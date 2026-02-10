Просто компас…



Школьный компас 60-70-х годов прошлого века

Судовой кок подкрался к компасу и подложил под нактоуз какой-то тяжелый предмет, который он принес с собой. С минуту он смотрел на освещенную в нактоузе картушку и затем бесшумно исчез. Если бы Дик Сэнд, сменивший поутру Тома, заметил предмет, положенный Негоро под нактоуз, он поспешил бы убрать его, потому что Негоро положил под компас железный брусок. Под влиянием этого куска железа показания компаса изменились, и вместо того, чтобы указывать направление на магнитный полюс, которое немного отличается от направления на полюс мира, стрелка указывала теперь на северо-восток; девиация компаса достигла четырех румбов, то есть половины прямого угла.

«Пятнадцатилетний капитан» Ж. Верн



Компас «с ложкой»



Памятник Флавио Джойе в городе Амальфи

В моем далеком советском детстве среди нас, мальчишек с улицы Пролетарской, существовал негласный список предметов, обладание которыми давало нам повышенный статус среди товарищей. Прежде всего, это был… карманный электрический фонарик. Плоский, под плоскую батарейку КБС, котировался ниже, чем с цилиндрическим корпусом под круглые батарейки, поскольку они чаще бывали в продаже. И это была не игрушка, а нужная вещь. С фонариком по ночам ходили «до ветра» в «хитрый домик». Ведь темнота в частных домовладениях была еще та… Вторым предметом был перочинный ножик. Причем чем больше в нем было лезвий, тем он был ценнее.И, наконец, пределом мечтаний был… компас. Белый, в пластмассовом корпусе, со светящейся зеленым фосфорным светом стрелкой. Обладание им повышало твой уличный статус в разы. Причем купить его было прямо-таки велено в школе перед 4-ым классом. Там у нас было природоведение, и тогда же нас учили им пользоваться на местности. То есть познакомился с компасом я на собственном опыте очень рано. Потом были книги, где о компасе тоже шла речь, включая и «Пятнадцатилетнего капитана» Жюля Верна. Но вот откуда вообще взялся компас, когда и где появился и кто его придумал, я очень долгое время не знал. Зато знаю сейчас…А было так, что древние китайцы изобрели не только джонку, но и компас, и если первая так и осталась их локальным достижением, то вот компас поистине изменил мир людей. Ведь именно его создание запустило цепочку событий, которая «ступенька за ступенькой» привела человечество к его современному состоянию. Не будь у людей компаса, они не могли бы находить путь в океане, морская навигация была бы крайне затруднена и вся наша история пошла бы совсем по другому пути. Но самое удивительное, что изначально никто и не думал, что это устройство может применяться на море. Его использовали мастера фэншуя для поиска благодатной энергии, с его помощью гадали и даже лечили больных.А началось всё с того, что в Древнем Китае магнитный железняк вполне реально почитался могущественным амулетом. И тогда же китайцы заметили, что если подвесить магнит на нитке, то, как его ни крути, он всегда повернется в одну сторону. И вот во времена правления династии Хань — примерно за 200 лет до нашей эры — китайцы сумели создать первые приспособления, в которых это свойство использовалось. Причем этот их «прибор» выглядел весьма необычно, так как представлял собой выточенный из магнитного камня… ковшик, лежавший на полированной пластине. И вот как раз его тонкая рукоятка почему-то всегда смотрела в одну сторону. Но не на север, а на юг, поэтому свой «прибор» китайцы назвали «сынань» — «ведающий югом». Оказалось, что им очень удобно пользоваться для гаданий, лечения и определения наилучшего места для постройки дома. Люди тогда были темные и в большинстве своем крайне невежественные, так что «сынань», действовавший невидимой «силой», вызывал у них прямо-таки священный трепет.Что касается ориентирования на местности, то в это время положение определяли по звездам и солнцу. И результат был в итоге очень даже неплохой, но только в ясные дни и ночи.Между тем и караванщикам, и морякам, и военным требовалось совершенно точно ориентироваться на местности. И вот тут-то им на помощь и пришел «волшебный ковшик». Кто первым и когда додумался его применить для целей навигации, увы, неизвестно, как неизвестен и изобретатель того же колеса, но ранние упоминания о магнитных указателях в китайских военных трактатах относятся к Х-ХI векам. Более того, ученые мужи Поднебесной империи к этому времени уже выяснили, что если натереть магнетитом металл, то он приобретет те же свойства, что и сама магнитная руда. И в усовершенствованных моделях сынаня стали применять железную «рыбку» на деревянной пробке, плавающую в воде, или сухопутную «черепашку» с крутящимся хвостиком-иголкой и насаженную на острую иглу.