После ударов БПЛА на промпредприятии в Одессе начался мощный пожар

Так называемое энергетическое перемирие закончилось, как и обещало российское руководство, длилось оно ровно неделю до 1 февраля. После этого ВС РФ возобновили нанесение ударов, в том числе по объектам энергетики на подконтрольной Киеву территории.
Не стала исключением и минувшая ночь. Вот что известно к данному моменту из украинских и российских источников с учетом информации, ранее опубликованной «Военным обозрением».
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что бывают моменты, когда отдельные комплексы ПВО стоят фактически пустыми, без боекомплекта, буквально накануне российских ударов. Сами украинские зенитчики признаются, что в целях экономии ракет пытаются отразить только непосредственно осуществляемые на них атаки. Все остальные ракеты и дроны ВС РФ, даже пролетающие в зоне поражения ЗРК, пропускают.
Это не помешало ВС ВСУ опубликовать очередной бравурный отчет. Сообщают, что в ночь с 3 на 4 февраля из 105 ударных БПЛА были сбиты и подавлены силами РЭБ 88 беспилотников. Это более 80% от общего количества. С недавнего времени свою бодрую статистику начали публиковать Военно-морские силы ВСУ. Сообщают, что минувшей ночью сбили 9 ударных БПЛА. Чего, спрашивается, Зеленский при каждом случае требует от европейцев новых систем ПВО и ракет к ним, ругаясь на медлительность в поставках, непонятно.
В «Одессе» несколько «Гераней» атаковали пункты временной дислокации ВСУ, возможно, с иностранцами. Местные сообщают о взрывах и раненых военных, которых увозят с мест прилетов. Было несколько ударов дронами по Одесскому консервному заводу, который уже давно перепрофилирован под логистический хаб. Есть кадры масштабного пожара (полыхают точно не консервы) как раз на территории завода (на фото). Рядом находится РЭС «Центральная» на улице Краснова.
Одесские власти подтверждают удары по объектам критической инфраструктуры. Каким именно, не сообщается, но целями вновь стали объекты энергетики. В сети публикуются кадры мощных пожаров и клубов дыма в различных частях города. Глава Одесской ОВА Олег Кипер:
Если верить украинским источникам, то минувшей ночью именно Одесса стала приоритетом для атак ВС РФ. В результате ночных ударов БПЛА повреждена гражданская и промышленная инфраструктура в трех районах Одессы, сообщил глава местной ОВА. Один из дронов поразил административное здание на промышленном объекте, начался пожар. Скорее всего, речь идет как раз о Консервном заводе. Причем сообщений об ударах по портовой инфраструктуре нет.
Один из жителей Одессы пишет:
Хотя вновь досталось и Харькову. Мэр города Терехов сообщил о двойном попадании в объект инфраструктуры в Киевском районе. По его данным, обошлось без пострадавших. В Харькове сейчас минус 22 градуса.
Множественные цели поражены в оккупированном Запорожье и в Конотопе Сумской области. Зафиксированы прилеты в Николаевской, Днепропетровской и оккупированной части Херсонской области. В целом за сутки только по контролируемой ВСУ территории Запорожской области было нанесено 790 ударов по 32 населённым пунктам. В Сумской области были атакованы 32 населенных пункта. Информация получена из вражеских источников. В Полтавской области после серии атак отмечены серьезные скачки напряжения.
В районе села Сутиски Сумской области нанесен комбинированный ракетно-дроновый удар по по месту подготовки и запуска беспилотников ВСУ дальнего радиуса действия. По данным источников, удар был нанесен во время предпусковой подготовки, что позволило предотвратить массированный пуск по территории России.
По результатам предыдущих атак. Во Львовской области до сих пор не потушили пожар на нефтепроводе в Бродах после удара 27 января, пишут местные паблики. Ремонт Дарницкой теплоэлектроцентрали в Киеве, которая получила серьезные повреждения после атаки ВС РФ, «займет много времени», сообщил министр энергетики Шмыгаль. Вернуть свет через 5 суток – в полночь 9 февраля – обещает ДТЭК жителям Голосеевского района Киева, у которых его отключили вчера в 17.40.
Член парламентского комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк:
Информация по результатам ударов ВС РФ пока не полная. Атаки продолжаются. Сообщается о мощном взрыве в городе Запорожье, предположительно, в результате прилета ракеты. Дым на месте удара в Новомосковске (переименован в город Самар) Днепропетровской области. Предварительно, поражена нефтебаза противника.
