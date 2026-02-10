Просто компас…
Школьный компас 60-70-х годов прошлого века
«Пятнадцатилетний капитан» Ж. Верн
Из истории техники. В моем далеком советском детстве среди нас, мальчишек с улицы Пролетарской, существовал негласный список предметов, обладание которыми давало нам повышенный статус среди товарищей. Прежде всего, это был… карманный электрический фонарик. Плоский, под плоскую батарейку КБС, котировался ниже, чем с цилиндрическим корпусом под круглые батарейки, поскольку они чаще бывали в продаже. И это была не игрушка, а нужная вещь. С фонариком по ночам ходили «до ветра» в «хитрый домик». Ведь темнота в частных домовладениях была еще та… Вторым предметом был перочинный ножик. Причем чем больше в нем было лезвий, тем он был ценнее.
И, наконец, пределом мечтаний был… компас. Белый, в пластмассовом корпусе, со светящейся зеленым фосфорным светом стрелкой. Обладание им повышало твой уличный статус в разы. Причем купить его было прямо-таки велено в школе перед 4-ым классом. Там у нас было природоведение, и тогда же нас учили им пользоваться на местности. То есть познакомился с компасом я на собственном опыте очень рано. Потом были книги, где о компасе тоже шла речь, включая и «Пятнадцатилетнего капитана» Жюля Верна. Но вот откуда вообще взялся компас, когда и где появился и кто его придумал, я очень долгое время не знал. Зато знаю сейчас…
А было так, что древние китайцы изобрели не только джонку, но и компас, и если первая так и осталась их локальным достижением, то вот компас поистине изменил мир людей. Ведь именно его создание запустило цепочку событий, которая «ступенька за ступенькой» привела человечество к его современному состоянию. Не будь у людей компаса, они не могли бы находить путь в океане, морская навигация была бы крайне затруднена и вся наша история пошла бы совсем по другому пути. Но самое удивительное, что изначально никто и не думал, что это устройство может применяться на море. Его использовали мастера фэншуя для поиска благодатной энергии, с его помощью гадали и даже лечили больных.
А началось всё с того, что в Древнем Китае магнитный железняк вполне реально почитался могущественным амулетом. И тогда же китайцы заметили, что если подвесить магнит на нитке, то, как его ни крути, он всегда повернется в одну сторону. И вот во времена правления династии Хань — примерно за 200 лет до нашей эры — китайцы сумели создать первые приспособления, в которых это свойство использовалось. Причем этот их «прибор» выглядел весьма необычно, так как представлял собой выточенный из магнитного камня… ковшик, лежавший на полированной пластине. И вот как раз его тонкая рукоятка почему-то всегда смотрела в одну сторону. Но не на север, а на юг, поэтому свой «прибор» китайцы назвали «сынань» — «ведающий югом». Оказалось, что им очень удобно пользоваться для гаданий, лечения и определения наилучшего места для постройки дома. Люди тогда были темные и в большинстве своем крайне невежественные, так что «сынань», действовавший невидимой «силой», вызывал у них прямо-таки священный трепет.
Компас «с ложкой»
Что касается ориентирования на местности, то в это время положение определяли по звездам и солнцу. И результат был в итоге очень даже неплохой, но только в ясные дни и ночи.
Между тем и караванщикам, и морякам, и военным требовалось совершенно точно ориентироваться на местности. И вот тут-то им на помощь и пришел «волшебный ковшик». Кто первым и когда додумался его применить для целей навигации, увы, неизвестно, как неизвестен и изобретатель того же колеса, но ранние упоминания о магнитных указателях в китайских военных трактатах относятся к Х-ХI векам. Более того, ученые мужи Поднебесной империи к этому времени уже выяснили, что если натереть магнетитом металл, то он приобретет те же свойства, что и сама магнитная руда. И в усовершенствованных моделях сынаня стали применять железную «рыбку» на деревянной пробке, плавающую в воде, или сухопутную «черепашку» с крутящимся хвостиком-иголкой и насаженную на острую иглу.
