана хотят порадовать россиян. Хотя афганцы это и есть в том числе таджики и узбеки.