Впрочем, в Китае существовало и еще более древнее устройство — колесница с фигуркой человечка: куда бы ее ни катили, человечек всегда указывал рукой на юг. По легенде, ее изобрел мифический Хуан-ди (Желтый император) примерно за 2,5 тысячи лет до нашей эры. Хотя, по мнению историков, этот механизм появился все-таки позже: ведь первое упоминание о нем относится к 1115 году до нашей эры. Только вот в основу ее конструкции был положен колесный механизм, сложный и требовавший для наладки большого опыта. Сегодня действующие копии таких колесниц экспонируются во многих музеях мира, но это совсем не означает, что такие механизмы были широко распространены в древности.В этом смысле плавающие в воде «рыбки» и крутящиеся на игле «черепахи» были намного удобнее. И вот, посмотрев на военных, успешно применявших эти «приборы» на суше, капитаны морских судов начали использовать эту магнитную магию и у себя на кораблях. Результат был явно очевиден, потому что от китайских мореплавателей необычное устройство переняли арабы, а от арабов уже и европейцы. Причем подтверждением этому является вышедший в 1666 году в Париже труд иезуита Мартини «Книга путешествий», где было написано следующее: «Магнитный компас в Китае, называемый «чи нан», был известен с незапамятных времён». Теперь у моряков появилась возможность находить дорогу в тумане, но так как европейцы привыкли до этого ориентироваться по Полярной звезде, в качестве указывающего направление они выбрали не юг, а север.Появление компаса в Старом Свете произвело настоящую революцию в мореплавании. До этого морская торговля каждую зиму вынужденно прекращалась, поскольку морякам ориентироваться без ясного неба было невозможно. Теперь сезон навигации удлинился на несколько месяцев. Караваны по сухопутью также стали отправляться значительно чаще, и теперь уже им не приходилось полагаться только лишь на опыт местных проводников.Впрочем, поначалу европейские мореплаватели использовали ту же самую наипростейшую конструкцию – поплавок с намагниченной иглой, плавающий в емкости с водой под стеклянным колпаком. Только в XIV столетии итальянские моряки додумались до того, чтобы усовершенствовать этот прибор. Они поместили стрелку на штырь так, чтобы она могла вращаться в горизонтальной плоскости, и вода бы ей не требовалась. А затем кто-то очень умный догадался прикрепить к ней еще и кружок, разделенный на 16 секторов-румбов, соответствующих сторонам света и их производным. Существует легенда, эта гениальная идея пришла в голову итальянскому шкиперу Флавио Джойе. Правда, историки сомневаются, существовал ли он на самом деле, но как бы там ни было, а памятник ему в его родном городе Амальфи на площади, названной его именем, давно стоит. Кстати, легенда эта настолько занимательна, что ее следует пересказать поподробнее.Оказывается, Флавио Джойя сначала не был моряком, а был… ювелиром. Дальше, как водится, он полюбил красавицу Анджелу, которая была дочерью богатого рыбака Доменико. Но тот не хотел, чтобы дочь выходила замуж за «сухопутного», и поставил Флавио условие: научиться плавать в море по прямой линии и в тумане, и в ночи. То есть по тому времени заведомо невыполнимое требование. Но оказалось, что Флавио, когда инкрустировал изделия маленькими кусочками железа, использовал магнитный железняк. А еще он додумался положить кусочек этого камня на пробку, плавающую в воде, и увидел, что тот всегда поворачивается одной стороной. Вот так Флавио и изобрел компас, а ровно через месяц женился на прекрасной Анджеле.На самом деле было так, что в середине XV века историк Флавио Бьондо написал, что компас был изобретен жителями города Амальфи. Затем в 1511 году Джамбаттиста Пио повторил это сообщение. Но позже при переписывании текста в нем неправильно была поставлена запятая, и текст стал читаться так: «Говорят, что использование магнита было изобретено Флавио». Как бы там ни было, но в 1900 году итальянский скульптор Альфонсо Бальзико изваял памятник Флавио Джойе, который у него купили власти Амальфи и поставили на главной площади города.Из-за своей круглой формы это изобретение и получило название «компас» — от итальянского соmраssо («циркуль»). И этот новый прибор оказался настолько удобным и эффективным, что капитаны начали уходить от берегов всё дальше и дальше. Так на смену осторожному каботажному судоходству Старой Европы пришла новая эпоха Великих географических открытий.