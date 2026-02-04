После ударов БПЛА на промпредприятии в Одессе начался мощный пожар

Зафиксировано попадания 17 ударных БПЛА в 14 точках, а также падение обломков в 5 точках. Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

В результате атаки более 50 тысяч жителей остались без электроснабжения.

По поводу сегодняшних прилётов. Таки да — Консервный завод накрыли. Ехали в город по Водопроводной, так там всё без стёкол стоит аж до Стальканата включительно. На углу Бассейной на тротуаре воронка от прилёта (или, скорее, недолета?). Далее в стене завода большущий пролом, через который видны покореженные фуры во дворе.

Реальные сроки восстановления киевских ТЭЦ могут составлять недели, а то и месяцы, при наличии всех необходимых ресурсов.