Впрочем, в Китае существовало и еще более древнее устройство — колесница с фигуркой человечка: куда бы ее ни катили, человечек всегда указывал рукой на юг. По легенде, ее изобрел мифический Хуан-ди (Желтый император) примерно за 2,5 тысячи лет до нашей эры. Хотя, по мнению историков, этот механизм появился все-таки позже: ведь первое упоминание о нем относится к 1115 году до нашей эры. Только вот в основу ее конструкции был положен колесный механизм, сложный и требовавший для наладки большого опыта. Сегодня действующие копии таких колесниц экспонируются во многих музеях мира, но это совсем не означает, что такие механизмы были широко распространены в древности.
В этом смысле плавающие в воде «рыбки» и крутящиеся на игле «черепахи» были намного удобнее. И вот, посмотрев на военных, успешно применявших эти «приборы» на суше, капитаны морских судов начали использовать эту магнитную магию и у себя на кораблях. Результат был явно очевиден, потому что от китайских мореплавателей необычное устройство переняли арабы, а от арабов уже и европейцы. Причем подтверждением этому является вышедший в 1666 году в Париже труд иезуита Мартини «Книга путешествий», где было написано следующее: «Магнитный компас в Китае, называемый «чи нан», был известен с незапамятных времён». Теперь у моряков появилась возможность находить дорогу в тумане, но так как европейцы привыкли до этого ориентироваться по Полярной звезде, в качестве указывающего направление они выбрали не юг, а север.
Появление компаса в Старом Свете произвело настоящую революцию в мореплавании. До этого морская торговля каждую зиму вынужденно прекращалась, поскольку морякам ориентироваться без ясного неба было невозможно. Теперь сезон навигации удлинился на несколько месяцев. Караваны по сухопутью также стали отправляться значительно чаще, и теперь уже им не приходилось полагаться только лишь на опыт местных проводников.
Впрочем, поначалу европейские мореплаватели использовали ту же самую наипростейшую конструкцию – поплавок с намагниченной иглой, плавающий в емкости с водой под стеклянным колпаком. Только в XIV столетии итальянские моряки додумались до того, чтобы усовершенствовать этот прибор. Они поместили стрелку на штырь так, чтобы она могла вращаться в горизонтальной плоскости, и вода бы ей не требовалась. А затем кто-то очень умный догадался прикрепить к ней еще и кружок, разделенный на 16 секторов-румбов, соответствующих сторонам света и их производным. Существует легенда, эта гениальная идея пришла в голову итальянскому шкиперу Флавио Джойе. Правда, историки сомневаются, существовал ли он на самом деле, но как бы там ни было, а памятник ему в его родном городе Амальфи на площади, названной его именем, давно стоит. Кстати, легенда эта настолько занимательна, что ее следует пересказать поподробнее.
Оказывается, Флавио Джойя сначала не был моряком, а был… ювелиром. Дальше, как водится, он полюбил красавицу Анджелу, которая была дочерью богатого рыбака Доменико. Но тот не хотел, чтобы дочь выходила замуж за «сухопутного», и поставил Флавио условие: научиться плавать в море по прямой линии и в тумане, и в ночи. То есть по тому времени заведомо невыполнимое требование. Но оказалось, что Флавио, когда инкрустировал изделия маленькими кусочками железа, использовал магнитный железняк. А еще он додумался положить кусочек этого камня на пробку, плавающую в воде, и увидел, что тот всегда поворачивается одной стороной. Вот так Флавио и изобрел компас, а ровно через месяц женился на прекрасной Анджеле.
На самом деле было так, что в середине XV века историк Флавио Бьондо написал, что компас был изобретен жителями города Амальфи. Затем в 1511 году Джамбаттиста Пио повторил это сообщение. Но позже при переписывании текста в нем неправильно была поставлена запятая, и текст стал читаться так: «Говорят, что использование магнита было изобретено Флавио». Как бы там ни было, но в 1900 году итальянский скульптор Альфонсо Бальзико изваял памятник Флавио Джойе, который у него купили власти Амальфи и поставили на главной площади города.
Памятник Флавио Джойе в городе Амальфи
Из-за своей круглой формы это изобретение и получило название «компас» — от итальянского соmраssо («циркуль»). И этот новый прибор оказался настолько удобным и эффективным, что капитаны начали уходить от берегов всё дальше и дальше. Так на смену осторожному каботажному судоходству Старой Европы пришла новая эпоха Великих географических открытий.
